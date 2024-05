INTELLIGENZA ARTIFICIALE. G7 e Big Tech puntano su produttività e sicurezza 

Mercoledì scorso, al termine del vertice IA di Seoul, le aziende tecnologiche globali si sono impegnate a utilizzare la tecnologia dell’intelligenza artificiale per rivoluzionare la produttività e creare nuovo valore aggiunto.

I leader di Asia, Europa e Stati Uniti hanno promesso di bilanciare i vantaggi dell’intelligenza artificiale con la sicurezza durante l’evento di due giorni a Seul, il secondo dopo un vertice iniziale ospitato dal Regno Unito a novembre.

Il Gruppo delle Sette principali democrazie più Corea del Sud, Australia e Singapore hanno concordato di condividere i risultati della ricerca per incoraggiare lo sviluppo e l’uso sicuro dell’intelligenza artificiale, riporta Nikkei.

“L’intelligenza artificiale può aiutare a risolvere problemi globali come l’inquinamento ambientale”, ha affermato il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol. “Dovremmo bilanciare i rischi e le opportunità presentati dall’intelligenza artificiale”.

Nei colloqui a livello ministeriale, 28 paesi e regioni hanno adottato una dichiarazione che include misure come la divulgazione dei semiconduttori a risparmio energetico in previsione di un forte aumento dei consumi con la diffusione dell’intelligenza artificiale.

Preoccupazioni sono state condivise anche con le aziende che sviluppano o gestiscono servizi di intelligenza artificiale. In risposta, 14 aziende che hanno partecipato al summit, tra cui Google, Microsoft e Samsung Electronics, hanno annunciato mercoledì il Seoul AI Business Pledge.

Le aziende hanno promesso di sviluppare politiche per identificare e gestire adeguatamente i rischi legati all’intelligenza artificiale, nonché di promuovere misure per ridurre le informazioni errate e la disinformazione generate dall’intelligenza artificiale.

Hanno inoltre concordato di continuare a investire nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale all’avanguardia che amplieranno notevolmente la conoscenza umana, miglioreranno il benessere e creeranno opportunità.

Il governo britannico ha annunciato martedì che 16 aziende di sei paesi – Stati Uniti, Canada, Francia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Cina – hanno firmato un impegno per sviluppare l’intelligenza artificiale in modo sicuro. I modelli di intelligenza artificiale non saranno resi disponibili per l’uso a meno che i loro rischi non siano stati sufficientemente ridotti al minimo.

“Se un piccolo numero di IA prevale, la nostra comprensione della storia e della cultura passata sarà proprio ciò che queste IA ci diranno”, ha affermato Lee Hae-jin, fondatore del colosso tecnologico sudcoreano Naver. “Abbiamo bisogno che emergano una varietà di modelli di intelligenza artificiale”.

Poiché l’intelligenza artificiale è stata sempre più utilizzata nella pratica, sono state sollevate preoccupazioni sui video falsi chiamati deepfake. Vi è anche il rischio che possano essere utilizzati per fomentare intenzionalmente le tensioni pubbliche o aiutare i terroristi a sviluppare armi. Allo stesso tempo, ha anche il potenziale per ridurre i carichi di lavoro delle persone e aumentare significativamente la produttività.

Nel vertice precedente le discussioni si sono concentrate sulla sicurezza. Questa volta, dato che l’IA generativa è entrata nella fase pratica, il governo sudcoreano ha scelto il tema della minimizzazione dei rischi e della massimizzazione dei benefici.

Il vertice ha posizionato l’intelligenza artificiale come uno strumento per portare innovazione nell’economia e nella società, aumentando al tempo stesso la sicurezza. Si poneva inoltre l’obiettivo di creare un ambiente in cui tutte le persone potessero condividere i benefici.

Luigi Medici

