IRAN. A un anno dalla morte di Mahsa Amini

È trascorso un anno da quando Mahsa Amini, 22 anni, è morta mentre era sotto custodia della “polizia della moralità”, un corpo di polizia che si assicura che tutti nel paese, soprattutto ragazze e donne, si attengano ai codici religiosi dello stato.

La tragedia della sua morte, avvenuta il 16 settembre 2022, ancora avvolta nel mistero nonostante le smentite della polizia di averne a che fare, ha scatenato una rivolta a tutto campo che ha preso di mira la piramide del potere nel paese. Le forze trainanti combinavano il malcontento sociale con il sistema di governo teocratico e il suo controllo sulla vita quotidiana dei cittadini, le lamentele economiche e la lotta per i diritti delle donne, riporta BneIntelliNews.

L’obiettivo di cambiare il sistema di governo non è stato raggiunto nonostante tutte le vite perse e il prezzo pagato, ma tutto ciò ha portato a quello che alcuni hanno descritto come “un punto di non ritorno”. La società iraniana odierna è così ben informata e aggiornata che si trova in netto contrasto con le attuali interpretazioni del sistema dominante derivanti dagli insegnamenti islamici del VII secolo.

Molti iraniani ritengono che le libertà sociali comuni date per scontate in molte parti del mondo siano un diritto e non una richiesta, sintetizzabile con lo slogan dei manifestanti: “Donna, Vita, Libertà”.

Oltre a tutte le cause sociali in gioco, il declino delle condizioni economiche dell’Iran ha probabilmente dato un contributo cospicuo a questo movimento. Dopo anni di sanzioni, la vita è diventata una questione di sopravvivenza per molti in Iran. La pressione economica internazionale starebbe diventando pesante per la struttura della repubblica islamica.

Il rial iraniano ha perso metà del suo valore rispetto al dollaro dall’ultimo anno solare persiano (marzo 2022), provocando un’inflazione galoppante alimentata anche da problemi strutturali all’interno dell’economia. Date le circostanze, con il potere d’acquisto in costante calo, l’iraniano medio fatica sempre più ad arrivare a fine mese.

Le sanzioni hanno anche in gran parte bloccato l’accesso del mercato iraniano a gran parte dei beni, dei servizi, degli investimenti e della tecnologia che i paesi sviluppati hanno da offrire, il che significa che i consumatori iraniani hanno dovuto accontentarsi principalmente di ciò che le limitate industrie nazionali con la loro tecnologia obsoleta possono produrre – più quelli forniti da una manciata di paesi che hanno mantenuto legami con la Repubblica islamica sotto sanzioni, Russia e Cina in particolare. Teheran sta ancora lavorando per ricucire i suoi legami tesi con i paesi della regione e oltre per migliorare questa situazione.

L’assenza di investitori stranieri soggetti a sanzioni ha lasciato molti settori sottosviluppati in Iran, che ha dovuto fare affidamento principalmente sulle sue vaste risorse petrolifere per mantenere a galla l’economia. Ad oggi, i proventi petroliferi rimangono una parte importante del finanziamento della spesa pubblica in Iran, mentre l’aumento delle tasse costituisce un’altra significativa fonte di reddito.

Non si vede la fine della maggior parte di questi problemi economici finché il sistema dominante non riuscirà in qualche modo a rimuovere le sanzioni da un lato e ad attuare riforme economiche strutturali dall’altro. Fattori che sembrano non scattare nell’attuale situazione.

Lucia Giannini