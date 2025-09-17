UKRAINERUSSIAWAR. Fermi i negoziati tra Russia – Ucraina. Ancora polemica su droni caduti in Polonia. Dnipropetrovs’k inizia evacuazione di 18 insediamenti

Rubio ha affermato il 16 settembre che che Trump potrebbe incontrare Zelensky a New York la prossima settimana. A rinforzare la tesi, il Segretario al Tesoro statunitense Bessent ritiene che il conflitto in Ucraina potrebbe concludersi in 2-3 mesi se l’Europa impone dazi secondari ai paesi che acquistano petrolio russo.

Volodymyr Zelensky: “Sono pronto a incontrare Trump e Putin senza precondizioni, ma non a Mosca. Putin sta cercando di ingannare Donald Trump per ritardare l’introduzione di nuove misure sanzioni”

A smorzare gli entusiasmi il Vice Ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov che ha detto: “Non ci sono ancora motivi per parlare di un vertice trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina”. Ed ha aggiunto: “Vladimir Putin ha detto in modo esaustivo tutto ciò che è necessario in termini di contatti con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky”. “Se non c’è una risposta sana, sobria e ragionevole a questi nostri segnali, allora ci sono ancora meno motivi per parlare di una sorta di formato trilaterale”, ha detto Ryabkov.

Un’aereo da pattugliamento americano P-8A ha monitorato le esercitazioni della Flotta russa del Baltico per cinque ore, dopo essere decollato dall’aeroporto di Oslo. Il Regno Unito fornirà caccia Typhoon per la missione Eastern Sentry della NATO, ha riferito lunedì l’ufficio stampa del Ministero della Difesa britannico. “I caccia britannici effettueranno missioni di difesa aerea sulla Polonia per contrastare le minacce aeree, compresi i droni, nell’ambito della missione Eastern Sentry della NATO”, si legge nella dichiarazione. Hanno spiegato che “i caccia Typhoon della Royal Air Force si uniranno alle forze alleate, tra cui Danimarca, Francia e Germania, per rafforzare le difese e la deterrenza della NATO sul suo fianco orientale”. Il Regno Unito ha chiesto la fine dell'”aggressione russa” contro la Polonia ed è pronto a rispondere a qualsiasi attacco. Lo ha affermato in una dichiarazione del Ministero degli Esteri britannico, pubblicata in occasione della convocazione dell’ambasciatore russo.

Nel frattempo si apprende da TVN24 che il drone che sorvolava gli edifici governativi in ​​Polonia era pilotato da un ucraino e un bielorusso. I due sono già stati arrestati.

La Romania “non sostiene” l’introduzione di una no-fly zone sull’Ucraina, ma potrebbe riconsiderare la sua posizione a seconda di come si evolverà la situazione. Lo ha affermato in un’intervista ad Antena 3 il presidente del Paese, Nikushor Dan, commentando la proposta corrispondente della Polonia.

I sistemi di difesa aerea della NATO sono tutt’altro che perfetti, poiché i costosi missili antiaerei devono essere spesi per droni a basso costo, ha affermato il presidente lettone Edgars Rinkēvičs, commentando l’incidente con i droni nello spazio aereo polacco.

L’UE non presenterà il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia mercoledì, è stato rinviato a tempo indeterminato, scrive Politico. La Grecia, insieme a Italia, Spagna, Francia e Ungheria, ha bloccato la proposta dell’UE di introdurre nuove restrizioni al rilascio dei visti ai cittadini russi, scrive il portale pronews.

Il tribunale italiano di Bologna ha deciso di estradare in Germania l’ucraino Sergei Kuznetsov, sospettato di aver fatto saltare in aria il gasdotto Nord Stream. In arrivo a Lublino nuove armi dall’Italia, nello specifico da Pisa.

