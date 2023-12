INTELLIGENCE. Spionaggio satellitare USA contro Francia e Italia

Secondo le informazioni emerse dalla social sfera, il satellite per comunicazioni militari franco-italiano Athena-Fidus, sviluppato da Thales Alenia Space, è stato l’obiettivo di una missione “spia” del satellite americano SIGINT Palladium At Night (Pan, noto anche come USA 207) a partire da metà novembre.

Mentre tali operazioni sono una pratica comune nei tre paesi in grado di realizzarle (Cina, Stati Uniti e Russia), spiare un alleato e un satellite di telecomunicazioni classificato fa sollevare le sopracciglia a Balard, dove l’esercito francese ha il quartier generale a Parigi.

Questa operazione statunitense contro la Francia utilizza un sistema di intercettazione satellitare sviluppato da Lockheed Martin come parte del programma segreto Nemesis del National Reconnaissance Office (NRO), guidato da Christopher Scolese. Pan si è posizionato a diversi chilometri dal suo obiettivo per diverse settimane. Si è poi spostato vicino ad Athena-Fidus pochi giorni prima del lancio di prova, il 18 novembre, al largo di Biscarrosse, nel sud-ovest della Francia, del nuovo missile balistico M51.3 lanciato da un sottomarino nucleare francese, un componente chiave del deterrente nucleare francese.

I satelliti geostazionari SIGINT Nemesis sono progettati per intercettare le trasmissioni trasmesse ai satelliti per comunicazioni. Conosciuti come PAN e CLIO al momento del lancio, hanno il compito di raccogliere informazioni sui satelliti stranieri per la NSA statunitense. Prendono di mira uplink a cui è possibile accedere solo tramite questo metodo non convenzionale.

I satelliti del programma Nemesis sono controllati da NRO dalla base di intercettazione di Menwith Hill nel nord della Gran Bretagna, che è la pietra angolare della rete di intercettazione Fives Eyes, il programma ECHELON.

Athena-Fidus è un satellite militare franco-italiano che fornisce servizi a banda larga alle forze armate francesi e italiane. È stato sviluppato da Thales sotto la guida del Centro Nazionale Ricerche Spaziali (CNES), dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), della Direzione Generale degli Armamenti (DGA) e del Segretariato Generale della Difesa italiano. Athena-Fidus è stato lanciato nel 2014 e integra la costellazione di satelliti Syracuse, l’ultima aggiunta alla quale, Syracuse IV, è operativa da luglio.

Athena-Fidus viene utilizzato per trasmettere segnali dai satelliti ottici della componente spaziale ottica militare francese (CSO) agli elementi tattici. Ad esempio, Washington potrebbe essere interessata ai dati inviati dal centro test di Biscarosse sui test del missile M51.3 e della nave Monge Missile Range Instrumentation Facility, che transitano attraverso Athena-Fidus. Gli americani potrebbero anche tentare di violare le chiavi di crittografia delle telecomunicazioni militari francesi.

L’operazione ricorda un’operazione del settembre 2018 effettuata dal satellite da ricognizione russo Olympus-K, che fece arrabbiare l’allora ministro delle forze armate francesi Florence Parly.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/