ISRAELHAMASWAR. Hamas: prigionieri liberi solo in cambio dei nostri prigionieri. Israele: nessuna tregua

Il candidato presidenziale Robert F.Kennedy Jr ha dichiarato che «Israele è una roccaforte per noi… È quasi come avere una portaerei in Medio Oriente. È il nostro più antico alleato. Se Israele scomparisse, la Russia, la Cina e i paesi BRICS+ controlleranno il 90% del petrolio mondiale, e questo sarebbe un disastro per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti».

Centinaia di persone si sono radunate alla Grand Central Station di New York per manifestare a sostegno del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. I manifestanti hanno scandito slogan come “libertà per la Palestina”, “basta troppo” e “Israele è uno stato terrorista”. Inoltre si sono levate critiche contro l’amministrazione americana. Indossare la kefiah palestinese. La polizia americana arresta i manifestanti all’interno del Congresso.

Sempre in tema di manifestazioni, usi registra una protesta davanti all’ambasciata americana nella capitale della Mauritania, che chiede la fine della guerra a Gaza e l’ingresso di aiuti.

Stando a Associated Press, un sondaggio d’opinione mostra una divisione tra gli americani sul fatto se Israele sia andato troppo oltre nella sua risposta ad Hamas. Il 40% degli intervistati ha affermato che Israele ha superato i limiti nella sua risposta ad Hamas

Il sottosegretario di Stato americano Barbara Leaf ha riferito che il cessate il fuoco a Gaza non garantisce il rilascio degli ostaggi. «Un cessate il fuoco non porterà necessariamente al rilascio immediato di tutti gli ostaggi detenuti dal movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza». Il Sottosegretario di Stato americano ha comunque affermato che: «la nostra priorità è il rilascio degli americani tenuti in ostaggio da Hamas e apprezziamo gli sforzi del Qatar e dell’Egitto».

Il Dipartimento di Stato americano ha fatto sapere che «In definitiva, siamo interessati a vedere Gaza unita alla Cisgiordania sotto la guida dell’Autorità Palestinese».

Un funzionario americano ha dichiarato ad Al Jazeera: “Confermiamo che gli Houthi hanno abbattuto un drone delle forze statunitensi sulle acque internazionali al largo delle coste dello Yemen”. Secondo Fox News: “È probabile che gli Houthi abbiano usato il missile SA6 per abbattere il drone americano, che valeva 32 milioni di dollari”.

Secondo Reuters i missili antinave russi ottenuti da Hezbollah gli danno i mezzi per attuare la velata minaccia lanciata da Sayyed Hassan Nasrallah contro le navi da guerra americane. Tre attuali funzionari statunitensi e un ex funzionario statunitense confermano che Hezbollah ha costruito una sorprendente gamma di armi, compresi i missili antinave. CNN, informa che secondo un funzionario del Pentagono: Washington ha adottato ulteriori misure per comunicare direttamente con l’Iran per chiarire che non sta cercando un’escalation.

L’Unione Europea ha proposto che Gaza diventi un protettorato internazionale dopo la guerra, né Israele né Hamas dovrebbero governare Gaza in futuro

Il parlamento turco mette al bando la Coca-Cola per il suo “sostegno” a Israele. Non fornirà più i prodotti Coca-Cola come parte di un boicottaggio delle aziende che “sostengono Israele”. “È stato deciso che i prodotti delle aziende che sostengono Israele non saranno venduti nei ristoranti, nei caffè e nelle sale da tè all’interno del parlamento”, si legge nella nota, come riportato da Reuters.

Erdogan ha accusato l’Occidente di ipocrisia e di osservazione silenziosa del “massacro di Gaza”. «I paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, si sono limitati ad osservare in silenzio e da lontano il massacro di Gaza. Sono troppo deboli per chiedere un cessate il fuoco (…) Coloro che chiudono un occhio davanti all’incendio dei Il Sacro Corano non può sopportare la bandiera palestinese, gli esempi di ipocrisia che vediamo dopo il 7 ottobre possono essere aumentati», ha detto Erdogan al vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica (OIC) a Tashkent. «Se noi, i paesi dell’OIC, come rappresentanti del mondo musulmano non alziamo la voce oggi, quando altro saremo in grado di farlo?» ha detto il leader turco.

Il Mossad, insieme ai servizi di intelligence brasiliani e ai partner internazionali, ha contribuito a prevenire un attacco al territorio brasiliano pianificato dal movimento libanese Hezbollah, ordinato e finanziato dall’Iran, ha affermato l’ufficio del primo ministro israeliano.

