ISRAELHAMASWAR. L’Asse della Resistenza combatterà fino alla liberazione di Gerusalemme

“La comunicazione”, affermava DAESH nei suoi video del 2014, a tutti gli effetti partecipa all’evoluzione del fenomeno militare. Un messaggio questo accolto da tutti i gruppi jihadisti che operano in Medio Oriente. In Occidente tale comunicazione è chiosata come propaganda. E poco importa qual è il nome usato per declinare questo fenomeno: il dato essenziale è sfruttare il pubblico per giustificare le azioni che si stanno per compiere.

Giovedì 1° agosto dopo il discorso di Hassan Nasrallah, la cui chiave di lettura sta tutta nella frase: “lasciamo al campo decidere” si è riunito l’Asse della resistenza, l’ala armata che da 10 mesi combatte contro Israele. Alle 17:30, del 1° agosto, due gruppi dell’Asse, hanno rilasciato un lungo comunicato in sette punti in cui affermano tra le altre cose: “I movimenti Hamas e Jihad islamica hanno tenuto un importante incontro nazionale nella Striscia di Gaza alla luce della battaglia contro Al-Aqsa Flood nel suo 300esimo giorno e della guerra”.

Dopo le condoglianze alle famiglie di Haniyeh e Shukr, il comunicato prosegue: “La resistenza ha un diritto legittimo ad affrontare Israele e rimarrà e continuerà finché durerà l’occupazione e finché il nostro popolo non otterrà tutti i suoi diritti alla liberazione, al ritorno e alla creazione di uno stato indipendente sull’intero territorio palestinese con Gerusalemme come sua capitale”

“Quello che Israele e l’amministrazione americana chiamano “il giorno dopo la guerra” è un giorno puramente palestinese e la decisione spetta al nostro popolo, alle sue forze vive e alla sua coraggiosa resistenza. Non permetteremo a nessuno, chiunque esso sia, di farlo”.

“Chiediamo al nostro popolo in Cisgiordania di intensificare la resistenza, contrastare i progetti di occupazione israeliana e fare in modo che Israele e i suoi sostenitori paghino il prezzo dei loro crimini”.

“Israele non ha raggiunto e non raggiungerà nessuno dei suoi obiettivi nella guerra”.

“Chiediamo al nostro popolo, alla nostra nazione e ai popoli liberi del mondo di ridare slancio e movimenti efficaci in tutte le città, capitali e paesi islamici, arabi e occidentali, […] perché non debba diventare un evento ordinario e passeggero nella loro vita, e che i morti non siano considerati numeri sugli schermi dei notiziari”.

“In conclusione: i due movimenti affermano la continuazione del lavoro congiunto. Invitano inoltre le tribù e le famiglie del nostro popolo a compiere i propri impegni doveri sociali e nazionali, affrontare tutte le forme di violazione degli interessi pubblici e proteggere il nostro popolo dal comportamento di fuorilegge e fuorilegge. Chiediamo inoltre al governo e alle sue agenzie di adottare tutte le misure ferme necessarie contro questi gruppi e di colpire con forza pugno di ferro contro chiunque manometta l’ordine pubblico, e noi saremo il loro sostegno e assistenza in questo”.

Insomma Hamas e il Jihad Islamico si pronunciano in favore di un’attacco contro Israele e chiamano gli alleati a fare altrettanto rispettando accordi precedenti.

Il Ministro degli Esteri iraniano ad interim, Ali Bagheri, in contatto con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: “Non rinunceremo al nostro diritto di rispondere all’assassinio di Haniyeh a Teheran”.

Il ministro degli Esteri iraniano ad interim in una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri russo: “Israele” ha oltrepassato i limiti assassinando il martire Ismail Haniyeh e mettendo in pericolo la sicurezza della regione”.

Il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, e Ali Bagheri hanno parlato in una telefonata di “martirio di Ismail Haniyeh e tentativi di Israele di far precipitare la regione nella guerra che sono chiari”. Hanno concordato sulla necessità di intensificare gli sforzi dei paesi arabi e islamici per fermare l’aggressione contro la Striscia di Gaza e i tentativi di espansione della guerra.

La posizione dell’asse Gerusalemme, Jihad e Resistenza: “Occorre una risposta militare ai gravi crimini e alla grave escalation israeliana”.

Secondo il Il Pentagono: “Israele sarà sottoposto ad un massiccio attacco nelle prossime ore”. L’Esercito kuwaitiano ha dichiarato che: “Neghiamo la tesi secondo cui le terre e le basi del nostro paese saranno usate come punto di partenza per prendere di mira i paesi vicini. Non abbiamo e non permetteremo che il nostro spazio aereo venga utilizzato o penetrato, o che il suo territorio diventi un trampolino di lancio per attacchi contro paesi amici”.

Nel frattempo la Grecia dichiara lo stato di allerta in seguito all’avvertimento di un imminente attacco contro gli interessi israeliani sul suo territorio. Ancora una volta c’è paura per Cipro a causa dei missili Hezbollah.

Secondo i media israeliani: “Ci sono state segnalazioni dell’intenzione della Guardia Rivoluzionaria di utilizzare per la prima volta il missile ipersonico Petah-1 contro Israele”. In seguito alle tensioni legate alla sicurezza, l’esercito israeliano ha deciso di imporre una riserva a tutte le unità che operano su terra, aria e mare. L’ordine è di ridurre il perimetro di attività nelle fabbriche nel nord del Paese sarà esteso da 4 km a 40 km dal confine.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

