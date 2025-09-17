IRAN. È ufficiale: l’lnternet iraniano è molto inquinato 

Le politiche di filtraggio, leggasi censura, di Internet dell’Iran hanno creato una delle “reti più inquinate” al mondo e compromesso la sicurezza degli utenti, ha ammesso il viceministro delle Comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione.

Come riporta l’agenzia di stampa tecnologica locale CITNA, gli iraniani hanno bisogno di VPN per connettersi alla maggior parte dei principali siti web stranieri, tra cui Amazon, Facebook, WhatsApp e diversi altri siti web, tra cui fonti di notizie straniere. Questi strumenti, comunemente noti come VPN o “filter-breaker”, sono offerti principalmente da fonti sconosciute o sviluppatori con identità poco chiare. La maggior parte è gratuita e richiede l’accesso completo alle informazioni sui dispositivi, alle comunicazioni di rete, ai file, ai dati sulla posizione e persino all’accesso a telecamere e microfoni.

Ehsan Chitsar, viceministro per le politiche e la pianificazione dello sviluppo dell’IT e dell’economia digitale presso il Ministero delle Comunicazioni, ha affermato che la qualità della rete internet iraniana non è all’altezza dei suoi cittadini a causa delle politiche di filtraggio che hanno creato vulnerabilità di sicurezza, riporta BneIntelliNews.

Intervenendo in un programma della televisione di stato, Chitsar ha ammesso che la riduzione degli investimenti nel nucleo dell’economia digitale ha ritardato il lancio del 5G, mentre gli investimenti degli operatori sono diminuiti a causa di vincoli finanziari e del crollo del rial.

Ha citato interruzioni delle comunicazioni “al di fuori del controllo del ministero”, comprese le sfide derivanti dalla Guerra dei 12 giorni volte a proteggere la sicurezza pubblica. “A causa dei filtri, abbiamo una delle reti più inquinate al mondo e il ministero ha compiuto il massimo sforzo per riformare le politiche in questo settore”, ha affermato Chitsar.

La conseguenza della politica di filtraggio è stata la trasformazione della rete iraniana in un sistema non sicuro, con i dati degli utenti iraniani costantemente compromessi attraverso questi strumenti, secondo il viceministro.

I dispositivi mobili sono diventati “zombie” a causa dell’installazione di strumenti che violano i filtri, privando l’utente del controllo sui propri dispositivi. Chitsar ha affermato che il Ministero mira a fornire servizi pubblici attraverso piattaforme nazionali entro il terzo anno del settimo piano di sviluppo, creando un bisogno pubblico di queste piattaforme che migliorano la vita delle persone.

“Invece di perseguire rigide politiche di filtraggio, dovremmo facilitare l’accesso del pubblico, offrendo al contempo incentivi alle piattaforme nazionali per migliorare la qualità del servizio”, ha affermato Chitsar.

All’inizio di giugno, un esperto di comunicazioni iraniano aveva avvertito che le politiche di filtraggio di Internet del Paese hanno inavvertitamente portato milioni di utenti a installare applicazioni VPN che potrebbero fungere da strumenti di spionaggio per i servizi segreti stranieri.

Luigi Medici

