INTELLIGENCE. La SIGINT dei palloni aerostatici

L’esercito statunitense ha abbattuto quattro oggetti ad alta quota che erano entrati nello spazio aereo americano e canadese, sollevando interrogativi sul loro scopo e sulla loro origine.

Il primo di questi oggetti, un pallone aerostatico cinese, è stato abbattuto da un jet da combattimento il 4 febbraio. Mentre la Cina sostiene che il pallone era destinato al monitoraggio meteorologico, i funzionari statunitensi affermano che era utilizzato per la sorveglianza. La conoscenza della tecnologia in questo settore fornisce alcuni indizi su ciò che potrebbe essere accaduto.

Si ritiene che il pallone aerostatico cinese supportasse un carico utile per la raccolta di segnali di intelligence, anche se questo non è ancora stato confermato. I detriti sono stati recuperati nelle acque territoriali statunitensi al largo della costa della Carolina del Sud e saranno trasportati a terra per essere analizzati.

Altri tre oggetti sono stati abbattuti tra il 10 e il 12 febbraio sopra Deadhorse in Alaska, vicino allo Yukon in Canada e sopra il lago Huron vicino al confine tra Stati Uniti e Canada.

L’intelligence dei segnali, o “sigint”, si riferisce ai dati elettronici, che possono consistere in conversazioni, messaggi scritti o dati provenienti da armi o sistemi radar. La sigint viene normalmente raccolta dai satelliti, ma può anche essere raccolta da aerei che volano nello spazio aereo internazionale.

Normalmente, i satelliti che raccolgono sigint sono posizionati in orbita terrestre bassa (Leo) – ad esempio a 500-1.000 km di altitudine – o in orbita geostazionaria, all’altitudine molto più elevata di 36.000 km. Sebbene la raccolta di questo tipo di intelligence da parte dei satelliti sia efficiente e ragionevolmente efficace, vi sono alcune limitazioni. Un satellite in Leo completerà un’orbita intorno alla Terra in 70-100 minuti, ma non passerà di nuovo nello stesso punto della Terra per 14-20 ore, a seconda della sua altitudine. Questo perché anche il nostro pianeta si muove.

Anche in questo caso, sarà visibile da un punto della Terra solo per un massimo di 20 minuti, il cosiddetto “tempo di permanenza”. L’aumento del numero di satelliti aiuta, ma ci saranno comunque ampi intervalli di tempo nella copertura. In teoria, un satellite geostazionario potrebbe avere un tempo di permanenza permanente. Ma, essendo posizionato a circa 36.000 km dalla superficie terrestre, potrebbe perdere la raccolta di segnali importanti, ma deboli.

Le forze armate statunitensi hanno sviluppato segnali – trasmissioni di dati elettronici – con una bassa probabilità di intercettazione. Questo rende difficile la raccolta di segnali da parte dei satelliti spia cinesi e russi. In un periodo di 24 ore ci saranno ampi spazi in cui la raccolta non è possibile – un tempo silenzioso.

La Cina ha cercato di colmare queste lacune. Nel 2020, il Paese ha lanciato, su un’orbita di 600 km, tre nuovi satelliti di ricognizione (spia) della serie Yaogan-30, come parte di una rete più ampia, o “costellazione”, chiamata Chuangxin-5 (CX-5), portando a 21 il numero di satelliti della rete.

Il pallone aerostatico abbattuto il 4 febbraio ha superato diverse installazioni di difesa altamente sensibili, tra cui i silos per i missili balistici intercontinentali a capacità nucleare nel Montana, Stati Uniti.

Il pallone ha attraversato gli Stati Uniti a un’altitudine di 20-30 chilometri e ha avuto la capacità di dirigersi nelle correnti a getto dell’atmosfera superiore. Chiaramente, il vantaggio per la raccolta di segnali era che il suo tempo di permanenza era probabilmente di diverse ore e la sua vicinanza alla superficie della Terra garantiva che, se si trattava di spionaggio, avrebbe potuto raccogliere segnali molto deboli.

Pertanto, un pallone aerostatico in grado di rimanere inosservato sarebbe una piattaforma ideale per aumentare la raccolta di segnali da parte di satelliti e aerei. Molti Paesi utilizzano palloni aerostatici per la raccolta di informazioni da almeno 200 anni, quindi l’idea non è nuova e i vantaggi sono ben noti. Le tecnologie odierne hanno dato a questo metodo di raccolta di informazioni una nuova vita. Rimanere inosservati per un periodo significativo è un requisito fondamentale per il successo.

Antonio Albanese