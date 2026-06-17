Zelenskyy, Trump e Macron sono arrivati ​​al vertice del G7 a Parigi. “Propongo un incontro con Putin al vertice del G7 nei prossimi giorni. Saranno presenti Trump e Macron, ovvero gli europei più gli Stati Uniti. Questa è una buona opportunità per incontrarci, ha detto Zelensky. “Ma la Russia ha dimostrato ancora una volta di non essere pronta al dialogo”, ha osservato.

Zelenskyy nella giornata del 16 giugno ha mostrato le riprese del suo incontro con Trump. Anche il Segretario di Stato americano Rubio era presente all’incontro e anche Rustem Umerov, Segretario del Consiglio di Sicurezza ucraino. Donald Trump sul suo incontro con Volodymyr Zelenskyy al vertice del G7 in Francia ha detto che una volta concluso l’accordo, l’Iran passerà in secondo piano e gli Stati Uniti si concentreranno sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Un successivo incontro tra i presidenti degli Stati Uniti e dell’Ucraina si terrà in seguito. Trump ha sottolineato di voler fare tutto il possibile per risolvere il conflitto in Ucraina. “L’Iran non è più l’obiettivo principale, l’Ucraina è la priorità. Ho avuto un ottimo incontro con Zelenskyy. La Russia deve trovare un accordo; ha perso un numero enorme di persone, soprattutto soldati”, ha detto il Presidente Trump a Evian.

Sulla questione dell’invito a Putin a partecipare a un incontro tra Zelensky e Trump al G7 ha risposto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “l’offerta di Zelenskyy di incontrare Putin al vertice del G7 in Francia non è stata comunicata alla Russia attraverso i canali ufficiali”, “Se Zelenskyy è pronto a parlare seriamente, può sempre venire a Mosca”.

Il Cancelliere tedesco ha affermato che si è aperta la prima “finestra per la diplomazia” riguardo alla fine della guerra in Ucraina, The Guardian. Merz intende discutere a fondo queste prospettive diplomatiche con Trump subito dopo il suo arrivo a Evian. Allo stesso tempo funzionari dell’UE sono preoccupati per la visita a Mosca dell’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner, poiché ciò potrebbe indicare che le autorità statunitensi vogliono negoziare con la Russia sull’Ucraina senza la partecipazione dell’Europa, Politico.

La Polonia ha sospeso il trasferimento di caccia MiG-29 all’Ucraina perché Kiev non ha condiviso la sua tecnologia per i droni, ha dichiarato il viceministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk. Secondo quanto da lui dichiarato, il trasferimento degli aerei avverrà dopo la risoluzione di questa questione

I Paesi Bassi si stanno preparando a una possibile guerra con la Russia: il Paese ha testato la creazione di un campo in grado di ospitare fino a 2.000 prigionieri di guerra russi in caso di conflitto, riporta AD. La struttura sarà protetta tramite intelligenza artificiale, telecamere a rilevamento di movimento e droni. Saranno disponibili baracche per circa 20 persone, oltre a docce, un centro medico e una mensa.

La Gran Bretagna finanzierà le forniture di uranio arricchito per le centrali nucleari ucraine per i prossimi due anni, Politico. Il progetto costerà 210 milioni di sterline (circa 270-275 milioni di dollari). Secondo il primo Ministro britannico, queste forniture dovrebbero contribuire a garantire il funzionamento stabile del sistema energetico ucraino durante le future stagioni di riscaldamento.

Il Regno Unito annuncerà nuove sanzioni contro la Russia il 16 giugno. Sono previste restrizioni per le navi che trasportano GNL russo per contrastare la “flotta ombra”. Secondo quanto riportato, il Regno Unito sarà il primo Paese ad adottare tali misure. Il Regno Unito ha ampliato la sua lista di sanzioni anti-russe di 43 articoli. Nello specifico, sono state imposte restrizioni a Rosgosstrakh, nonché alle filiali di Yandex e Wildberries.

