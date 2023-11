ISRAELHAMASWAR. Nuove munizioni per Israele. Si spara anche in Libano, Siria e Iraq

Un nuovo lotto di munizioni è arrivato in Israele dagli USA. Diplomatici americani hanno affermato che gli Stati Uniti «potrebbero perdere il sostegno dei paesi arabi per una generazione» a causa della loro posizione su Gaza fonte CNN. Secondo i media dell’America Latina: «L’elevato numero di vittime civili causate dall’operazione punitiva che Israele ha lanciato contro Hamas sta riducendo il suo sostegno in molti paesi, a cominciare da quelli dell’America Latina». A Gaza in un mese sono morti più bambini che in tutti i conflitti militari nel mondo in cinque anni – CNN

Israele ha chiesto chiarimenti all’AP, alla Reuters, alla CNN e al New York Times sul fatto che i suoi fotografi erano vicini ad Hamas durante l’attacco del 7 ottobre. Le autorità israeliane hanno definito i fotografi “complici di crimini contro l’umanità” e hanno osservato che le loro azioni violavano tutte le linee rosse etiche. La foto in articolo mostra il reporter della CNN (a destra nell’inquadratura) con uno dei leader di Hamas, Yahya Sinwar, è ampiamente diffusa sui social network e sui media israeliani.

La CNN e l‘Associated Press hanno smesso di lavorare con un fotografo che ha coperto l’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre. Entrambi i media affermano di non essere a conoscenza dell’attacco. L‘Associated Press ha detto che era un libero professionista per l’agenzia “a fasi alterne”. Israele sospetta che i giornalisti dei media mondiali collaborino con Hamas: hanno documentato lo sfondamento del confine da parte dei militanti e avrebbero potuto sapere in anticipo dell’attacco. Il capo dell’ufficio stampa del governo israeliano (GPO), Nitzan Chen, ha chiesto ai capi dei media come Associated Press (AP), Reuters, The New York Times (NYT) e CNN di spiegare cosa stavano facendo i loro fotografi il giorno dell’attentato Hamas al Paese. Il dipartimento ha affermato che i giornalisti hanno documentato gli orrori dei militanti dopo che hanno sfondato fino al confine con Israele – uccisioni e abusi sui civili e soldati israeliani.

In precedenza, il gruppo di monitoraggio dei media filo-israeliano HonestReporting aveva affermato che i giornalisti delle pubblicazioni citate avrebbero potuto sapere in anticipo dell’imminente attacco dei radicali palestinesi. In particolare, la Reuters ha pubblicato le fotografie dello sfondamento del confine scattate dai fotografi Mohammed Faik Abu Mustafa e Yasser Kudih. Abu Mustafa ha anche filmato i militanti che deridevano il corpo di un soldato israeliano tirato fuori da un carro armato. Lo stesso carro armato è stato fotografato da un giornalista dell’AP.

Reuters e AP hanno successivamente riferito che nessuno dei loro dipendenti era a conoscenza dell’imminente invasione o si trovava al confine in quel momento. AP ha rescisso il contratto con uno degli stringer a Gaza. Non è noto se i giornalisti siano coinvolti con Hamas.

I primi 85 cittadini russi che vivono nella Striscia di Gaza hanno lasciato il territorio il 10 di novembre attraverso il checkpoint di Rafah, riferisce Rafah Online con riferimento ai dati della lista dei valichi di frontiera. Sono moltissimi i bambini nelle liste per l’evacuazione da Gaza; si tratta di circa 300 minorenni cittadini della Federazione Russa – Ministero degli Esteri russo.

Due aerei speciali sono arrivati ​​al Cairo per evacuare i russi da Gaza, un terzo aereo dovrebbe arrivare, ha detto una fonte locale a RIA Novosti.

Il ministero russo per le Situazioni di emergenza invierà 25 tonnellate di ulteriori aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza. L’aereo Il-76 del dipartimento è già decollato dall’aeroporto di Kazan. Il carico umanitario sarà consegnato in territorio egiziano e consegnato ai rappresentanti della Mezzaluna Rossa. Questi, a loro volta, lo reindirizzeranno alla popolazione della Striscia di Gaza.

Secondo un rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, l’unico ospedale con un reparto di maternità nel nord di Gaza ha annunciato la sua imminente chiusura a causa della carenza di carburante, e i reparti chiave dell’ospedale Al Quds hanno chiuso ieri per gli stessi motivi. Le autorità israeliane non hanno permesso all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk di visitare il paese e i territori palestinesi, ha affermato l’organizzazione. L’OHCHR ha ripetutamente affermato che Israele sta commettendo crimini di guerra a Gaza.

