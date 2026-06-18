UKRAINERUSSIAWAR. Fedorov: la Crimea diventerà un’isola. Nonostante gli attacchi alle raffinerie russe, Mosca aumenta l’export, 3,49 milioni di barili al giorno. Sumy: bombardate tutte le stazioni benzina in una notte

Le opinioni ondivaghe di Donald Trump, sono di nuovo cambiate dopo il vertice del G7 in Francia. Se dopo l’Alaska per il presidente USA l’Ucraina non aveva speranze, ora Donald Trump è per il sostegno a Kiev. Blooomberg riferisce che, i leader del G7, riunitisi per il vertice in Francia a giugno, hanno iniziato a comprendere che le posizioni di Europa e Stati Uniti sull’equilibrio di potere nel conflitto Russia-Ucraina stanno convergendo.

“Gli Stati Uniti potrebbero presto imporre nuove sanzioni contro la Russia a causa del calo dei prezzi del petrolio”, afferma Trump. Ha ricordato che durante il conflitto in Medio Oriente, Washington aveva allentato le sanzioni contro gli idrocarburi russi. Ma poiché ora il petrolio mediorientale viene nuovamente fornito al mercato globale, gli Stati Uniti potrebbero presto reintrodurre le restrizioni.

I Paesi del G7 sono pronti ad aumentare la pressione sulla Russia e a continuare a sostenere l’Ucraina, ha affermato Zelensky. Ha inoltre dichiarato: “I partner hanno confermato la loro disponibilità a continuare a sostenere l’Ucraina, anche nel settore della difesa aerea, della fornitura di sistemi e missili. Si è discusso anche dell’ottenimento di licenze per la produzione di sistemi di difesa missilistica e missili. Particolare attenzione è stata dedicata ai preparativi per l’inverno: i partner sono pronti a sostenere il pacchetto energetico dell’Ucraina, compresa la protezione delle infrastrutture, nonché la fornitura di diesel, gas e benzina in caso di prosecuzione del conflitto”.

A Zelenskyy non sarà permesso di partecipare alla sessione plenaria del vertice NATO ad Ankara il 7-8 luglio, sebbene sarà presente a margine, ha dichiarato il Segretario Generale Rutte. In pratica, ha chiarito che a Zelenskyy non sarà permesso nemmeno di pronunciare un breve discorso alla sessione plenaria del vertice NATO e che il vertice Ucraina-Consiglio NATO ad Ankara, come previsto nel 2023-2024, non avrà luogo.

Il Canada ha aggiunto 7 persone fisiche e 34 persone giuridiche alle sue liste di sanzioni contro la Russia, secondo un documento pubblicato sul sito web del Ministero degli Affari Esteri. Tra queste figurano: Borsa di Mosca e Borsa di San Pietroburgo; Borsa di San Pietroburgo (SPB), Borsa Nazionale delle Merci e Borsa Orientale; Absolut Bank e Zemsky Bank; Rosatom Energy Projects JSC, NPO Istina, Compagnia di Assicurazioni Soglasie; 120 imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra; Sei compagnie provenienti da Kirghizistan, Emirati Arabi Uniti, Vietnam e Nuova Zelanda.

In risposta la Russia sta vietando l’ingresso a 103 cittadini canadesi, secondo quanto riportato dal Ministero degli Affari Esteri. Continuerà la pratica di estendere la lista nera includendo i cittadini di paesi ostili che agiscono contro la Russia. La Russia sta vietando l’ingresso ai membri del Parlamento canadese le cui attività mirano a denigrare le politiche del paese e la confisca illegale di beni statali russi. La Russia non accetta la linea ostile assunta dall’élite politica canadese, che ha completamente distrutto le relazioni bilaterali con Mosca.

Il 17 giugno nell’Unione Europea è entrato in vigore il divieto gas russo tramite gasdotto, nell’ambito di contratti a breve termine firmati più di un anno fa. Questa decisione rappresenta la prima fase del divieto UE sulle importazioni di materie prime dalla Russia. La Bulgaria si è opposta a parte del 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, riferisce Politico. Come riportato dalla radio bulgara BNR, le obiezioni di Sofia potrebbero essere legate all’intenzione dell’UE di includere il Patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Rus’ nel pacchetto di sanzioni. Il Ministero degli Esteri bulgaro ha confermato che il Paese non appoggia una serie di sanzioni in fase di elaborazione contro la Russia, in particolare nel settore energetico, e le restrizioni contro il Patriarca Kirill.

