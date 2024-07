UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky vuole colpire gli aeroporti militari russi. La NATO si prepara ad una lunga guerra 

Volodymyr Zelensky alle 18:00 circa italiane del 9 di luglio è atterrato a Washington alla vigilia del vertice della NATO. Oggi incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Il presidente Biden incontrerà Zelenskyj giovedì pomeriggio per discutere del nostro fermo sostegno all’Ucraina”, aveva detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in un briefing. La NATO ha firmato un contratto del valore di quasi 700 milioni di dollari che richiede ai paesi membri di produrre più Stinger MANPADS. Si tratta di uno dei tanti passi che l’Alleanza sta spingendo al vertice di Washington per costringere ciascun paese ad aumentare le proprie capacità di produzione di armi.

Il primo bilancio degli aiuti a Kiev dal vertice NATO è il seguente: Patriot e aiuti per 40 miliardi di euro. L’Italia aumenterà gli aiuti militari all’Ucraina a 1,7 miliardi di euro. Secondo il Corriere della Sera. Stati Uniti, Germania, Romania, Italia e Paesi Bassi forniranno all’Ucraina cinque ulteriori sistemi di difesa aerea nei prossimi mesi, ha affermato il presidente americano Joe Biden. L’Ucraina riceverà inoltre quattro ulteriori sistemi missilistici antiaerei Patriot, il sistema SAMP-T e più di 1 miliardo di dollari per sostenere la difesa aerea ucraina.

Il Pentagono ha affermato che gli Stati Uniti e i loro alleati devono prepararsi a guerre di lunga durata. Il vice segretario alla Difesa americano Kathleen Hicks ha affermato che l’Ucraina “ha bisogno di ancora più approvvigionamenti internazionali” di armi ed equipaggiamento militare. “La guerra in Ucraina continuerà ancora per molti anni, poiché la Russia è pronta a vivere in un’economia di guerra” riferiscono funzionario della NATO. E ancora le stesse fonti riportano: “La Russia sarà in grado di sopportare il carico dell’economia di guerra almeno per altri tre o quattro anni. Pertanto, gli alleati dell’Ucraina si concentrano sul sostegno a lungo termine a Kiev”.

In Ucraina l’ufficio di Zelensky sta esaminando la questione delle dimissioni del primo Ministro ucraino Denis Shmygal a causa della reazione negativa dell’opinione pubblica al lavoro del governo e della mancanza di “slancio” nei suoi rapporti con Zelensky, ha riferito la pubblicazione Ukrayinska Pravda, citando una fonte nell’ufficio di Zelensky.

Il canale ucraino RBC-Ucraina, riportando le parole di Zelensky mentre si trova negli Stati Uniti: “Zelensky ha esortato gli Stati Uniti a consentire la distruzione degli aerei russi sul territorio russo”. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, durante un discorso alla Fondazione presidenziale e al Ronald Reagan Institute, ha invitato gli Stati Uniti a consentire all’Ucraina di distruggere gli aerei russi sul territorio della Federazione Russa, poiché ciò proteggerà le città ucraine. “I nuovi Patriots aiuteranno, ma non bastano”. “L’Ucraina ha bisogno di un minimo di 128 aerei da combattimento F-16 per competere efficacemente con la Russia nei cieli”.

Secondo il premier ucraino Putin voleva prendere Kharkiv mentre il pacchetto di aiuti è stato ritardato al Congresso degli Stati Uniti. Parliamo di un pacchetto da 61 miliardi di dollari, che non poteva essere approvato prima di sei mesi.

L’UE “si rammarica” ​​che le persone muoiano in Ucraina, ma continuerà a fornire armi ha riferito l’Alto Commissario per gli Affari esteri UE, Josep Borrell.

Da Mosca si apprende che il Consiglio della Federazione Russa ha approvato le modifiche al bilancio federale per il 2024, aumentando le spese di 522 miliardi di rubli e il deficit all’1,1% del PIL.