Il Presidente iraniano ha dichiarato: «Chiediamo la fine urgente delle incursioni israeliane su Gaza, la fine del genocidio umano e la consegna di aiuti». «Il martirio di migliaia di palestinesi a Gaza per mano dell’entità sionista viene portato avanti con il sostegno americano e occidentale».

Il ministro degli Esteri giordano nella sera dell’8 novembre ha dichiarato: «Ci rifiutiamo di parlare di presunti scenari dopo la guerra israeliana a Gaza. Rifiutiamo qualsiasi discorso sull’amministrazione di Gaza nel dopoguerra attraverso forze arabe e non arabe. Hamas è un’idea infinita e chi vuole una situazione diversa deve rispettare i diritti del popolo palestinese».

Il ministero della Cultura di Libano, Yemen e Palestina hanno forzato l’inclusione di un punto sul genocidio di Gaza nella dichiarazione della conferenza dell’UNESCO a Parigi

In Israele il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha detto che l’esercito israeliano non pone restrizioni sui tempi delle operazioni di terra nella Striscia di Gaza, ha detto mercoledì. “Non ci sono restrizioni sulla durata dell’operazione”, ha detto il Times of Israel. Gantz ha affermato che l’operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza è stata “una guerra per la nostra stessa esistenza e per il sionismo”. A questo proposito non può fornire una stima approssimativa della durata di tutte le sue fasi. Allo stesso tempo, il ministro ha osservato che Israele non rinuncerà ai suoi obiettivi strategici.

Il primo Ministro Netanyahu ha ribadito che «non ci sarà alcun cessate il fuoco senza il rilascio dei nostri rapiti». Il numero dei prigionieri nella Striscia di Gaza è di 239 e le loro famiglie sono state informate fanno sapere le autorità israeliane.

Secondo Israel Today, l’esercito “israeliano” adotta una politica vaga riguardo alle perdite umane dell’esercito a Gaza. Mentre il quotidiano ebraico Maariv ha riferito una dichiarazione di un ex funzionario dello Shin Bet: «Suggerisco di essere più modesti nel descrivere i danni subiti da Hamas, poiché sembra che la maggior parte delle forze combattenti sia ancora sul campo, e ciò indica che Hamas è lungi dal crollare».

Il ministero per la Sanità di Gaza: Dall’inizio dell’aggressione l’occupazione Israele ha commesso 1.098 massacri contro le famiglie di Gaza e la famiglia Al-Astal a Khan Yunis ha perso più di 100 martiri. La Mezzaluna Rossa Palestinese riferiva che l’9 notte si registravano 61 feriti negli scontri con le forze di occupazione a Betlemme. L’ospedale Al-Quds di Gaza è senza carburante e cesserà la maggior parte delle operazioni. Nonostante il rigoroso razionamento dell’elettricità, il generatore principale dell’ospedale è stato spento, il reparto chirurgico e il reparto diagnostico di risonanza magnetica sono stati chiusi e l’impianto di ossigeno è stato spento. Vi sono intensi bombardamenti intorno all’ospedale, dove si rifugiano 14.000 civili.

Gli Houthi dello Yemen hanno affermato di essere stati in grado di abbattere un ricognitore americano MQ-9 Reaper e di attaccare un drone nelle acque territoriali dello Yemen con “armi appropriate”. Gli yemeniti hanno abbastanza sistemi di difesa aerea di fabbricazione iraniana: lo hanno mostrato alla parata di due mesi fa, tra questi il Barq-2.

Gli Houthi hanno un sacco di attrezzature di difesa aerea i Sauditi possono confermarlo con più di una dozzina di UAV abbattuti. Ma per qualche motivo gli americani hanno deciso di condurre la ricognizione proprio nell’area colpita, sapendo tutto questo.

Il portavoce del movimento Ansar Allah, Muhammad Abdel Salam all’indomani dell’abbattimento ha dichiarato: «Il mondo islamico si trova ad affrontare una difficile prova religiosa, morale e umanitaria riguardo al genocidio sionista-americano a cui è sottoposta Gaza».

L’esercito israeliano ha affermato che Hamas ha perso il controllo del nord di Gaza e che mercoledì più di 50mila residenti si sono trasferiti nel sud dell’enclave. L’IDF ha catturato un avamposto di Hamas nella Jebaliya occidentale, fonte servizio stampa dell’esercito israeliano.

