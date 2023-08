INTELLIGENCE. Reclutamenti accademici e offerte di lavoro per la chipwar

Per un decennio fino al 2018, la Cina ha cercato di reclutare i migliori scienziati formati all’estero nell’ambito del Piano dei Mille Talenti, che Washington considerava una minaccia per gli interessi degli Stati Uniti.

Due anni dopo aver smesso di promuoverlo, dopo le indagini statunitensi sugli scienziati, la Cina ha rilanciato l’iniziativa con un nuovo nome e formato come parte di una missione più ampia per accelerare la sua competenza tecnologica, riporta AF.

La rinnovata campagna di reclutamento, riporta Reuters, offre vantaggi tra cui sussidi per l’acquisto di case e bonus alla firma da 3 a 5 milioni di yuan, ovvero da 420.000 a 700.000 dollari.

Il “Qiming”, questo il nome del nuovo programma, fa parte della corsa all’autosufficienza dei chip. La Cina gestisce numerosi programmi per talenti a vari livelli di governo, rivolti a un mix di esperti cinesi e stranieri.

Qiming, Illuminazione, è supervisionato dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, secondo documenti politici nazionali e locali, annunci di reclutamento online.

La corsa per attrarre talenti tecnologici arriva mentre il presidente Xi Jinping sottolinea la necessità della Cina di raggiungere l’autosufficienza nel settore dei semiconduttori nonostante i limiti alle esportazioni statunitensi.

I regolamenti adottati dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in ottobre impediscono, tra le altre misure, ai cittadini statunitensi e ai residenti permanenti di sostenere lo sviluppo e la produzione di chip avanzati in Cina.

Secondo Xinhua, la Cina aveva precedentemente affermato che il suo reclutamento all’estero mirava a costruire un’economia guidata dall’innovazione e a promuovere la mobilità dei talenti, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Qiming recluta da settori scientifici e tecnologici che includono aree “sensibili” o “classificate”, come i semiconduttori. A differenza del suo predecessore, non pubblicizza i vincitori ed è assente dai siti web del governo centrale, cosa che riflette la sua sensibilità.

Alcuni documenti menzionano Qiming insieme a Huoju, Torcia, un’iniziativa del ministero della Scienza e della Tecnologia che si concentra sulla creazione di cluster di aziende tecnologiche.

Qiming opera anche in tandem con iniziative di reclutamento gestite dalle autorità locali e provinciali e con una campagna di assunzioni sostenuta dal governo da parte di società cinesi di chip.

Gli Stati Uniti accusano da tempo la Cina di rubare proprietà intellettuale e tecnologia, un’accusa che Pechino ha respinto in quanto motivata politicamente.

L’industria cinese dei chip è fiorita negli ultimi anni, ma quest’anno deve far fronte a una carenza di circa 200.000 persone, tra cui ingegneri e progettisti di chip, secondo un rapporto del 2021 pubblicato dal China Center for Information Industry Development, un think tank governativo, e dalla China Semiconductor Industry Associazione.

I nuovi sforzi della Cina per i talenti favoriscono i candidati formati nelle migliori istituzioni straniere, come il Massachusetts Institute of Technology, Harvard e Stanford.

Non è chiaro quanti esperti siano stati reclutati nell’ambito del Qiming o dei programmi associati, anche se in migliaia hanno presentato domanda, secondo un’analisi dei documenti governativi.

Ufficialmente gli Stati Uniti dicono che i ricercatori universitari rischiano di infrangere la legge se non rivelano affiliazioni con entità cinesi mentre ricevono fondi dal governo statunitense per condurre ricerche, condividere illegalmente informazioni proprietarie o violare i controlli sulle esportazioni.

Un’altra iniziativa è il Piano Kunpeng, gestito dalle autorità della provincia orientale dello Zhejiang, il cui lancio nel 2019 è stato seguito dai media statali. Lo Zhejiang Daily ha riferito nel giugno 2022 che il programma mirava ad attirare 200 esperti tecnologici in cinque anni, di cui 48 già assunti.

Nella città orientale di Wenzhou, secondo un rapporto sulla politica dei talenti del 2022 del governo della città, gli investimenti delle autorità locali in ciascun professionista di Kunpeng possono raggiungere fino a 200 milioni di yuan, compresa una ricompensa individuale, finanziamenti per l’avvio e alloggi.

Un rapporto della filiale di Wenzhou del Dipartimento di Organizzazione del Partito Comunista, che sovrintende alle decisioni sul personale, afferma che il suo budget totale nel 2022 è aumentato del 49% rispetto all’anno precedente, principalmente perché aveva assegnato 85 milioni di yuan a Kunpeng e programmi simili.

Maddalena Ingroia