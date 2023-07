CHIPWAR. Lo scontro sui chip fa nuove vittime: le potenze regionali

La Cina, gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno aumentato notevolmente i sussidi governativi alle industrie ritenute strategiche, spesso sostenendo lo sviluppo di tecnologie avanzate. Questi sussidi sono talvolta integrati da politiche volte a negare o a bloccare le innovazioni tecnologiche alle economie concorrenti.

In un rapporto di Global Trade Alert vengono fuori le cifre di questa galassia di aiuti statali. Lo studio rivela che le tre superpotenze economiche hanno introdotto 18.000 programmi di sussidi all’industria negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2008, suddivisi in modo approssimativo.

Con un ammontare di 361 miliardi di dollari all’anno, i programmi di sovvenzioni industriali delle tre grandi superpotenze sono complessivamente superiori al PIL di quattro quinti delle nazioni del mondo.

Un dato che lascia riflettere sulla pervasività statale di certi programmi di ricerca, riporta AT.

Come hanno sostenuto le istituzioni internazionali, questi programmi enormi rappresentano un problema particolare per le economie più piccole, che non sono in grado di eguagliarli e neanche di stargli al passo.

A differenza dei precedenti programmi protezionistici per le industrie nazionali che competevano con le importazioni, i sussidi odierni sono più probabilmente destinati a sostenere le industrie che si concentrano su un mercato globale, in particolare le imprese ad alta tecnologia.

I programmi di sovvenzione sono sempre più spesso legati a questioni di sicurezza nazionale, spesso giustificate dall’esigenza dichiarata di mantenere un vantaggio nei confronti dei Paesi rivali o di raggiungere l’indipendenza da essi nelle nuove tecnologie.

Mentre gli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, disciplinano alcuni sussidi laddove è possibile dimostrare un effetto dannoso sui concorrenti, i nuovi sussidi sono spesso al di fuori della portata degli accordi internazionali.

L’esempio più costoso e spettacolare dei nuovi sussidi è l’intensa battaglia tra Stati Uniti e Cina per i chip avanzati. Pechino è da tempo determinata a recuperare il ritardo accumulato nella tecnologia dei chip, mentre Washington si sforza di rimanere al passo.

Sia la Cina che gli Stati Uniti sostengono abbondantemente lo sviluppo e la produzione di chip avanzati, anche se nessuno dei due produce sul proprio territorio chip all’avanguardia in quantità commerciali.

Nell’ambito dei programmi annunciati nell’ottobre 2022, gli Stati Uniti hanno adottato una duplice politica di sovvenzioni per la produzione di chip avanzati in patria e di accordi con gli alleati per impedire alla Cina l’accesso ai chip avanzati e ai macchinari per la produzione di chip avanzati.

Gli Stati Uniti si affidano a Taiwan per rifiutarsi di produrre chip avanzati per le aziende cinesi e ai Paesi Bassi per rifiutarsi di fornire loro attrezzature avanzate per la produzione di chip.

Allo stesso tempo, Washington sta pagando miliardi di dollari alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e alla Samsung della Corea del Sud per creare fonderie di chip avanzati negli Stati Uniti.

La Cina produce attualmente il 16% dei chip mondiali, più degli Stati Uniti. Ma non è ancora in grado di produrre in quantità i chip avanzati che gli Stati Uniti stanno cercando di negarle.

È chiaro che l’obiettivo degli Stati Uniti è quello di bloccare i progressi della Cina nelle tecnologie di intelligenza artificiale che dal militare poi sfociano in ambito commerciale.

La Cina non è lontana dagli Stati Uniti per numero e qualità delle pubblicazioni di ricerca sull’intelligenza artificiale; si dice che la Cina sia indietro di 10 anni nella produzione di chip; pur avendo un’economia leggermente più piccola degli Stati Uniti, il valore aggiunto manifatturiero della Cina è all’incirca pari a quello di Stati Uniti, Germania, Giappone e Corea del Sud messi insieme.

La nuova intensità e l’ampiezza delle sovvenzioni all’industria tra le superpotenze economiche, insieme all’implicazione di questi programmi nelle ragioni della sicurezza nazionale, pongono problemi alle potenze più piccole che rischiano di essere trascinate in un conflitto più grande.

Luigi Medici