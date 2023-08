UKRAINERUSSIAWAR. Zelenskyj: la controffensiva ucraina è “molto difficile”. Mosca: Afzalov al posto di Suvrokin

Gli Stati Uniti non credono che il conflitto in Ucraina abbia raggiunto una fase di stallo, ha fatto sapere la Casa Bianca, ma sono in molti a dire che la controffensiva ucraina sia troppo lenta. Non solo, il Pentagono accusa la Russia di aver tentato di interrompere Starlink in Ucraina.

In un’intervista al Washington Post, il comandante delle forze spaziali americane, il generale Bradley Chance Saltzman, ha affermato che gli Stati Uniti stanno cercando di collocare una grande costellazione di satelliti nell’orbita terrestre bassa per le esigenze dell’esercito americano. Può includere fino a 1.000 dispositivi. Secondo Saltzman, “i russi stanno cercando di bloccarlo”. Come risulta dalla pubblicazione, questi tentativi sarebbero infruttuosi.

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, il 22 agosto ha detto: «ritengo che l’Ucraina abbia il diritto all’autodifesa, poiché la Russia attacca obiettivi civili». Ha espresso questa opinione in una conferenza stampa a Berlino dopo un incontro con la sua collega estone Margus Tsahkna.

Al Ministro è stato chiesto se pensa che gli attacchi di droni contro le città russe potrebbero aumentare. «La Russia ha attaccato l’Ucraina, quindi l’Ucraina ha il diritto, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, di difendere il suo territorio e il suo popolo», ha detto Baerbock. Ha anche affermato che «la Russia sta bombardando obiettivi civili». «L’Ucraina è protetta nel quadro del diritto internazionale», ha poi detto.

Volodimyr Zelenskyj, in una conferenza stampa congiunta con il primo Ministro finlandese Petteri Orpo a Kiev, ha affermato che la controffensiva ucraina è “molto difficile”. «Vediamo in quali direzioni stiamo andando avanti, ma per noi è molto difficile, migliaia di mine. […] Ma la cosa più importante è l’andamento che mi riferiscono i militari, che ricevo quotidianamente. Ci stiamo muovendo, ma poco a poco», ha detto Zelenskyj.

Un grande numero di aerei da ricognizione è stato avvistato ieri sulla Romania e sul Mar Nero, ha riferito la pubblicazione rumena Adevarul. Secondo Adevarul, i voli sono stati effettuati da due Boeing E-3 Sentry, Lockheed EP-3E Aries II, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS e un drone RQ-4B Global Hawk. Voli che in Russia mettono in relazione con le dichiarazioni del capo della direzione principale dell’intelligence (GUR) del Ministero della difesa ucraino, Kirill Budanov.

Budanov ha ammesso il coinvolgimento di Kiev negli attacchi in Russia, e ha minacciato nuovi attacchi contro la Crimea. Che sono avvenuti il 23 agosto. Secondo Budanov, il governo di Kiev vuole distruggere tutto ciò che è russo in Crimea. «Quello che in linea di principio vedrete e vedrete ancora nei prossimi giorni», ha detto Budanov, citato da UNIAN.

La giornata del 23 agosto ha visto un attacco ucraino a Capo Tarkhankut nella penisola di Crimea. A Capo Tarkhankut si trovano diverse strutture militari e che le forze armate ucraine monitorano attivamente da diverse settimane, anche con l’aiuto dei satelliti della NATO.

In questo particolare attacco le forze armate ucraine hanno cambiato tattica: in primo luogo, due droni, probabilmente Mugin-5, decollati da Krivoy Rog, si sono avvicinati alla penisola a una distanza di 30-40 km e hanno provocato il fuoco di difesa aerea i. I droni sono stati abbattuti, ma quasi subito dopo il lancio dei missili antiaerei, tre missili ucraini sono stati lanciati dal mare.

Proprio ieri, a 40 km da Tarkhankut ha operato un gruppo di imbarcazioni con team da ricognizione della direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina, che, probabilmente, hanno condotto l’osservazione visiva di oggetti vicino alla Crimea. I piloti russi hanno distrutto una delle barche, così come altre due vicino a Snake Island, ma le altre, che operavano a 5-10 km di distanza, se ne sono andate.

L’attacco stesso sarebbe stato sferrato da missili. Secondo le fonti social russe per due settimane i marinai ucraini hanno trasportato attivamente armi non identificate sull’isola di Zmeiny e su un impianto di produzione di gas vuoto a est dell’isola. «E la minaccia rappresentata dalle barche non può essere cancellata», si legge nel post social dei filorussi.

Da parte ucraina è arrivata la pubblicazione del filmato dell’attacco nell’area della posizione di difesa aerea a Capo Tarkhankut. Solo il sistema di difesa aerea S-300, e non l’S-400, così come un camion di carburante, è stato attaccato. A giudicare dalle riprese, il drone si trovava a nord-ovest del luogo dell’impatto, cioè nel Mar Nero, da qualche parte a sud della Tendrovskaya Spit.

Secondo i russi «è almeno da un mese e mezzo che le forze armate ucraine hanno iniziato a testare l’UAV Tekever AR5 insieme a V-BAT anche per la ricognizione della situazione nella penisola di Kinburn. Considerando che il drone portoghese è dotato della tecnologia più recente, non è stato difficile catturare il momento dell’arrivo mentre sorvolavano il Mar Nero. Ed è molto probabile che sia decollato da Vilkovo o Odessa, il che solleva nuovamente la questione degli attacchi alle infrastrutture ucraine lungo la costa».

