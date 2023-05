ISRAELE. Rafforzati i legami con il Kenya

Kenya e Israele lavoreranno insieme per eliminare le barriere commerciali che li separano. È quanto emerso dall’incontro tra il presidente William Ruto e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. I due leader hanno anche rivelato che esiste un enorme potenziale tra i due Paesi.

«Dobbiamo sfruttare queste opportunità. C’è un’ampia gamma di esportazioni che meritano di raggiungere il mercato israeliano», ha dichiarato il Presidente Ruto, ripreso da Garowe on line. Il capo di Stato keniota ha inoltre rivelato che l’assenza di voli diretti tra Kenya e Israele è un “serio impedimento” che continua a ostacolare il commercio e il turismo.

Il Presidente Ruto ha fatto queste osservazioni martedì scorso, incontrando il primo Ministro di Israele nel suo ufficio a Gerusalemme. Ha osservato che Kenya e Israele possiedono attrazioni globali uniche che possono sostenere una robusta crescita del turismo.

«Senza la libera circolazione, il turismo è fortemente limitato». Il Presidente Ruto ha sostenuto che la revisione dell’Accordo bilaterale sui servizi aerei offre a Kenya Airways e El-Al, la compagnia di bandiera di Israele, l’opportunità di migliorare le loro operazioni.

Il Presidente ha affermato che è giunto il momento di rafforzare la cooperazione Kenya-Israele a causa dei volumi commerciali inferiori alla media. Oggi, le esportazioni keniote verso Israele valgono 100 milioni di dollari, mentre le importazioni da Israele ammontano a 7,5 milioni di dollari all’anno.

«Siamo al di sotto delle aspettative, ma abbiamo un chiaro potenziale per fare molto di più». Ha affermato che lo squilibrio non è il risultato di un equilibrio naturale nelle esportazioni del Kenya, ma di imposizioni ai produttori di esportazioni. Da parte sua, Netanyahu si è impegnato a continuare a lavorare con il Kenya nella lotta contro il terrorismo, la radicalizzazione e l’estremismo violento.

«Il nostro obiettivo è quello di rimanere stabili e pacifici mentre portiamo avanti la nostra amicizia socio-economica», ha dichiarato. In precedenza, il Presidente Ruto ha incontrato il suo omologo israeliano Isaac Herzog nella sua residenza a Gerusalemme, dove hanno concordato di espandere la cooperazione Kenya-Israele.

«Stiamo ampliando la nostra amicizia per produrre in modo efficiente per nutrire il nostro popolo ed esportare il surplus», ha affermato il Presidente Ruto. Il Presidente Herzog ha osservato che la moderna tecnologia agricola israeliana guiderà in modo sostenibile il «piano di grande trasformazione» del Kenya.

Maddalena Ingrao