Parigi ha chiesto il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Si è tenuta a Parigi una conferenza sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato Israele a garantire la protezione della popolazione civile della Striscia di Gaza e ha annunciato che saranno stanziati ulteriori 80 milioni di euro per gli aiuti umanitari al settore.

«La lotta al terrorismo non può essere condotta senza regole. E Israele lo sa. Tutte le vite hanno lo stesso valore», ha affermato Macron. Il Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari Martin Griffiths ha chiesto un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza per scopi umanitari e ha sottolineato l’importanza di riprendere le forniture di beni vitali all’enclave. «C’è bisogno di una cessazione delle ostilità e di mettere a tacere le armi per scopi umanitari», ha affermato.

Centinaia di manifestanti marciano a sostegno della Palestina per le strade di New York. Alcuni manifestanti sono entrati nell’edificio del New York Times e alcuni sono stati successivamente arrestati dalla polizia. Turchia, Egitto e Israele hanno creato un gruppo di coordinamento per rimuovere i feriti dalla Striscia di Gaza, ha riferito il ministero della Sanità turco

La resistenza islamica irachena continua a combattere al fianco di Hamas ma in Iraq. Nella giornata de 10 novembre, il gruppo ha postato una rivendicazione di un lancio di un drone in una base americana in Iraq. La Resistenza irachena promette per la Gionata di oggi “sorprese” su tutti i fronti contro l’occupazione israeliana.

Gli Houthi continuano a lanciare missili e droni su Israele.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che fino al 70% degli israeliani sono contro Benjamin Netanyah, fonte Anadolu

L’Indonesia si è offerta di evacuare i palestinesi feriti nei suoi ospedali militari. Il ministero della Difesa indonesiano è pronto a inviare una nave ospedale nella zona del conflitto israelo-palestinese.

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu non era d’accordo con la proposta di stabilire un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza per un periodo di cinque giorni in cambio del rilascio di alcuni ostaggi tenuti da militanti del movimento radicale palestinese Hamas, ha riportato il quotidiano britannico Guardian citando fonti.

Israele prevede di rioccupare la parte settentrionale di Gaza o di consegnarla a una nuova autorità. Il primo Ministro israeliano Netanyahu ha informato i capi delle autorità degli insediamenti al confine della Striscia di Gaza, che ha incontrato oggi, che dopo l’eliminazione di Hamas, ci sarà il pieno controllo di sicurezza israeliano sulla Striscia di Gaza, compresa la completa smilitarizzazione, per garantire che non vi sia alcuna minaccia verso Israele.

Reuters scrive: ”I missili antinave di Hezbollah minacciano la marina americana”. “Se il conflitto si intensifica, non tutti saranno in grado di tornare a casa”. “I missili antinave russi di Hezbollah gli danno la capacità di portare avanti la velata minaccia del suo leader contro le navi da guerra statunitensi e di evidenziare i gravi rischi di qualsiasi conflitto nella regione”, secondo fonti dell’agenzia che hanno familiarità con il contenuto dell’arsenale del gruppo.

Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha avvertito Washington la scorsa settimana che il suo gruppo ha qualcosa in serbo per le navi americane di stanza nella regione mentre il conflitto israelo-palestinese si intensifica. Due fonti libanesi che hanno familiarità con l’arsenale del gruppo sostenuto dall’Iran affermano che Nasrallah stava alludendo ai missili antinave di Hezbollah, tra cui il missile Yakhont di fabbricazione russa con una gittata di 300 chilometri. I resoconti dei media e gli analisti hanno indicato per anni che Hezbollah ha ricevuto i missili Yakhont in Siria dopo che erano stati consegnati al presidente Bashar al-Assad circa dieci anni fa.

Hamas si aspetta passi concreti dai paesi islamici sulla situazione a Gaza, compreso il blocco delle forniture di petrolio a Israele, ha detto Abu Marzouk, membro del Politburo del movimento.

L’esercito israeliano ha affermato di aver colpito le “infrastrutture terroristiche” di Hezbollah in Libano e ha annunciato un attacco sul territorio siriano in risposta al lancio di un UAV verso Eilat. Ha dichiarato inoltre di aver ucciso nelle ultime 24 ore diversi comandanti di Hamas coinvolti negli attacchi del 7 ottobre. Gli eserciti israeliano e americano hanno effettuato attacchi aerei simultaneamente su varie località della Siria meridionale e orientale.