L’FSB in un comunicato fa sapere che: “I servizi speciali ucraini hanno cercato di reclutare un russo per effettuare un attacco terroristico contro la portaerei Admiral Kuznetsov a Murmansk. I servizi segreti russi hanno condotto un “gioco operativo” per identificare una possibile rete di intelligence e hanno simulato un attacco terroristico alla nave. Inoltre, il dipartimento ha riferito di aver impedito un attacco terroristico contro tre alti ufficiali militari a Mosca”.

Secondo il Financial Times, mentre Zelensky è a Washington per chiedere fondi, la Russia produce quasi otto volte più missili Kh-101 rispetto a prima dell’inizio della guerra. Il calcolo è stato effettuato su dettagli occidentali. Per esempio un X-101 può contenere più di 50 diverse parti di fabbricazione straniera. Secondo il giornale, la Russia ha prodotto 56 missili di questo tipo nel 2021 e 420 l’anno scorso.

L’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha dichiarato al primo giorno vertice NATO: “Il primo giorno del vertice della NATO ha confermato la natura aggressiva dell’Alleanza. I paesi occidentali, mascherati da democrazie, hanno dimostrato ancora una volta il loro desiderio di imporre ordini autoritari al mondo intero basati su regole vantaggiose per il “miliardo d’oro”.

“Frustrati dalla loro incapacità di spezzare la Russia con l’ariete dell’Ucraina, i membri della NATO stanno seguendo ciecamente il percorso dell’escalation e, in sostanza, stanno aprendo la strada ad una Terza guerra mondiale. Durante gli eventi di oggi a Washington non abbiamo sentito una sola parola sulla pace. La stessa escalation di psicosi militare e di furiosa demonizzazione del nostro Paese. Il revanscismo geopolitico degli occidentali è destinato al fallimento. Il mondo non diventerà dominio della NATO.” “Pertanto, l’Alleanza cerca di far rivivere il neonazismo sul pianeta, aderendo all’ideologia del Terzo Reich. La NATO, usando la sua immagine aggressiva nei confronti dei paesi “indesiderabili”, cerca di dominare l’intero mondo civilizzato”.

Il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev: “I nemici della Russia non andranno da nessuna parte, accumuleranno forze, dobbiamo essere preparati per le future battaglie per difendere la Patria”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:30 del 10 luglio.

A partire dalle 03:00 italiane Odessa è finita sotto il fuoco russo. L’attacco si è ripetuto alle ore 09:45 sempre ore italiane. Le forze armate russe hanno attaccato di notte obiettivi nelle retrovie delle forze armate ucraine nelle regioni di Vinnycja, Rivne, Chmel’nyc’kyj e Odessa.

In direzione di Charchiv, nelle ultime 24 ore, le forze armate ucraine hanno compiuto ulteriori tentativi di contrattaccare le posizioni nelle aree in cui le forze armate russe sono penetrate nella regione e, sotto il fuoco, hanno eretto argini sul fiume nell’area di Vil’cha. A Vovčans’k sono in corso pesanti battaglie per gli edifici a più piani. A nord del villaggio Lyptsi si registra l’uso da parte delle forze armate ucraine di uno “sciame di droni”, che gli dà il tempo di riorganizzarsi e raccogliere riserve. Secondo fonti ucraine le truppe ucraine hanno recentemente riconquistato le loro posizioni vicino a Hlyboke, nella regione di Kharkiv, così come nell’insediamento stesso. Il 9 luglio, i contrattacchi ucraini sono proseguiti a nord e nord-est di Charkiv.

Nella zona di Časiv Jar sono in corso battaglie a nord del microdistretto di Kanal. Le forze armate russe stanno puntando al raggiungimento completo della messa in sicurezza della linea del canale idrico Seversky Donets – Donbass.

