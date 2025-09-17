ISRAELHAMASWAR. Al via all’operazione di terra a Gaza. L’ONU: è genocidio. Spagna annulla i contratti per la fornitura di armi. Qatar accusa Netanyahu di vuole assassinare Hamas e i negoziatori

È iniziata l’operazione di terra a Gaza. Carri armati e veicoli da combattimento della fanteria della 188a Brigata delle IDF hanno attraversato la recinzione stasera ed entrano in battaglia a Gaza City. Netanyahu conferma l’inizio della fase intensiva delle operazioni a Gaza.

Il presidente Donald Trump in una dichiarazione ha detto: “Sto facendo un ottimo lavoro nel portare la pace in Medio Oriente. Dovrei ricevere un sacco di bonus per questo.” Ha anche promesso: “Netanyahu non colpirà più in Qatar”.

La Commissione ONU riconosce le azioni di Israele nella Striscia di Gaza come genocidio. L’ex Ministro degli Esteri dell’UE Josep Borrell ritiene che Israele debba essere isolato a livello internazionale a causa delle azioni dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza. “Israele dovrebbe essere isolato a livello internazionale in ogni modo possibile per le sue azioni a Gaza e, naturalmente, non dovrebbe partecipare a competizioni internazionali o eventi culturali, come abbiamo fatto con la Russia”, ha dichiarato Borrell in un’intervista alla radio Onda Cero.

Oggi la Commissione Europea proporrà un pacchetto di misure contro Israele, tra cui la sospensione di alcuni accordi commerciali, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paula Pinho. Nel frattempo la Spagna annulla un accordo di fornitura di armi da 820 milioni di dollari con Israele per l’artiglieria Elbit. Segue la cancellazione dell’accordo da 278 milioni di dollari per i missili Spike con Rafael.

Il primo Ministro lussemburghese Luc Frieden e il Ministro degli Esteri Xavier Bettel hanno dichiarato che il Lussemburgo intende riconoscere lo Stato di Palestina durante l’80a sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in programma dal 22 al 30 settembre. La notizia è stata riportata dal canale televisivo RTL.

Quasi una settimana dopo l’attacco israeliano al Qatar, si è aperto a Doha un vertice di emergenza dei paesi arabi e islamici. I paesi arabi e islamici sosterranno tutte le misure adottate dal Qatar per rispondere all’attacco israeliano a Doha, si legge nella dichiarazione finale del vertice. L’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani nel suo discorso al vertice di Doha dei paesi arabi e islamici: “Netanyahu ha annunciato giorni fa che lo Stato palestinese non verrà istituito. Il capo del governo di occupazione vuole trasformare la regione araba in una sfera di influenza israeliana. Faremo tutto il necessario per adottare misure concrete e decise, nel rispetto di quanto previsto dal diritto internazionale”. Infine il Ministro degli Esteri del Qatar: ”I negoziati sull’accordo di Gaza non sono possibili ora perché Netanyahu vuole assassinare chiunque negozi con lui e bombardare lo stato di mediazione”.

L’uomo d’affari russo Igor Grechushkin è stato arrestato in Bulgaria per l’esplosione del porto a Beirut del 2020. Il nitrato di ammonio esploso proveniva dalla sua nave uccidendo più di 200 persone, secondo quanto riportato da AP News. Secondo l’agenzia, Grechushkin è stato arrestato all’aeroporto di Sofia la scorsa settimana. Rischia l’estradizione in Libano per testimoniare. La pubblicazione sottolinea che, in caso di rifiuto, gli inquirenti sono pronti a recarsi in Bulgaria per interrogare l’uomo.

In Israele il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid: “Netanyahu ci ha condotto a un declino senza precedenti nelle relazioni estere di Israele”. Israele deve prepararsi all’isolamento e potrebbe essere costretto a passare all’autarchia, un regime di massima autosufficienza economica. Netanyahu ha lanciato l’ avvertimento riporta Ynet. Sulla sociale fera ha avuto molto risalto una foto che mostra Netanyahu e il Segretario di Stato americano Rubio mentre partecipano ai lavori di scavo in uno dei tunnel sotto la città di Silwan, a sud della moschea di Al-Aqsa, del 15 settembre.