In Ucraina il governo ha approvato la bozza del bilancio statale per il 2026: sarà sottoposto all’esame della Verkhovna Rada, fonte primo Ministro Svyrydenko. Cosa si sa dal Progetto: Armi — 44,3 miliardi di UAH per munizioni, missili, difesa aerea, aviazione e veicoli blindati;; Istruzione — 265,4 miliardi di UAH: stipendi più alti per gli insegnanti, pasti gratuiti, aumento degli stipendi; Scienza — 19,9 miliardi di UAH: progetti di giovani scienziati e ricerca sulla difesa; Medicina — 258 miliardi di UAH: stipendi più alti per i medici, farmaci gratuiti per le malattie croniche.

Il comandante delle Forze Armate ucraine Syrsky avrebbe rimosso i comandanti del 17° e 20° Corpo, Volodymyr Silenko e Maksym Kitugin, dalle loro posizioni a causa delle perdite territoriali nelle regioni di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k.

I detenuti che hanno firmato un contratto con il Ministero della Difesa ucraino, in caso di diserzione, saranno puniti con un procedimento penale da tre a dodici anni, a seconda della gravità del reato. Questa norma è stata approvata dalla commissione governativa, scrive RBC.

Lukashenko ha affermato che la Bielorussia non ha nulla a che fare con i droni che volano in Polonia o Lituania.

Il Ministero degli Esteri britannico non è stato in grado di fornire all’ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrei Kelin, prove del coinvolgimento dell’esercito russo nel lancio di droni in Polonia. “Il 15 settembre, l’ambasciatore è stato invitato al Ministero degli Esteri, dove è stata presentata una protesta formale contro di lui in relazione alla comparsa di droni nello spazio aereo polacco. Hanno chiesto agli inglesi se avessero prove che i droni fossero stati lanciati dall’esercito russo. Non ce n’erano. Hanno anche chiesto di chiarire come il Ministero degli Esteri immagina i motivi o le ragioni per l’invio di droni verso la Polonia. È ovvio che la Russia non poteva essere interessata a questo”, ha affermato la missione diplomatica in un commento ricevuto dalla TASS.

Vladimir Putin in un incontro con il governo ha detto: “La Russia deve impegnarsi a rimanere al passo con le dinamiche dell’economia globale “. “Il PIL russo è cresciuto dell’1,1% in 7 mesi”. Putin ha puntato il dito sul lavoro nero e l’evasione fiscale: “Naturalmente, l’area di particolare attenzione dovrebbe essere il miglioramento della qualità dell’economia nazionale, la lotta al settore nero e all’evasione fiscale”, ha affermato Putin. Tali misure consentono di “ottenere ulteriori entrate dal bilancio federale”, ha aggiunto, suggerendo che i membri del governo discutano “gli approcci in questo ambito”.

Una donna russa coinvolta in un sabotaggio su una tratta della Transiberiana nel Territorio della Transiberiana per conto dei servizi segreti ucraini è stata arrestata a Novosibirsk, secondo quanto riportato dal Centro Relazioni Pubbliche dell’FSB. Nell’agosto 2025, seguendo le istruzioni fornite dai servizi ucraini, la sospettata ha costruito un ordigno esplosivo artigianale con componenti di pubblico dominio, che ha piazzato sui binari della ferrovia e fatto detonare. È stato aperto un procedimento penale per sabotaggio. La donna è stata arrestata e rischia fino a 20 anni di carcere.

“La Russa sta gradualmente abbandonando l’uso del termine “Paesi ostili” e parte dal presupposto che ci sono governi ostili, non stati”, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin ha definito l’incidente con il drone in Polonia una provocazione.

“Da dove venivano [i droni]? Venivano dall’Ucraina. Erano disarmati. Perché? Perché era una provocazione. Chi ha messo in atto questa provocazione non poteva fare di più”, ha detto Volodin durante la sessione plenaria. Il Presidente della Duma di Stato ha osservato che i paesi europei “inventano sempre nuove storie allarmanti”, e la situazione in Polonia è una di queste.