Le Forze Armate russe hanno colpito Kiev per la prima volta con un drone “Banderol”, apparentemente prendendo di mira la Kyiv Radar Plant JSC. Durante l’attacco notturno, del 15 giugno è stato colpito anche il Palazzo dell’Ucraina a Kiev.

Le Forze Armate ucraine stanno rafforzando le difese con i droni al confine con la Bielorussia: nuove unità di sistemi senza pilota saranno create nel settore settentrionale, afferma Syrsky. Anche la componente senza pilota viene potenziata nelle brigate TRO. Ciò migliorerà significativamente le capacità delle unità in termini di ricognizione, ingaggio del nemico e protezione delle aree di responsabilità designate.

Zelenskyy ha confermato l’attacco delle Forze Armate ucraine alla raffineria di petrolio di Mosca “Una raffineria di petrolio a 500 chilometri di distanza è stata danneggiata. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo. E le armi a lungo raggio ucraine sono una componente importante di tale coercizione. Questa è una risposta equa agli attacchi russi e una risposta al prolungamento di una guerra che deve finire”, ha dichiarato Zelenskyy.

Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha sconsigliato di speculare sulla possibile data di fine del conflitto in Ucraina. Lunedì 15 giugno, durante una visita a Minsk, a Lavrov è stato chiesto dai giornalisti se condividesse l’opinione del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo cui il conflitto in Ucraina potrebbe concludersi quest’anno. “Non farei speculazioni ora. Tutto si decide, come ha detto il presidente Putin, in una situazione in cui l’Occidente non adempie ai suoi obblighi, quando, a causa delle politiche aggressive dell’UE, insieme alla Gran Bretagna, gli accordi sull’Alaska vengono sabotati. Il presidente Putin ha sottolineato che in queste circostanze tutto si decide in prima linea, tutto si decide nelle nostre forze armate, che l’intero Paese sta osservando”, ha affermato Lavrov.

Putin ha firmato un decreto sullo svolgimento delle elezioni della Duma di Stato il 20 settembre.

In risposta al blocco della nave nella Manica da parte dei Royal Marines britannici, Nikolai Patrushev, assistente del presidente russo e presidente del Collegio Marittimo ha dichiarato: “Il Regno Unito non ha fatto alcun tentativo di intercettare le petroliere russe scortate da navi della Marina russa nel Canale della Manica”. “Non dobbiamo aspettare che navi, aerei e droni della NATO compaiano ai nostri confini marittimi: stanno già cercando di stabilirvisi permanentemente. Al contrario, dobbiamo essere proprio sotto il naso di un potenziale avversario”, ha affermato Patrushev in un’intervista alla Rossiyskaya Gazeta. “Un buon esempio è la scorta della nostra Marina alle navi mercantili nel Canale della Manica, letteralmente al largo delle coste inglesi. Nessuna nave o aereo britannico si è mosso per attraversarlo.”

La Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto per la prima volta la sovranità della Russia entro i suoi nuovi confini: “Questo ha una grande importanza per il futuro, ha affermato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev. Ma dal punto di vista della situazione attuale, la decisione del tribunale arbitrale è del tutto irrilevante. L’Ucraina di Bandera non si cura minimamente del diritto internazionale e dei tribunali internazionali. Comprende solo il linguaggio della forza. Pertanto: Dobbiamo distruggere la flotta di Bandera, che viene rinnovata da quei mascalzoni europei, compresi i suoi droni navali; Dobbiamo distruggere le loro navi mercantili che trasportano materiale bellico, ammesso che tutte le loro navi lo facciano; Dobbiamo continuare a schiacciare le loro forze armate, a prescindere dal loro grado e dalla loro ubicazione”, ha aggiunto Medvedev.