È stato riferito che un gran numero di combattenti di Hamas sono stati uccisi e sono stati scoperti gli ingressi ai tunnel sotterranei vicino all’asilo. Allo stesso tempo, l’IDF riporta pesanti perdite nella 551a Brigata. L’esercito israeliano ha anche riferito di aver attaccato le infrastrutture di Hezbollah in Libano in risposta al lancio di missili sul territorio israeliano. I morti nelle fila dell’esercito si apprende da fonti locali sarebbero almeno 35.

Lo sforzo congiunto di IDF e ISA rivela che Hamas sfrutta ospedali, ambulanze, cliniche, moschee e scuole per scopi terroristici. L’organizzazione terroristica Hamas sfrutta ambulanze, ospedali, cliniche, moschee e scuole per scopi terroristici. Hamas utilizza anche le ambulanze per trasferire armi e agenti terroristici nella Striscia di Gaza. Questo è un altro esempio di come l’organizzazione terroristica Hamas sfrutti le infrastrutture civili e utilizzi i civili come scudi umani.

Un annuncio congiunto dell’IDF e dell’ISA riferisce che l’IDF e l’ISA hanno ucciso il capo dell’unità missilistica anticarro di Hamas della Brigata dei campi centrali.

Secondo l’intelligence dell’ISA e dell’IDF, un aereo da caccia dell’IDF ha ucciso Ibrahim Abu-Maghsib, capo dell’unità missilistica anticarro di Hamas nella Brigata dei campi centrali. Nell’ambito del suo incarico, Maghsib ha diretto ed effettuato numerosi lanci di missili anticarro diretti contro civili israeliani e soldati dell’IDF.

Hamas fa sapere che la partecipazione ai colloqui americano-israeliani per imporre una nuova realtà a Gaza è una cospirazione per liquidare la causa palestinese. Il leader di Hamas Fawzi Barhoum ha dichiarato: «i discorsi americani su una tregua umanitaria a Gaza contraddicono il loro sostegno al genocidio nella Striscia».

La visita del leader palestinese Mahmoud Abbas in Russia è stata rinviata a tempo indeterminato a dare notizia Dmtrij Peskov portavoce del Cremlino.

Il vice capo dell’ufficio politico di Hamas, Sheikh Saleh Al-Arouri ha dichiarato il 9 novembre: «Più l’esercito di occupazione avanza e si addentra a Gaza, più aumentano le sue perdite e i suoi morti. La resistenza non può essere spezzata, ma inevitabilmente vincerà. L’occupazione aumenterà il ritiro dei carri armati distrutti e dei soldati morti. Il discorso dell’occupazione secondo cui la leadership si trova sotto l’ospedale Al-Shifa è molto ridicolo. Più avanzi, più ritirerai i tuoi carri armati distrutti e i soldati morti, e la resistenza non potrà essere spezzata, ma anzi vincerà. La performance dell’asse della resistenza è avanzata, in particolare Hezbollah e Yemen. Dal giorno della Dichiarazione Balfour resistiamo, non ci siamo fermati e non smetteremo di resistere».

E ancora il vice capo dell’ufficio politico di Hamas, Sheikh Saleh Al-Arouri: «Sfortunatamente, i paesi arabi stanno affrontando i missili della resistenza nello Yemen, e noi incoraggiamo ulteriori attacchi contro l’entità da parte dei paesi arabi. Dobbiamo discutere della fase “post-occupazione” e non delle illusioni della fase “post-Hamas”. Nello Yemen è in atto una dichiarazione ufficiale di guerra e il lancio di missili e droni contro questa entità. Sfortunatamente, o droni e i missili yemeniti vengono affrontati sia dai paesi arabi che dagli americani. Mi chiedo perché i paesi arabi affrontano i missili diretti verso l’entità?». «La resistenza irachena colpisce le basi americane in Siria e Iraq, e incoraggiamo ulteriori attacchi contro l’entità da qualsiasi regione araba o islamica. L’occupazione deve pagare il prezzo e rilasciare i prigionieri in cambio dei prigionieri, e su questo siamo seri».