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul: “C’è la possibilità che i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina inizino quest’estate. Forse Putin si trova attualmente in una posizione tale da poter prendere in considerazione questi negoziati”.

Volodymyr Zelensky ha risposto a Peskov, portavoce del Cremlino: “Non incontrerò Putin a Mosca, non partecipo a questi giochi. Possiamo incontrarci in Turchia, in Svizzera o in Medio Oriente”, ma lui non vuole ancora porre fine alla guerra, ha detto Zelensky.

La Francia contribuirà al restauro del sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl e la Svizzera contribuirà al restauro del monastero di Kyiv-Pechersk Lavra, afferma Zelensky. La Ukrainian Armored Technology LLC e la società ceca AviaNera Technologies, parte della holding CSG, hanno firmato un accordo di partenariato strategico che prevede la fornitura e la produzione locale di motori (incluso l’MTJ3000) per droni e missili ucraini. L’Ucraina produrrà 10 milioni di droni entro la fine di quest’anno, ha dichiarato Zelensky durante un discorso online al forum Reuters NEXT Europe. Allo stesso tempo, ha espresso fiducia nel fatto che la situazione sul fronte stia cambiando a favore dell’Ucraina. Tuttavia, ha affermato, la Russia possiede ancora risorse significative, compresi i soldati. “Ma lì hanno rallentato. E in altri ambiti hanno perso completamente l’iniziativa. E noi l’abbiamo colta al volo”.

In risposta l’esercito russo ha distrutto tutte le stazioni di servizio in una notte a Trostyanets, nella regione di Sumy, riferisce il sindaco della città.

L’amministratore del canale Telegram ucraino “Trukha” (oltre 3,1 milioni di iscritti) ha denunciato di essere stato arrestato da agenti del TCC su ordine del Ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov. Secondo l’autore del canale, l’arresto è legato al lavoro del suo team su materiale relativo al settore della difesa e all’utilizzo di fondi pubblici. Sostiene che questo potrebbe potenzialmente essere uno dei più grandi scandali di corruzione in questo settore a partire dal 2022.

L’evacuazione forzata di famiglie con bambini è iniziata in 23 insediamenti nella regione di Dnipropetrovs’k, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Infine, “La Crimea diventerà presto un’isola“ , secondo il Ministro della Difesa ucraino Fedorov. Nel frattempo la circolazione di ciclomotori, scooter, motociclette e pit bike nella Repubblica di Crimea sarà temporaneamente limitata dalle 20:00 alle 6:00 ora di Mosca a partire dal 17 giugno, ha annunciato il capo della repubblica, Sergey Aksyonov.

Secondo il Telegraph, la fregata russa Admiral Grigorovich avrebbe sparato colpi di avvertimento contro uno yacht britannico. L’incidente è avvenuto nel Canale della Manica. Si ricorda che la Russia ha permesso agli armatori di avere scorte militari per le navi russe a seguito delle sanzioni sulla flotta ombra.

In riposta alle parole di Volodymyr Zelensky, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha commentato: “Zelensky è impegnato in una diplomazia da megafono; è abituato a parlare alla folla”, ha detto. “Credo che lui stesso non volesse inviare alcun segnale, perché è impegnato in una diplomazia da megafono. Continua ad annunciare pubblicamente di aver recentemente inviato un messaggio scortese al presidente Putin. Sta recitando una parte per il pubblico.” “È abituato a suonare davanti a un pubblico, e anche al pianoforte”, ha detto Lavrov dopo i colloqui con il suo omologo turco, Hakan Fidan.

Vladimir Putin partecipa al vertice Russia-ASEAN a Kazan il 17 e 18 giugno, come annunciato dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Al vertice parteciperanno il Presidente delle Filippine, il Sultano del Brunei e i primi ministri di Vietnam, Cambogia, Laos, Malesia, Singapore, Thailandia e Timor Est. Vladimir Putin incontrerà quasi tutti i leader presenti al vertice. Riceverà anche il Ministro degli Affari Esteri turco Hakan Fidan. Quattro documenti dovrebbero essere adottati in seguito al vertice Russia-ASEAN.