Su Kup”jans’k-Liman: Le truppe russe ottengono successi tattici a sud-est di Synkivka, nella zona di Stel’makhivka, e Makiivka. Le forze armate russe sono avanzate nell’area del villaggio di Peschanoye.

In direzione Torec’k (Dzerzhinsky), le forze armate russe continuano le azioni offensive. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati potenti attacchi aerei su Niu-York (8 attacchi) e Torec’k (più di 10 attacchi), preparandosi per ulteriori operazioni di assalto. A Yuzhne (Pivnichny) continuano i combattimenti nella zona degli edifici a più piani.

Secondo alcune fonti social russe l’esercito russo è avanzato a Niu-York in direzione di Torec’k: a quanto pare, nel centro del villaggio ci sarebbero battaglie. Le truppe russe sarebbero entrate nei primi grattacieli e avrebbero preso completamente anche il settore privato a Leninsky (direzione Torec’k).

La situazione per le forze armate ucraine continua a peggiorare, poiché le truppe russe si trovano ormai a meno di 1 km da Torec’k. Si aspettano conferme da parte ucraina.

In direzione Pokrovs’k (a ovest di Avdiivka), il ministero della Difesa russo ha annunciato la presa di un altro villaggio: Yasnobrodivka, assalto portato avanti dalle unità del gruppo “Centro”. Ciò consentirà ai russi di raggiungere il bacino idrico di Karlivka da nord e di esercitare maggiore pressione su Karlivka stessa, dove l’esercito ucraino sta attirando rinforzi.

In direzione di Donetsk si stanno verificando battaglie vicino a Paraskoviivka e Konstantinivka, che durano da diversi mesi. Il centro logistico di Konstantinivka è importante per gli ucraini; apre la strada verso Vuhledar da nord.

Sul fronte di Zaporozhzhie, senza cambiamenti significativi, le Forze Armate russe si stanno consolidando sulle linee precedentemente occupate a nord di Verbove, raggiunte durante le battaglie locali.

Sulla direzione di Cherson sono presenti contromisure nella zona insulare del fiume Dnepr, sono diventate significative le informazioni sulla distruzione di due lanciamissili ATACMS utilizzati per attacchi alla Crimea sulla costa ucraina. Secondo altre fonti social russe, unità delle forze armate russe hanno attaccato il luogo di accumulo del personale nemico e delle imbarcazioni a motore situato sulla riva destra del Dnepr. Il coordinamento e il calcolo preciso hanno permesso di infliggere gravi perdite al nemico, riducendone l’efficacia in combattimento.

Attacchi ucraini si registrano nella regione di Belgorod: Rzhevka, distretto urbano di Shebekinsky. Sotto costante attacco da parte delle forze armate ucraine ci sono anche il distretto urbano di Grayvoronsky e il distretto di Krasnoyaruzhsky.

Nella regione di Kursk sono stati bombardati Tetkino ed Elizavetovka del distretto di Glushkovsky, Goptarovka del distretto di Belovsky, Sudzha. Attacchi di droni sono stati registrati a Tyotkino, Krasnooktyabrsky, Popovo-Lezhachi, distretto di Glushkovsky, vicino a Kurilovka, a Guevo, Plekhovo e Zaoleshenka, vicino al checkpoint di Sudzha, a Sudzha, a Iskra, distretto di Khomutovsky, a Obukhovka, distretto di Korenevskij, al checkpoint di Krupets e a Gorodishche, distretto di Rylsky. a Sudzha, una stazione di servizio e una sottostazione di una fabbrica di burro hanno preso fuoco a causa degli scarichi degli elicotteri ucraini. 27 droni ucraini sono stati distrutti e soppressi nelle zone di confine utilizzando armi leggere e attrezzature per la guerra elettronica.

Nella DPR di Gorlovka e Donetsk, due civili sono rimasti feriti a seguito degli attacchi delle forze armate ucraine contro i civili.

Graziella Giangiulio