Il Portavoce militare delle Brigate Al-Qassam, Abu Ubaida ha dichiarato: «I nostri combattenti continuano a fronteggiare l’aggressione israeliana, su tutti i fronti. Confidiamo, con l’aiuto di Dio, che dall’inizio dell’aggressione di terra, 136 veicoli militari siano stati completamente o parzialmente distrutti e messi fuori servizio. I nostri Mujahideen distruggono i veicoli e infliggono massicce morti e feriti alle forze nemiche d’invasione». «Nei prossimi minuti mostreremo un aspetto della grandezza dei nostri mujaheddin e del loro impegno contro i veicoli e i soldati nemici rintanati negli edifici, e questa è solo la punta dell’iceberg». «L’unica via per risolvere la questione dei prigionieri è un accordo per lo scambio totale o parziale dei prigionieri. Non esiste altra soluzione al dossier dei detenuti se non lo scambio di una categoria con un’altra o un processo globale. Chiunque saboti i tentativi di consegna dei detenuti con doppia nazionalità è il nemico che espone la vita dei suoi prigionieri a un pericolo imminente ogni ora di ogni giorno. Il dovere del momento è quello di sostenere il nostro popolo con tutti i mezzi e di non sottomettersi all’occupazione, rafforzata dall’amministrazione sionista-americana». Il portavoce militare di Hamas ha infine fatto una chiamata alle armi: «oh combattenti del nostro popolo e oh loro masse in tutta la terra di Palestina, e insorgete per schiacciare il piano sionista, poiché siete sempre stati un cimitero per i sogni degli sciocchi leader del nemico. Diamo all’occupazione la buona notizia di una prossima fase di rabbia e resistenza a Gaza, in Cisgiordania, a Gerusalemme e su tutti i fronti e in tutte le arene, con l’aiuto di Dio».

Il segretario generale del movimento Al-Nujaba, Sheikh Akram Al-Kaabi milizia della Resstenza Islamica Irachena ha risposto al portavoce di Hamas: “«Non ci fermeremo e non scenderemo a compromessi. Non esistono soluzioni politiche contro un diavolo così arrogante e criminale, ma la sua cura è l’eradicazione completa in modo che il nostro Paese possa godere della pace».

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 9 novembre: Le unità dell’IDF, supportate da veicoli blindati, continuano la loro invasione di terra della Striscia di Gaza da tre direzioni. Nella parte nord-occidentale dell’enclave si combattono lungo la costa mediterranea e al confine con la regione di Al-Shati.

Ad est, le truppe israeliane stanno cercando di espandere la loro zona di controllo alla periferia di Beit Hanoun. I militanti di Hamas, a loro volta, tendono imboscate e lanciano razzi contro le roccaforti dell’IDF.

A sud di Gaza, unità dell’IDF si stanno facendo strada verso l’autostrada Ar-Rashid. Nonostante le notizie premature e vittoriose delle autorità israeliane sull’accerchiamento della città, non esiste alcuna prova oggettiva di ciò.

Di tanto in tanto, gli israeliani aprono un corridoio umanitario lungo l’autostrada Salah ad-Din per evacuare i rifugiati dalla città. Con queste azioni, l’IDF sta cercando di minimizzare i rischi per la reputazione e di facilitare l’operazione di terra a Gaza.

Oltre a ciò, l’aeronautica israeliana sta colpendo le infrastrutture critiche della città, essenzialmente “spremendone” i residenti. In un contesto di peggioramento del problema umanitario nella Striscia di Gaza, oltre il 60% delle strutture mediche ha già smesso di funzionare.

I militanti di Hamas non si fanno da parte e lanciano razzi contro gli insediamenti israeliani. Ashkelon, Ashdod e Tel Aviv erano di nuovo sotto il fuoco.

Nel frattempo, in Cisgiordania, le forze di sicurezza israeliane continuano a reprimere il malcontento dei residenti locali. Nel campo profughi di Shuafat è stata fatta saltare in aria la casa del tredicenne Muhammad Zalbani.

La situazione al confine settentrionale di Israele non ha subito cambiamenti significativi. I combattenti di Hezbollah stanno bombardando le roccaforti dell’IDF e, in risposta, gli israeliani stanno bruciando le foreste nel sud del Libano.

Allo stesso tempo, in Siria e Iraq, i delegati filo-iraniani continuano a mostrare un’attività limitata e praticamente formale. Diversi droni hanno attaccato obiettivi statunitensi sul territorio di entrambi i paesi e anche le posizioni americane nell’area della raffineria di petrolio di Conoco sono state lanciate con razzi.

Nella giornata del 9 novembre La resistenza palestinese ha risposto all’assalto delle forze israeliane alla città di Jenin, dove sono scoppiati violenti scontri. Che perdurano mentre andiamo in chiusura di raccolta informazione. E sempre alle 14:00 la resistenza palestinese affronta le forze israeliane che cercano di avanzare verso la rotatoria di Nabulsi, a ovest di Gaza.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

