ISRAELHAMASWAR. Iran, Turchia e Egitto preoccupati per le azioni di Israele che schiera truppe al confine con la Giordania e rade al suolo Gaza City

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 settembre approva la risoluzione sulla creazione di uno Stato palestinese e la soluzione dei due Stati. Proposta da Francia e Arabia Saudita, che approva e sostiene la Dichiarazione di New York sulla risoluzione pacifica della questione palestinese e l’attuazione della soluzione dei due Stati.

Il 14 di settembre il Segretario di Stato Marco Rubio ha discusso dell’annessione israeliana della Cisgiordania con Netanyahu fonte Axios. Netanyahu vuole sapere se Trump la sosterrà. “Le nostre relazioni con gli Stati Uniti sono più forti che mai” – ha detto Netanyahu a Rubio. Il Segretario di Stato ha chiesto a Netanyahu dell’avanzamento dell’operazione militare nella Striscia di Gaza, il ritorno degli ostaggi ivi detenuti e dell’opposizione al riconoscimento dello Stato palestinese.

L’ambasciatore statunitense Huckabee si è unito a Netanyahu alla cerimonia di posa della prima pietra della “Trump Promenade – proprietà fronte mare” Situata nella zona costiera di Bat Yam, a sud di Tel Aviv”.

Il primo Ministro Netanyahu in una dichiarazione ad una conferenza economica del 15 settembre ha affermato ammette per la prima volta l’impatto del boicottaggio: ”Stiamo entrando in una sorta di isolamento e dobbiamo abituarci sempre di più a un’economia che porta i segni di un’economia chiusa”. E ancora ha dichiarato in merito all’attacco Qatar:”Solo se ci libereremo dei leader di Hamas elimineremo il principale ostacolo alla liberazione degli ostaggi”

Il Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran ha invitato i paesi islamici a creare un quartier generale per le operazioni congiunte contro il regime israeliano, invece di inutili riunioni. Il Generale di Brigata Ramazan Sharif: “L’Iran ha sostenuto e continuerà a sostenere i movimenti di resistenza”.

La Norvegia ha investito 700 milioni di Dollari in “equipaggiamento militare usato per bombardare gaza” così ha detto Maria Zakharova, portavoce del Ministero per gli Affari Esteri russo, e ha sottolineato l'”arricchimento tramite spargimento di sangue” di Oslo. “È cinico perché è 7 volte superiore agli aiuti a Gaza”.

Alti funzionari egiziani: il Cairo ha scoperto i piani israeliani di colpire i leader di Hamas al Cairo e ha avvertito Israele che qualsiasi attacco sarà trattato come una dichiarazione di guerra. L’Egitto ha schierato missili antiaerei a lungo raggio HQ-9B cinesi nel Sinai.

Preoccupazione in Turchia, il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan: “Israele mira a creare un “Grande Stato di Israele” – che si estenderà non solo ai territori palestinesi, ma anche ai territori di Siria, Libano, Egitto, Giordania e Turchia”.

Equipaggiamenti militari israeliani, tra cui il sistema di difesa aerea Barak MX, sono stati avvistati mentre entravano a Cipro durante la notte. La gente del posto ha filmato convogli mascherati e i rapporti hanno confermato l’atterraggio di un aereo da trasporto militare israeliano. I legami militari tra Cipro e Israele continuano ad approfondirsi.

Israele ha ordinato a Google di oscurare alcune aree dei territori occupati da Israele su Google Maps, citando problemi di sicurezza. Google e YouTube firmano un accordo da 45 milioni di dollari con Israele per la pubblicazione di annunci “Hasbara”, in particolare relativi a Gaza

Il 13 settembre, la prima nave della flotta del Maghreb salpa dal porto tunisino di La Goulette verso la Striscia di Gaza. Il 14 settembre Imbarcazioni in partenza dall’isola di Syros, in Grecia, per unirsi alla flotta diretta a Gaza. Altre navi sono salpate dalla Tunisia il 15 settembre per unirsi alla Flottiglia Global Sumud diretta a Gaza, rafforzando lo sforzo internazionale per rompere il blocco israeliano. Droni colpiscono costantemente le navi dirette a Gaza.

