INDONESIA. Prabowo chiede alla Russia il nucleare

Il presidente eletto dell’Indonesia, Prabowo Subianto, ha chiesto alla Russia di sostenere lo sviluppo dell’energia nucleare nel paese del sud-est asiatico durante il suo incontro con il presidente Vladimir Putin a Mosca, ultima tappa del suo tour in quattro paesi.

“Siamo aperti a una maggiore partecipazione russa nella nostra economia”, ha detto Prabowo, che è anche ministro della difesa, quando ha incontrato Putin al Cremlino, riporta Nikkei. “Nel campo dell’energia nucleare, abbiamo discusso con le vostre istituzioni, con Rosatom, la possibilità di cooperare in questo campo”, ha detto riferendosi alla società statale russa per l’energia atomica. Ha detto che ci sono state discussioni sui piccoli reattori modulari e sui reattori principali.

Putin non ha risposto specificamente alla richiesta nucleare, ma ha detto che la Russia è “pronta … a realizzare progetti di investimento” nei settori dell’energia, dei trasporti e delle infrastrutture.

L’Indonesia vuole accelerare lo sviluppo dell’energia nucleare per aiutare il paese a raggiungere i suoi obiettivi di decarbonizzazione. Attualmente non ha una centrale nucleare in funzione, solo un piccolo reattore di ricerca. Quella di Mosca è stata la quarta visita di Prabowo in Russia negli ultimi quattro anni e ha un significato speciale in vista della sua inaugurazione come nuovo presidente dell’Indonesia il 20 ottobre, in sostituzione di Joko Widodo.

“Vengo qui per sottolineare che vorrei rafforzare questa relazione quando assumerò ufficialmente la presidenza della Repubblica di Indonesia”, ha affermato. Putin ha promesso di aumentare la fornitura di prodotti agricoli al paese del sud-est asiatico, che è stato colpito dall’impennata dei prezzi dei cereali dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022.

Il leader russo ha anche affermato di aspettarsi che l’Unione economica eurasiatica e l’Indonesia raggiungano presto un accordo di libero scambio, osservando che un paese di quasi 300 milioni di abitanti “è di grande interesse per la Russia”.

Prabowo ha incontrato il ministro della Difesa russo Andrey Belousov e ha chiesto la tecnologia russa per sviluppare l’industria della difesa indonesiana.

Prima della Federazione Russa, Prabowo era stato in altri paesi: Francia, Serbia e Turchia. A Parigi, ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron e ha discusso di approvvigionamento militare e cooperazione in materia di difesa. L’Indonesia sta acquistando 42 jet da combattimento Rafale dal produttore di aeromobili francese Dassault Aviation.

Poi ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vucic a Belgrado per discutere di partnership economiche e di difesa. A seguire, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan lo ha accolto ad Ankara, dove le discussioni si sono nuovamente concentrate principalmente sulla cooperazione in materia di difesa. L’anno scorso l’Indonesia ha speso 300 milioni di dollari per 12 droni di sorveglianza e ricognizione della Turkish Aerospace. I due paesi stanno sviluppando congiuntamente carri armati e stanno cercando di aumentare la cooperazione tra le loro industrie di difesa.

Come ministro della difesa, Prabowo ha fatto numerosi viaggi all’estero nel tentativo di modernizzare l’esercito indonesiano nel mezzo delle crescenti tensioni indo-pacifiche. Ma i suoi piani di approvvigionamento sono spesso entrati in conflitto con le priorità del ministero delle finanze e i bilanci della difesa sono stati tagliati a causa della pandemia.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/