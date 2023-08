DEDOLLARIZZAZIONE. Yuan per il commercio Brasile Argentina

A Johannesburg, durante il 15° vertice BRICS, il ministro delle Finanze brasiliano Fernando Haddad ha dichiarato che l’Argentina potrebbe finanziare il commercio estero con il suo paese utilizzando lo yuan cinese invece del dollaro statunitense.

«Abbiamo già inviato al governo argentino una proposta per garantire le esportazioni brasiliane in yuan. Una garanzia con il Banco do Brasil per effettuare lo scambio sul real. Questa è una buona cosa per gli esportatori brasiliani. Sarebbe una buona notizia se l’Argentina fosse d’accordo», ha detto Haddad, ripreso da Agência Brasil.

Secondo il funzionario brasiliano, l’Argentina pagherebbe gli acquisti di prodotti dal Brasile in yuan, e la filiale del Banco do Brasil a Londra convertirebbe la valuta cinese in real prima di inviare gli importi agli esportatori brasiliani. Durante una fase di prova, le conversioni sarebbero limitate a un importo compreso tra 100 e 140 milioni di dollari, è stato spiegato.

Secondo Haddad l’operazione aumenterebbe la sicurezza degli esportatori brasiliani, che temono di essere inadempienti da parte delle aziende del paese vicino. Ha inoltre sottolineato che il Tesoro Nazionale e la Banca del Brasile hanno accettato il meccanismo proposto.

«Per gli esportatori brasiliani è una buona cosa, sarebbe una buona notizia se l’Argentina fosse d’accordo. Perché possono avere un certo flusso di vendite dei loro prodotti con una garanzia del 100% di ricevere il denaro. Per il Brasile non ci sono problemi, perché il tasso di cambio verrà portato dallo yuan al real e questo rassicura anche la Tesoreria Nazionale che non ci sono rischi di default. Si tratta di una garanzia che il Tesoro ha ritenuto adeguata e che il Banco do Brasil ha accettato, secondo quanto presentato», ha affermato Haddad.

Il commercio tra Brasile e Argentina viene attualmente effettuato in dollari. A gennaio, i presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Alberto Fernández hanno discusso della creazione di una moneta comune per il commercio regionale.

Un altro fronte di negoziazione riguarda l’inclusione dell’Argentina come partner nella Nuova Banca di Sviluppo, NDB, nota anche come Banca BRICS. L’Uruguay sta attualmente negoziando per entrare a far parte dell’istituzione finanziaria che finanzia progetti infrastrutturali nei paesi in via di sviluppo.

Non è necessario essere membri dei BRICS per far parte della banca, che, oltre ai cinque paesi del blocco (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), comprende Bangladesh, Egitto, Stati Uniti, Emirati Arabi.

Tommaso Dal Passo