Caos in Grecia. Il 14 settembre turisti israeliani attaccati nel centro di Atene. Mentre le Hind Rajab Foundation ha identificato l’individuo israeliano che ha attaccato i manifestanti palestinesi ieri in piazza Syntagma, ad Atene il 13 settembre. Si tratta di David Hadar. È un sergente della Brigata Golani delle Forze di Difesa Israeliane (IDF). L’incidente di sabato 13 settembre 2025, di fronte al Monumento al Milite Ignoto, ha causato feriti e l’arresto di tutti i coinvolti. Hadar è ora in stato di arresto e l’HRF sta inviando una lettera formale alle autorità greche, chiedendo un’indagine approfondita sul suo ruolo sia nell’attacco di Atene che nei potenziali crimini di guerra commessi dalla Brigata Golani.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:00 del 15 settembre. Diversi attacchi dagli Houthi registrati nel fine settimana. Il 12 un proiettile ha attraversati i confini sauditi distrutto da Israele. Altro attacco registrato il 13 mattina. Il 14 mattina le sirene d’allarme suonano nell’area dell’aeroporto Ramon nel Negev a causa del timore di infiltrazioni di droni. Intercettato il drone dalla difesa israeliana. Il 15 di settembre il “4° drone colpisce un “obiettivo militare” — attacco dichiarato riuscito”. Israele ha parlato di false identificazioni.

Il Corrispondente di Almasirah a Saada: “Un cittadino è stato ucciso dal fuoco nemico saudita vicino ad Al Thabit, nel distretto di confine di Qatabir, Sa’dah”

Media israeliani: Esplosioni udite nella zona di Afula (Distretto settentrionale di Israele), causate dai bombardamenti nella Striscia di Gaza.

L’esercito israeliano ha inviato migliaia di soldati al confine con la Giordania. Il sito web Yedioth Ahronoth ha annunciato che l’esercito israeliano ha radunato e dislocato migliaia di soldati al confine con la Giordania.

In Siria si registrano 18 veicoli appartenenti alle IDF nel villaggio di Saisoun e nella compagnia Jomla nella campagna occidentale di Daraa. Le IDF annunciano l’esecuzione di un’operazione militare speciale a est della capitale siriana Damasco e la confisca di numerose armi

Il processo di consegna delle armi del movimento Fatah all’esercito libanese inizierà a breve all’ingresso del campo di Beddawi a nord e di Ain al-Hilweh a sud. Hezbollah il 15 di settembre a riferito di essere a conoscenza di circa 16 prigionieri ancora in vita (sia militari che civili) e della perdita dei corpi di circa 65 (probabilmente militari e civili). Questi numeri sono stati comunicati dalla Direzione Generale della Sicurezza libanese per Cipro e Iraq, probabilmente durante il rilascio di Elizabeth Tsurkov. Secondo Hezbollah gli iracheni non sono riusciti a ottenere nulla, l’hanno consegnata a Cipro senza ottenere nulla in cambio. Kataeb Hezbollah o chiunque la tenesse prigioniera ha fallito miseramente.

L’esercito libanese ha ricevuto un carico di 5 camion di armi dalla Sicurezza Nazionale Palestinese, inclusi missili, nel campo di Ain al-Hilweh, nel Libano meridionale, altro di 3 camion di armi dalla Sicurezza Nazionale Palestinese nel campo di Al-Baddawi, nel Libano settentrionale.

Il 15 settembre attacco di droni israeliani a Yatar. Registrata demolizione di una casa ad opera delle IDF a Houla un km dentro il confine libanese. Media israeliani: Chiusura dell’area del tunnel a Gerusalemme a causa di un problema di sicurezza. Segnalazioni di attraversamenti di posti di blocco e operazioni di rapimento.

Un altro incidente di sicurezza a Gerusalemme. Sparatoria al checkpoint di Shuafat vicino a Gerusalemme e feriti sul posto. Un colono è rimasto gravemente ferito nell’esplosione di una granata a mano a Beersheba.

Un elicottero israeliano si è schiantato in Israele, vicino al confine con la Cisgiordania. La Brigata Saraya al-Quds – Tubas ha rivendicato nel fine settimana un attacco: “I nostri combattenti del distaccamento del campo di Far’a sono riusciti a tendere un’imboscata ai veicoli israeliani con una trappola e a far detonare diversi ordigni esplosivi preparati sui veicoli all’ingresso del campo di Far’a, causando feriti accertati”.