Il ministero della Difesa israeliano ha annunciato il primo utilizzo in combattimento di successo del sistema di difesa missilistica Hetz 3: un complesso per intercettare missili balistici al di fuori dell’atmosfera terrestre è stato utilizzato per intercettare un obiettivo nella regione del Mar Rosso.

Nel sistema di difesa missilistico multilivello israeliano, Hetz 3 è al vertice. È in grado di intercettare missili ad un’altitudine fino a 100 km e ad una distanza fino a 2,4 mila km. Sotto c’è Hetz 2, e sotto ci sono i sistemi Iron Dome e David’s Sling, progettati per intercettare missili a corto e medio raggio.

Situazione nella zona del conflitto israelo-palestinese aggiornato alle 15:00 del 10 di novembre.

Via social network arrivano video di quando l’aeronautica israeliana ha colpito la periferia di un ospedale indonesiano nella Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha annunciato la cattura della posizione fortificata di Hamas “Avamposto 17” nella parte occidentale di Jebaliya, nel nord della Striscia di Gaza. Nella giornata del 10 di novembre si apprende che carri armati israeliani hanno circondato gli ospedali pediatrici di Gaza

Le Forze di Difesa Israeliane continuano ad avanzare nella Striscia di Gaza a sud della città omonima e in direzione nord-ovest. I militanti di Hamas, a loro volta, tentano regolarmente di contrattaccare: diversi attacchi di questo tipo sono stati lanciati nella zona di Sheikh Radwan nel nord e di Juhr al-Dik nel sud.

Nel frattempo, vengono attivamente distribuite online fotografie di veicoli blindati israeliani in un tratto di Ar-Rashid Street vicino all’incrocio con l’autostrada n. 10, il che, come minimo, conferma l’accesso dell’IDF alla costa mediterranea a sud di Gaza. Tuttavia, non è ancora noto se i militari siano riusciti finalmente a prendere piede lì.

In Cisgiordania è nuovamente peggiorata la situazione: al mattino i droni dell’IDF hanno colpito una delle case del campo di Jenin, dove presumibilmente vivevano gli uomini di Hamas. Successivamente, i militari israeliani sono stati attaccati da palestinesi armati. Ne seguirono scontri che durarono tutta la giornata: 11 persone furono uccise e più di 20 ferite.

Da diversi giorni circolano voci su un possibile cessate il fuoco di tre giorni nella Striscia di Gaza. Ciò è indirettamente dimostrato dall’intensificarsi dei negoziati tra i servizi segreti americani, israeliani, egiziani e del Qatar, nonché dall’arrivo al Cairo di membri di alto rango del Politburo di Hamas.

Allo stesso tempo, l’informazione ricevuta in serata dalle autorità americane secondo cui Israele si è impegnato a osservare un cessate il fuoco quotidiano nel nord dell’enclave non ha nulla a che fare con questo: in questo caso si tratta della continuazione del lavoro di il corridoio umanitario per i rifugiati lungo l’autostrada Salah ed-Din, in funzione da giorni.

Inoltre, il sud di Israele è stato nuovamente attaccato dagli Houthi yemeniti, ma a differenza dei tentativi precedenti, questa volta sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo: un UAV kamikaze ha colpito una delle scuole della città di Eilat.

Nella mattina del 10 novembre fonti Hezbollah annunciano stacco conto caserme IDF dal sud del Libano. In modo particolare l’obiettivo era colpire le comunicazioni e le apparecchiature EW vicino al confine. E ha annunciato di aver attaccato due concentramenti dell’esercito israeliano alle 14:30, il primo a Hadb Al-Bustan e Birkat Risha, e l’altro nella regione di Al-Duhayra.

E Hamas in risposta agli attacchi a Gaza dell’IDF per la prima volta in pochi giorni, attacca Tel Aviv. Nelle ultime ore Hamas ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Attacco alla base militare di R’eem con razzi; Attacco a un carro armato israeliano nel nord-ovest o nella città di Gaza; Attacco a un bulldozer israeliano vicino a Juhr Al-Deek; Attacco contro le forze israeliane con mortai a Juhr Al-Deek; Attacco al Kibbutz Nereem con i mortai.

