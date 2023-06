ISRAELE. Russia, USA e Ucraina corteggiano Tel Aviv

Israele al cento degli interessi di Stati Uniti, Russia e Ucraina. Verrà aperta una “filiale” dell’Ambasciata russa in Israele a Gerusalemme. Russia e Israele hanno firmato un accordo per chiarire i confini di un appezzamento di terreno a Gerusalemme Ovest, acquistato nel 1885, dove si prevede di costruire un complesso di edifici e strutture adibito alle esigenze della sezione del dipartimento consolare dell’Ambasciata russa in Israele.

Il 6 aprile 2017, il ministero degli Esteri russo ha confermato il proprio impegno nei confronti delle decisioni delle Nazioni Unite sui principi di insediamento, compreso lo status di Gerusalemme Est come capitale di una futuro stato, e ha affermato che in questo contesto considera «Gerusalemme Ovest come la capitale dello Stato di Israele».

Gli Stati Uniti invece puntano sugli investimenti: Intel investe 25 miliardi di dollari in un impianto di produzione di chip in Israele. Il gigante americano dei semiconduttori Intel Corp. ha firmato un accordo di principio con il governo israeliano per costruire un impianto di produzione di chip a Kiryat Gat con un investimento di 25 miliardi di dollari.

L’annuncio è arrivato dopo che è stato raggiunto un accordo di principio tra Intel e il Tesoro sui piani di investimento. Come parte dell’accordo, Intel pagherà le tasse con un’aliquota del 7,5% (attualmente il 5%). Inoltre, è stato deciso che Intel avrebbe ricevuto una sovvenzione governativa pari al 12,8% dell’investimento ai sensi dell’Investment Promotion Act.

La scorsa settimana, Intel ha riferito che Intel Israel ha registrato un’esportazione record di 8,7 miliardi di dollari nel 2022, che rappresenta l’1,75% del PIL totale di Israele e il 5,5% delle esportazioni di alta tecnologia di Israele.

Il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Andriy Yermak ha criticato verbalmente Israele e il primo ministro Netanyahu, affermando che «non capiamo perché il governo israeliano non abbia reagito alle dichiarazioni di Putin – e perché Netanyahu non sia venuto in Ucraina».

Secondo Yermak, è giunto il momento per Netanyahu di visitare l’Ucraina per sostenerla e dichiarare il suo sostegno. Israele può aiutare a proteggerlo dagli UAV iraniani, è molto importante che le forze armate ucraine possano proteggere i cieli del paese.

In una conversazione con i leader delle comunità ebraiche di tutto il mondo, Andrei Yermak ha affermato che «non capiamo perché il governo israeliano non abbia risposto alle dichiarazioni di Putin».

Inoltre, si è chiesto perché Israele rimane neutrale nella guerra. «L’Iran è complice dell’omicidio che avviene ogni giorno in Ucraina, e quindi Israele, che è uno stato in cui vivono molti ucraini, rimane in questa guerra nello stato di “stato neutrale”, molto più dei paesi con cui L’Ucraina non aveva prima della guerra c’era una forte relazione. Non conosco la risposta a questa domanda».

Yermak ha aggiunto che «la vera amicizia non ha davvero confini – anche quando ci sono problemi, l’amicizia deve funzionare. E non è sufficiente solo avere un dialogo tra funzionari governativi: le relazioni devono salire di livello».

Anna Lotti