Continua la campagna di arresti di massa su larga scala a Tulkarem, in Cisgiordania. Il 13 settembre le IDF hanno arrestato diversi giovani uomini e bambini vicino all’ufficio Bahrain Taxi in via Nablus nella città di Jenin e li hanno condotti verso il campo. Le truppe hanno fatto irruzione in case, negozi e bar, arrestando persone a caso, compresi gli automobilisti, e ne hanno fatte marciare molte verso il checkpoint di Khadoori. Testimoni oculari hanno riferito di blocchi in tutta la città, veicoli blindati, bulldozer e il sequestro di filmati di sorveglianza, che la gente del posto ha interpretato come un tentativo di cancellare le prove.

Le IDF hanno compiuto un d’assalto alla città di Az-Zababdeh, a sud di Jenin. Il 14 settembre registrati scontri tra giovani e forze israeliane nel campo di Al-Am’ari e nei dintorni della città di Al-Bireh.

Il 15 settembre Brigate Al-Quds – Battaglione Jenin hanno rivendicato: ”I nostri combattenti del distaccamento Al-Sila Al-Harithiya sono riusciti a far detonare un ordigno esplosivo teleguidato del tipo “Segil 2” su una jeep militare israeliana sul muro di separazione nel villaggio di Taybeh, colpendo direttamente la notte scorsa”.

Israele stima che oltre 320.000 abitanti di Gaza siano stati evacuati a sud finora, su un milione circa, dopo che 20.000 residenti hanno lasciato Gaza City. Il 12 settembre l’esercito israeliano ha annunciato di aver attaccato oltre 500 obiettivi a Gaza questa settimana. Il 14 settembre i media israeliani annunciavano il ferimento di 3 soldati israeliani durante gli scontri nella Striscia di Gaza.

Le IDF a Gaza non lanciano solo missili, “ma barili di fuoco e lava vulcanica distruttiva che bruciano la terra e tutto ciò che contiene” fonte protezione civile a Gaza.

Le IDF hanno intensificato la loro campagna di bombardamenti, prendendo di mira edifici residenziali a Gaza City. Bombardamenti nella notte hanno colpito la popolazione di Gaza nord. Colpito lo stadio che accoglieva gli sfollati.

Il 14 settembre aerei di Israele hanno distrutto 3 scuole che ospitavano migliaia di sfollati, due torri residenziali, 19 edifici residenziali ed edifici governativi civili, e i bombardamenti sono ancora in corso. Distrutta la torre residenziale di Al-Kawthar a sud di Gaza City con diversi razzi – La torre più antica di Gaza City. Le IDF affermano di prendere di mira la resistenza. Distrutta la scuola greco-ortodossa e la sua chiesa, la Torre Muhanna a Gaza City.

Le Brigate Al-Quds: “Ieri sera abbiamo distrutto un carro armato sionista di tipo (Merkava 4) facendo esplodere un ordigno esplosivo anticarro preinstallato durante la sua incursione nei pressi della Sala Al-Yazji nel quartiere Sheikh Radwan a Gaza City”.

Tre attacchi dell’aviazione contro l’Università Islamica di Gaza. Nel terzo attacco Israele, ha utilizzato bombe ad alto potenziale che hanno preso di mira direttamente l’edificio dell’Università Islamica. Decine di morti e persone scomparse sono ancora sotto le macerie dell’edificio dell’Università Islamica a ovest di Gaza.

Le Brigate Al-Quds prendono di mira le IDF nel quartiere di Al-Shujaiya. Il 15 settembre le IDF distruggono la torre residenziale Al-Ghafri a Gaza City.

L’incidente di sicurezza nella Striscia di Gaza meridionale, accompagnato dall’atterraggio di un elicottero israeliano il 13 settembre. Brigate Al-Quds – “Abbiamo bombardato raduni di soldati israeliani e veicoli di stanza intorno alla moschea di Halima, a sud della città di Khan Younis, con una raffica di colpi di mortaio regolari (calibro 60)”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