La Russia in riposta alle sanzioni e limitazioni UE fa sapere che ha aumentato le esportazioni di petrolio via mare a 3,83 milioni di barili al giorno. Secondo Bloomberg, le spedizioni medie giornaliere di petrolio greggio nelle quattro settimane terminate il 14 giugno hanno raggiunto il livello più alto dall’inizio dell’anno. Queste cifre sono in aumento nonostante gli attacchi dei droni contro le raffinerie russe. La media dall’inizio del 2026 è di 3,49 milioni di barili al giorno. Il petrolio russo in mare si è stabilizzato a poco più di 120 milioni di barili, circa il 25% in più rispetto al minimo di aprile. Quasi tutto questo volume è rappresentato da petroliere in transito, non da navi ferme all’ancora.

“Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres è complice nell’ostacolare l’attuazione dell’Iniziativa del Grano del Mar Nero”, ha dichiarato il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu, secondo quanto riportato da TASS. Durante un incontro con il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, Shoigu ha osservato che Russia e Turchia hanno pienamente adempiuto ai loro obblighi nell’ambito di questa iniziativa. “L’unico partecipante, il terzo degli accordi, non è ancora stato in grado di adempiere agli impegni assunti <…> Mi riferisco alle Nazioni Unite, signor [Segretario Generale António] Guterres”, ha chiarito il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 17 giugno. Dodici droni diretti verso Mosca sono stati abbattuti durante la notte. Obiettivi nella regione di Rostov sono stati abbattuti e il 17 mattina è stata segnalata attività di difesa aerea a Novorossiysk.

Nelle ultime 24 ore, le forze armate russe hanno lanciato attacchi contro la città di Zaporižžja e le infrastrutture portuali di Odessa.

Nella regione di Bryansk cinque feriti in due diversi attacchi. Tre sono infermieri e paramedici che erano su un’ambulanza attaccata.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, gli aerei d’attacco del gruppo di forze Sever continuano a ingaggiare scontri a fuoco con armi leggere a Bachivs’k. Nel distretto di Sumy, i combattimenti proseguono a Ivolzhans’ke, Pysarivka e nel villaggio di Nova Sich. Il comando delle forze armate ucraine continua a ridispiegare singole unità del 3° Corpo d’Armata (Azov) nella regione di Sumy, e ile forze ucraine stanno affrontando problemi di approvvigionamento. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi district, continuano gli scontri a fuoco con armi leggere nelle aree boschive vicino al villaggio di Mykhailivka e lungo la linea ferroviaria che conduce al centro del distretto. Tre militari della 119ª Brigata dell’Esercito Territoriale sono stati catturati durante un’operazione di bonifica di aree boschive a est del villaggio di Velykyi Bobryk.

Nella regione di Kursk, droni delle forze armate ucraine hanno attaccato veicoli tre i feriti.

Nella regione di Belgorod, si contano almeno cinque feriti da attacchi di droni. Numerosi insediamenti nella regione sono sotto attacco quotidianamente.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Sever sta attaccando per il villaggio di Kozacha Lopan’. Nel settore di Vovčans’k, sono in corso combattimenti nel villaggio di Losivka e nelle foreste del distretto di Vovčans’k. Nel settore di Velykyj Burluk, i gruppi d’assalto russi stanno combattendo nelle foreste vicino a Petro-Ivanivka.

Dal settore di Kupjans’k giungono notizie di avanzamenti delle forze armate russe nel villaggio di Podoly. La zona di controllo a Kup’yans’k-Vuzlovyi si sta espandendo.

In direzione di Lyman, le forze armate russe stanno avanzando nella parte nord-occidentale della città. L’avanzata in questo settore del fronte è aumentata e sono in corso le operazioni di sgombero degli edifici occupati.

Per quanto riguarda Kostjantynivka, le fonti di analisi militare ucraine riferiscono che la sua caduta è solo questione di tempo. Dopo combattimenti dei giorno scorsi le forze armate russe stanno raggiungendo la periferia settentrionale della città. “Kostjantynivka è la porta d’accesso all’agglomerato di Slov”jans’k-Kramators’k”, osservano le fonti ucraine.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok sta penetrando le difese ucraine a nord-ovest del villaggio di Oleksandrohrad, conducendo operazioni offensive nell’area boschiva oltre il fiume Volchya: proseguono il consolidamento e l’espansione della testa di ponte a nord del fiume, con truppe provenienti dall’Estremo Oriente che operano a supporto dei villaggi di Andriivka-Klevtsove, Oleksandrohrad, Novoselivka e Orestopil’.

Sul fronte di Zaporižžja la situazione è stabile. Si intensificano gli sforzi russi per contrastare i droni ucraini che prendono di mira la logistica interregionale.

Nella regione di Cherson: 7 episodi di bombardamento e 138 attacchi con droni nella regione.

Graziella Giangiulio

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