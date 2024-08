UKRAINERUSSIAWAR. Marine militari a confronto

La seconda corvetta di classe Ada per la Marina ucraina è stata varata in Turchia. La nave si chiama “Hetman Ivan Vygovsky”. La corvetta “Ivan Mazepa” è già pronta ed è in fase di test nel Mar Nero.

Il comando delle forze armate ucraine ha ripetutamente sottolineato che queste corvette non potranno essere basate nei porti ucraini fino alla fine del conflitto. È probabile che queste due corvette ucraine si uniranno presto alle loro controparti usate con sede a Portsmouth, in Gran Bretagna. Il risultato principale è la partecipazione alle esercitazioni NATO Sea Breeze. L’ultima in ordine di tempo è stata l’edizione 2024 dedicata alle contromisure antimine. L’esercitazione, svoltasi a giugno è stata guidata congiuntamente dalla Sesta flotta statunitense e dalla marina ucraina, ospitata dalla Royal Navy e coinvolge la NATO e partner internazionali.

Lo scopo dell’esercitazione è affrontare le sfide che le mine pongono alla sicurezza marittima, alla sicurezza alimentare globale e al commercio. Si è concentrata sull’integrazione, sul comando e controllo delle navi di contromisure mine e di un quartier generale del gruppo operativo ucraino rafforzato da ufficiali di stato maggiore e mentori internazionali.

Allo stesso tempo, all’inizio dell’anno, gli ucraini hanno manifestato il loro interesse per le fregate della Royal Navy HMS Argyll e HMS Westminster, che gli inglesi intendono smantellare. È possibile che si uniscano anche alle forze navali ucraine.

Pertanto, la Gran Bretagna e la Norvegia, nell’ambito della cosiddetta “coalizione delle capacità marittime”, continueranno sia l’addestramento dei marinai ucraini sia la fornitura alla Marina ucraina di attrezzature obsolete.

In Russia il 28 luglio si è tenuta la principale parata militare della Federazione Russa ed è uno dei pochi momenti per vedere alcuni elementi della flotta russa. Ufficialmente, il Ministero della Difesa non ha annunciato in quale composizione le navi da guerra avrebbero partecipato alla parata quest’anno, ma la maggior parte di esse erano già in rada nel centro di San Pietroburgo giorni prima. Tra questi c’erano la corvetta “Boiky”, la corvetta delle guardie “Soobrazitelny”, le piccole navi missilistiche “Serpukhov”, “Odintsovo” e “Sovetsk”, la nave pattuglia rompighiaccio “Ivan Papanin”.

Alle parate navali del 28 luglio prendono parte diverse flotte, compresa la Flottiglia del Caspio e la base della formazione della Marina nel Mar Mediterraneo, in totale prenderanno parte fino a 200 navi e navi.

La maggior parte delle corvette russe rientrano da 30 esercitazioni di combattimento durante l’esercitazione russo-cinese “Cooperazione marittima – 2024”. In due settimane le corvette “Gromky”, “Rezkiy” e “Sovershenny” hanno percorso circa 4.800 miglia nautiche (circa 8.889 chilometri). Dopo il rifornimento e le verifiche tecniche, continueranno a svolgere i compiti secondo il piano di addestramento al combattimento.

A seguire la parata si sono svolte manovre, conclusesi i primi giorni di agosto alle quali hanno partecipato più di 300 navi. Lo schieramento di trecento unità di superficie, sottomarini e navi di supporto è stato completato dalla presenza di 50 aerei di tutti i tipi e di oltre 20.000 soldati.

L’obiettivo principale delle recenti esercitazioni, stando alla Tass, era quello di verificare la catena di comando della Marina, nonché la prontezza degli equipaggi delle navi, delle unità aeronavali e delle truppe costiere a svolgere le missioni designate.

Graziella Giangiulio