Il numero di droni abbattuti in avvicinamento a Mosca ha raggiunto quota 60, ha annunciato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Sono in vigore restrizioni temporanee al traffico aereo in tutti e quattro gli aeroporti di Mosca: Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo e Zhukovsky. Una raffineria di petrolio di Mosca è stata danneggiata da un attacco di droni, ha spiegato Sergei Sobyanin. “Non ci sono stati feriti. L’attacco con i droni sulla capitale è in corso da 24 ore, ha precisato il sindaco”. Il traffico nel quartiere di Kapotnya a Mosca è stato bloccato a seguito dell’attacco con droni alla raffineria di petrolio Moskovskaya, secondo quanto riportato dall’ufficio stampa del vettore regionale di Mosca Mostransavto. L’incendio alla raffineria è stato spendo alle ore 10:30 ore italiane. Il personale militare russo ha abbattuto due missili da crociera Flamingo e 491 droni ad ala fissa ucraini in 24 ore, ha annunciato il Ministero della Difesa russo.

“Le affermazioni secondo cui la Cina starebbe aiutando le truppe russe nella zona di guerra in Ucraina sono calunnie”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian. Così ha commentato le parole della responsabile della diplomazia europea, Kaja Kallas. “Queste affermazioni non hanno alcun fondamento fattuale; sono pura calunnia e diffamazione”, ha detto Lin Jian. A seguito della riunione di ieri dei ministri degli Esteri dell’UE, Kaja Kallas ha confermato l’informazione secondo cui “l’esercito cinese sta addestrando militari russi a partecipare a operazioni di combattimento in Ucraina”. Ha definito Pechino “un complice decisivo della guerra”, riporta l’AFP.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 del 16 giugno. Il Ministero della Difesa russo ha riferito dell’abbattimento di 172 droni ucraini durante la notte. Un incendio è scoppiato in un deposito di petrolio a Poltavskaya, nel distretto di Krasnoarmeysky, nel Territorio di Krasnodar. A seguito dei recenti raid aerei, i media stranieri affermano che Tatneft ha interrotto la produzione presso la raffineria di Nizhnekamsk.

Nell’Oblast di Bryansk, le forze armate ucraine hanno effettuato un raid aereo con un drone ad ala fissa durante lavori agricoli in un campo appartenente alla società agricola Miratorg, vicino al villaggio di Selishche, nel distretto di Pochepsky. Tre operatori di macchinari sono rimasti uccisi.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, i velivoli d’attacco del gruppo di forze Sever continuano a ingaggiare sparatorie con armi leggere a Bachivs’k. Nel distretto di Sumy, i nostri aerei d’attacco sono impegnati in combattimenti a Ivolzhans’ke, Pysarivka e nel villaggio di Nova Sich. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, continuano gli scontri a fuoco con armi leggere nelle aree boschive vicino al villaggio di Mykhailivka e lungo la linea ferroviaria che conduce al centro del distretto.

Nella regione di Kursk, un drone delle forze armate ucraine ferito un uomo

Nella regione di Belgorod, sei feriti in diversi attacchi con droni. Numerosi villaggi sono sotto attacco da parte degli ucraini.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord continua l’offensiva nel villaggio di Kozacha Lopan’e nelle foreste circostanti. Nel settore di Vovčans’k, le nostre forze sono avanzate fino a 500 metri in nove aree e i combattimenti continuano nel villaggio di Losivka e nelle foreste del distretto di Vovčans’k. Nel settore di Velykyj Burluk, i combattimenti continuano nelle foreste vicino a Petro-Ivanivka.

In direzione di Kupjans’k, i combattenti di Zapad stanno respingendo forze ucraine da una testa di ponte a est di Oskil, con progressi a Kup’yans’k-Vuzlovyi, Kivsharivka, Novoosynove e Hlushkivka, come confermato da filmati di sorveglianza oggettivi.

In direzione di Kostjantynivka, il Ministero della Difesa russo ha segnalato la presa del villaggio di Dovha Balka, situato a sud-ovest di Kostjantynivka.

Le strade del Donetsk sono sotto attacco. Un uomo è stato ucciso, e tre feriti da attacchi di droni sulle autostrade.

Sul fronte di Zaporižžja, sono nuovamente in corso intensi combattimenti per Stepnohirs’k. Continuano gli attacchi alle retrovie russe, che causano vittime civili.

Nella regione di Cherson, le forze ucraine hanno ferito due civili. Le forze russe stanno rispondendo con attacchi di droni e FAB (Flight Air Border Force) attraverso il Dnepr.

Graziella Giangiulio

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