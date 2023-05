KENYA. Nairobi destina il 32% del PIL nella produzione

La Kenya Private Sector Alliance, Kepsa, intende convogliare investimenti equivalenti al 32% del Pil del Kenya ogni anno, in industrie produttive chiave. Questo nuovo piano, che sarà attuato nei prossimi cinque anni, si rivolge all’agroalimentare, al settore manifatturiero, all’energia, ai servizi finanziari e allo sviluppo delle infrastrutture.

Kepsa è un gruppo industriale che rappresenta e fa lobbying per conto delle imprese e delle industrie keniote; consiglia inoltre i politici sul modo migliore di formulare le leggi locali e regionali per promuovere una crescita sostenibile dell’economia keniota. Infine, Kepsa informa ed educa le aziende che ne fanno parte sulle migliori pratiche commerciali, sulla responsabilità collettiva, sulla conservazione dell’ambiente, sugli obblighi sociali e sull’etica commerciale, riporta Garowe on line.

La presidente della Kepsa, Flora Mutahi, ha dichiarato che l’iniziativa stimolerà la crescita delle imprese e creerà posti di lavoro. Mutahi ha parlato durante una tavola rotonda del Comitato di collegamento del Senato a Mombasa, che ha riunito la comunità imprenditoriale e i legislatori. Il Comitato è presieduto dal vicepresidente del Senato Kathuri Murungi. Il forum ha cercato di stabilire una partnership tra Kepsa e il team del Senato per migliorare il contesto imprenditoriale del Kenya.

La Kepsa è alla ricerca di modi per sostenere la transizione del Kenya verso un Paese e un’economia orientati alla produzione e competitivi a livello globale. Vuole inoltre mobilitare gli operatori del settore privato per guidare la realizzazione dell’agenda governativa per la ripresa economica 2023-2027.

Il Presidente del Senato Amason Kingi ha elogiato il settore privato per il suo ruolo nella realizzazione della Visione 2030 del Kenya. Il quarto piano a medio termine (2023-2027) del programma di crescita ha come tema «l’accelerazione della trasformazione socio-economica verso un’economia più competitiva, inclusiva e resiliente», ha dichiarato.

«Come Paese, non possiamo parlare di crescita economica e prosperità, di miglioramento dei mezzi di sussistenza e di flussi di reddito aggiuntivi per rimpinguare le nostre casse finanziarie, senza menzionare allo stesso tempo il ruolo critico del settore privato. Il piano del governo riconosce il ruolo fondamentale del settore privato come motore degli investimenti, del progresso tecnologico e della creazione di posti di lavoro», ha aggiunto Kingi.

L’oratore ha detto che l’agricoltura è al centro della strategia di svolta economica del Presidente William Ruto, il “Piano”. Il “Piano” comprende anche strategie per le PMI, l’edilizia abitativa e gli insediamenti, la sanità e l’economia digitale e creativa.

Murungi ha aggiunto che il Senato e il settore privato possono svolgere un ruolo fondamentale nella ripresa economica del Kenya. La loro collaborazione non solo può aiutare a sbloccare enormi investimenti, ma anche a massimizzare il contributo di Kepsa allo sviluppo sostenibile. Le parti possono anche ridefinire la produttività e creare risultati positivi per i cittadini del Kenya.

«Riconosciamo che la crescita del settore privato è strettamente legata alla crescita dell’economia», ha affermato il legislatore. La tavola rotonda ha fornito una piattaforma per definire le agende legislative e per far apprezzare ai senatori il nesso tra legislazione e affari. Il presidente della Kepsa ha dichiarato che la lobby ha impegnato il Senato su diversi provvedimenti legislativi a sostegno delle imprese delle contee.

Tuttavia, resta ancora molto da fare per accelerare la crescita degli investimenti nelle unità decentrate.

Maddalena Ingrao