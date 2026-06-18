INTELLIGENZA ARTIFICIALE. ChatGPT vestirà l’uniforme americana 

OpenAI integrerà ChatGPT in GenAI.mil, la piattaforma di intelligenza artificiale generativa del Pentagono, “all’inizio di luglio”. Secondo Mohammed Husain, responsabile strategico per la sicurezza informatica di OpenAI, l’azienda sta collaborando con il Chief Digital and Artificial Intelligence Office.

“Credo che saremo operativi a brevissimo e sono entusiasta di poter fare un annuncio più dettagliato all’inizio di luglio”, ha dichiarato Husain, durante il Defense One Tech Summit di Arlington, in Virginia, riporta Defence One. Questo renderà ChatGPT disponibile a oltre 3 milioni di membri del personale della difesa e certificato per informazioni non classificate controllate e di livello di impatto 5.

Il Pentagono ha lanciato GenAI.mil a dicembre 2025 con l’intenzione di integrare Gemini for Government; successivamente, i funzionari hanno annunciato l’intenzione di incorporare modelli di IA di OpenAI e xAI. Alla fine di aprile, alti funzionari della Difesa USA hanno affermato che oltre 1,3 milioni di utenti utilizzavano regolarmente la piattaforma, avendo sviluppato più di 100.000 agenti IA.

Le agenzie federali statunitensi utilizzano ChatGPT almeno da gennaio 2025. Ad agosto 2025, l’azienda ha offerto il suo modello a prezzo scontato tramite un accordo OneGov con la General Services Administration. All’inizio di questo mese, l’ultimo modello di OpenAI, ChatGPT 5.4, è stato reso disponibile ai dipendenti federali sulle piattaforme Bedrock e GovCloud di Amazon.

Husain ha affermato di aspettarsi che gli utenti richiederanno più token – dati convertiti che possono essere interpretati ed elaborati da un sistema di intelligenza artificiale – e modelli che li utilizzino in modo più efficiente. “Questi modelli consumano un’enorme quantità di token e, a quanto pare, se si vuole svolgere il lavoro più prezioso, ne servono di più”, ha affermato. “Quindi, credo che un aspetto che diventerà sempre più centrale nel dibattito sarà il concetto di ‘efficienza dei token'”.

Husain ha spiegato che l’efficienza dei token non riguarda tanto la velocità di elaborazione, quanto piuttosto il costo per attività completata. Ha affermato che il lancio a giugno di GPT-5.5, GPT-5.4 e Codex di OpenAI su Amazon Bedrock consentirà un’ulteriore implementazione di modelli più intelligenti e che richiedono un maggiore utilizzo di token.

“Credo che l’implementazione di questi modelli, che saranno molto più intelligenti, consumerà più token (…) Quindi penso che l’efficienza dei costi diventerà un aspetto davvero interessante”, ha dichiarato.

Husain ha aggiunto poi che le agenzie governative desiderano ardentemente maggiore potenza di calcolo per ambienti multicloud e on-premise, un vuoto che aziende come AWS si stanno affrettando a colmare.

L’IA sarà sempre più in uniforme. Già durante la guerra con l’Iran, ad esempio, il Pentagono ha utilizzato l’IA Grok di Elon Musk per lanciare 2.000 missili contro l’Iran.

In una dichiarazione giurata, il responsabile dell’IA del Pentagono ha affermato che il funzionamento continuo di Grok è una questione di primaria importanza per la sicurezza nazionale e che il chatbot è inoltre in grado di supportare operazioni critiche come quelle belliche.

Antonio Albanese

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