Netanyahu chiede di lasciare l’udienza del processo per effettuare una chiamata dopo aver ricevuto una busta.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle ore 16:00 del 16 settembre. L’esercito israeliano ha lanciato prima un avvertimento e poi un attacco al porto di Hodeidah, nello Yemen. Gli HOuthi hanno fatto sapere che: ”Le nostre difese aeree stanno attualmente intercettando gli aerei israeliani che stanno attaccando il nostro Paese”. “Le difese aeree hanno causato grande confusione agli aerei nemici e hanno costretto alcune delle loro formazioni di combattimento ad abbandonare lo spazio aereo prima di portare a termine l’aggressione, e la loro penetrazione in profondità è stata sventata, grazie a Dio” – Generale Yahya Saree, portavoce militare Houthi. L’attacco ha preso di mira diversi siti civili nella città di Hodeidah.

L’Aeronautica Militare israeliana avrebbe attaccato Damasco. Le autorità Siriane hanno smentito. Udite esplosioni intorno alla capitale Damasco da una fonte sconosciuta nelle sedi militari siriane. Nel pomeriggio le forze siriane hanno ritirato le loro armi pesanti dalla parte meridionale del Paese.

Un bambino ferito a seguito del raid israeliano che ha preso di mira un edificio a Nabatieh. Le squadre di soccorso continuano a evacuare i feriti nel raid di Nabatieh; il numero dei feriti ha raggiunto quota 12, tra cui 4 bambini e 3 donne

In Cisgiordania le Brigate Al-Quds – Divisione Cisgiordania: “Patto di Jihad: annunciate nuove operazioni nei territori occupati”. Le Brigate Al-Quds – Battaglione di Nablus rivendicano: “I combattenti respingono le forze di occupazione su più fronti a Nablus”.

“Un alto dirigente dell’esercito di Israele della comunità drusa ha partecipato ieri, insieme al membro estremista della Knesset “Tzvi Sukkot” e al capo degli insediamenti nella Cisgiordania settentrionale “Yossi Dagan”, all’assalto alla Tomba di Giuseppe a Nablus” – media israeliani. Si tratta dell’ufficiale con il grado di Generale di Brigata “Hisham Ibrahim”, capo della cosiddetta amministrazione civile dell’IDF

Iniziata l’invasione di terra a Gaza City da parte delle IDF. I carri armati si radunano alla periferia di Gaza City. La 162ª e la 98ª divisione regolare guidano l’operazione. La 36ª divisione si unirà gradualmente nei prossimi giorni. Carri armati e veicoli da combattimento della fanteria della 188a Brigata delle IDF attraversano la recinzione stasera ed entrano in battaglia a Gaza City.

Fonti palestinesi: “Palestina in condizioni tragiche e difficili, i residenti sono stati sfollati a causa dei bombardamenti sionisti su Gaza City”. I bombardamenti israeliani stanno aumentando notevolmente in diverse aree della Striscia di Gaza. Gli abitanti di Gaza City preferiscono rimanere in città a causa della mancanza di alternative. Una fonte di alto livello delle Brigate Al-Quds ad Al-Araby Al-Jadeed: ”Abbiamo affrontato una forza israeliana, inclusi agenti, all’alba di martedì nell’area di intelligence a nord-ovest di Gaza City” “Abbiamo causato vittime tra le forze, sia morti che feriti, e l’aviazione israeliana è intervenuta per estrarre le forze e gli agenti”.

Gravi esplosioni nei quartieri di Tel al-Hawa e Al-Rimal a Gaza City a causa do attacchi IDF che fa saltare in aria edifici con robot esplosiv. Attacchi aerei israeliani hanno preso di mira l’Hotel Ayan a Gaza City.