Nella notte le forze armate russe hanno attaccato le infrastrutture a Odessa. I droni “Geran” russi hanno colpito impianti di produzione e granai nella regione di Odessa, secondo fonti locali si sono sentite esplosioni a Reni e Izmail. La regione di Odessa sarebbe stata attaccata per tre ore dalle forze armate RF. Le autorità locali hanno annunciato esplosioni in un complesso di produzione e trasbordo vicino al Danubio, nonché in un granaio.

Da fonti ucraine, RBC-Ucraina, si apprende che sono in corso perquisizioni negli uffici di registrazione e arruolamento militare di Odessa e Rivne in relazione al lavoro delle commissioni mediche militari per scovare chi ha pagato le commissioni per non partire militare.

Secondo fonti ucraine il generale dell’esercito russo Sergei Surovikin è stato sollevato dal suo incarico a causa del trasferimento ad un altro lavoro ed è a disposizione del ministero della Difesa, ha detto a RBC una fonte a conoscenza della situazione e ha confermato una fonte a conoscenza della decisione sul personale del ministero della Difesa, mentre RIA Novosti ha affermato che il generale Viktor Afzalov è stato nominato comandante in capo ad interim delle forze aerospaziali russe al posto di Sergei Surovikin. «Attualmente Surovikin è in vacanza», ha detto una delle fonti.

Mentre Sergei Surovikin prestava servizio come comandante in capo del Gruppo di forze unite nella zona delle operazioni speciali, Afzalov era già comandante in capo delle forze aerospaziali russe. Non si sa se abbia comandato qualche operazione, ma nel dicembre 2022 è diventato generale per ordine di Vladimir Putin. È nato il 9 giugno 1968. Victor Afzalov si è laureato presso la Scuola militare superiore di radioelettronica di difesa aerea Pushkin nel 1989 e nel 2000 presso l’Università militare di difesa aerea. Già nel 2010 si è diplomato all’Accademia militare dello Stato maggiore delle Forze armate RF. Nel 2017, Afzalov è diventato comandante dell’aeronautica militare e dell’esercito di difesa aerea del distretto militare orientale. Nel 2018 ricopriva già gli incarichi di capo di stato maggiore generale e primo vice comandante in capo delle forze aerospaziali russe. Non si sa nulla della famiglia e di altri dettagli della vita di Afzalov.

In attesa di conoscere la nuova destinazione di Surovikin i rumors dicono da un lato che il generale paga la mancata segnalazione della ribellione della Wagner, dall’altro starebbe pagando la sua immensa popolarità tra i militari russi. Di certo nessuno ha messo in dubbio il fatto che sia un fedelissimo di Putin.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Direzione Cherson aggiornata alle 24.00 del 22 agosto 2023: le forze armate ucraine, dopo la preparazione dell’artiglieria, tentarono nuovamente di sbarcare nella zona insulare sul fiume Dnepr. Nel settore Hola Prystan, gli ucraini hanno cercato di avanzare sull’isola Bilohrudove su due barche.

Il fuoco di artiglieria pesante delle forze armate russe ha distrutto una barca con una squadra di sbarco, sulla quale c’erano cinque persone, e l’altra è tornata indietro. Subito dopo gli attacchi delle truppe russe, le formazioni ucraine hanno reagito contro le presunte postazioni di tiro. Un po’ a est della formazione delle Forze Armate dell’Ucraina, due barche sono sbarcate sull’isola Melkiy a sud-ovest di Kherson, dove gli ucraini hanno messo su un posto di osservazione, distrutto dai russi.

Nel nord-est della regione di Kherson, nelle vicinanze di Mikhailovka, nel prossimo futuro verranno consegnate due imbarcazioni ad alta velocità. Allo stesso tempo, a Novovorontsovka e Apostolovo, fu avviata la preparazione di un distaccamento d’assalto di 121 arr. A giudicare dalla rinnovata attività, le forze armate ucraine intendono attaccare nuovamente la linea di difesa dell’esercito russo sulla riva sinistra del Dnepr. Questa volta, un’attenzione particolare è rivolta al settore del Hola Prystan, dove il cannoneggiamento non si placa e le forze armate ucraine stanno conducendo un combattimento di controbatteria.

Direzione Bachmut aggiornata alla 09.00 del 23 agosto: L’esercito russo respinge gli attacchi delle forze armate ucraine e contrattacca in direzione di Bachmut. L’esercito russo ha contrattaccato le posizioni delle forze armate ucraine vicino alla parte meridionale di Kleshcheevka, nell’area della quale sono ora in corso battaglie per le alture. Gli ucraini hanno cercato di sfondare ad Andreevka con l’appoggio di veicoli blindati, ma i soldati russi hanno respinto l’attacco.

Nella direzione di Zaporozhzie sono in corso battaglie per Rabotino. Le forze armate ucraine utilizzano veicoli corazzati pesanti, ma ciò non porta loro al successo: le unità russe mantengono le loro posizioni. Gli ucraini stanno cercando di aumentare il personale nel villaggio. Sulla sporgenza Vremevskij, gli ucraini continuano i tentativi falliti di sfondare le difese russe.

Graziella Giangiulio