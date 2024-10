IRAN. Il Gas unisce saldamente Mosca e Teheran

Masoud Pezeshkian presidente iraniano, ha siglato un accordo di fornitura di gas con la Russia durante l’incontro con il primo Ministro russo Mikhail Mishustin a Teheran il 30 settembre.

Ma non si è palato solo di gas e di affari; Pezeshkian ha anche attaccato Israele per aver “creato tensioni” per i suoi attacchi al Libano avvenuti in questi giorni, culminati nell’uccisione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah il 28 settembre scorso. Russia e Iran hanno condannato l’assassinio israeliano di Nasrallah nell’attacco al quartier generale del comando centrale di Hezbollah a Dahieh, periferia meridionale di Beirut, che ha anche ucciso diversi altri alti funzionari del gruppo e il vicecomandante dei Pasdaran.

Pezeshkian ha affermato che l’accordo sul gas concordato in precedenza tra i due paesi era un “eccellente esempio di cooperazione” tra Teheran e Mosca. In precedenza, la National Iranian Gas Co. e Gazprom avevano firmato un accordo trentennale a giugno per portare gas russo all’Iran come parte di un accordo di scambio, riporta BneIntelliNews.

In base a questo “accordo strategico”, l’Iran riceverà 300 milioni di metri cubi di gas russo al giorno attraverso un nuovo gasdotto che Mosca intende costruire sotto il Mar Caspio in diretta concorrenza con i piani di Azerbaigian e Turkmenistan per un gasdotto est-ovest.

Pezeshkian ha affermato che l’accordo sul gas aiuterebbe l’Iran a diventare un “hub regionale del gas”, servendo gli interessi di entrambe le nazioni e promuovendo lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

“Riteniamo che se gli importanti progetti congiunti di Iran e Russia saranno implementati, creeranno capacità significative per entrambi i paesi nel compensare le sanzioni”, ha detto il presidente iraniano.

L’Iran è soggetto a sanzioni statunitensi per una serie di questioni, tra cui il suo programma nucleare, dal 2018, mentre le sanzioni occidentali hanno preso di mira la Russia dopo che ha invaso l’Ucraina nel 2022.

Durante i negoziati a Teheran, Mishustin ha discusso le relazioni e le prospettive di cooperazione economica con la leadership iraniana, secondo il vice primo ministro Alexei Overchuk.

“Le questioni dell’agenda bilaterale discusse durante la visita ufficiale riguardano anche le relazioni tra Russia e Iran, poiché determinano come saranno costruite le relazioni nel contesto della formazione di un nuovo ordine mondiale, che si baserà su strutture come BRICS, SCO e EEU (Unione Economica Euroasiatica, ndr)“, ha affermato Overchuk, citato nel canale Telegram del governo russo.

Pezeshkian ha affermato che Iran, Russia e Cina potrebbero opporsi all’unilateralismo degli Stati Uniti tramite entità internazionali come la Shanghai Cooperation Organisation e il gruppo BRICS che è il luogo delle economie emergenti, a cui l’Iran è stato ammesso.

Le parti hanno nuovamente discusso la ratifica dell’accordo di libero scambio tra l’Unione economica eurasiatica e l’Iran, che l’Iran ha spinto per completare prima dell’elezione di Pezehskian.

Si prevede che il documento entrerà in vigore nel 2025. Durante la visita sono state discusse anche le prospettive dell’Iran di entrare nell’EEU come osservatore.

Maddalena Ingrao