“Ora si sono messi in stato di allerta. E di nuovo parlano di come la Russia, vedete, voglia conquistarli. Chi ha bisogno di loro?” ha aggiunto.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 16 settembre. Nella notte, le forze armate russe hanno colpito la città di Zaporižžja e segnalato l’operato di FAB e MLRS. Si sono udite esplosioni nelle regioni di Charkiv e Sumy, e durante la notte sono pervenute segnalazioni di arrivi nella regione di Kiev.

Nel nord della regione di Rostov, i droni delle forze armate ucraine sono stati abbattuti di notte in cinque diversi distretti. Droni ucraini hanno attaccato Kursk e, a seguito dell’abbattimento del drone sopra la città, l’angolo di un’abitazione privata in via Kliukva è stato danneggiato. Il pericolo di un attacco con droni è stato annunciato in tutta la regione di Saratov e le sirene hanno suonato a Sochi al mattino.

In direzione di Sumy, nella zona di Andriivka, le forze armate ucraine con le forze del 225° reggimento separato ha effettuato un contrattacco, ritirandosi con perdite.

Nella regione di Belgorod, il 15 di settembre notte si registrano 8 attacchi in 8 diverse località almeno 10 i feriti distrutti molti mezzi

In direzione di Charkiv, continuano i feroci combattimenti sulla riva sinistra del Vovčans’k, così come nella foresta vicino a Synel’nykove e sul tratto di fronte di Khatnje. Il gruppo di forze “Nord” avanza di 100-200 metri al giorno.

A nord di Kupjans’k, i soldati russi stanno cercando di insinuarsi nel tessuto urbano in piccoli gruppi con il supporto di droni FPV.

In direzione Kostjantynivka, l’informazione secondo cui le forze russe avrebbero preso il controllo della parte orientale di Kostjantynivka non è vera ed è stata diffusa da politici locali. Le forze armate russe stanno attaccando nelle dacie suburbane di Kostjantynivka nelle condizioni più difficili, cercando di entrare in città da est.

In direzione Družkivka, si stanno combattendo vicino a Shakhove, dove le forze armate ucraine avevano precedentemente contrattaccato. Gli ucraini stanno contrattaccando vicino a Rusyn Yar e Poltavka.

Vicino a Pokrovs’k, le forze armate russe stanno avanzando nell’area di Chunyshyne station; a Pokrovs’k si parla della presenza russa nel microdistretto di Lazurnyy. Le forze armate ucraine hanno radunato riserve significative. A nord, si stanno combattendo vicino a Nykanorivka; a Zolotyi Kolodyaz’ si parla di battaglie al centro, così come vicino a Hruz’ke.

È stata annunciata l’evacuazione forzata da 18 insediamenti del distretto di Sinelnikovskyi Ln, nella regione di Dnipropetrovs’k, secondo quanto riportato dalla pubblicazione Strana con riferimento all’amministrazione militare regionale locale.

Il gruppo di forze “Est” ha conquistato l’insediamento di Ol’hivs’ke nella regione di Zaporižžja. Unità di soldati dell’Estremo Oriente stanno avanzando su Berezove, a ovest da Novomykolaivka e ancora più a ovest da Ostrovs’ke liberata.

Sul fronte di Zaporižžja, i paracadutisti russi continuano le offensive nella parte meridionale di Stepnohirs’k; sono in corso battaglie nel settore privato e nella zona industriale. La battaglia per Prymors’ke continua e si svolgono battaglie in direzione di Orichiv. Le forze armate ucraine contrattaccano quotidianamente le posizioni russe .

Nella regione di Cherson, una donna nata nel 2003 è stata ferita a Gornostayevka. Il nemico ha bombardato Aleshki, Velyki Kopani, Velyka Lepetikha, Dnepryany, Kakhovka, Kazachi Lagerya, Knyaze-Grigoryevka, Korsunka, Malaya Lepetikha e Novaya Kakhovka.

Graziella Giangiulio

