INDOPACIFICO. Guam diventa la chiave di volta in funzione anticinese

La crescente sofisticazione e portata della tecnologia missilistica cinese in grado di arrivare sempre più lontano dalle sue coste ha reso la difesa di Guam una priorità assoluta per la Marina americana nel Pacifico mentre Pechino diventa sempre più aggressiva nelle acque intorno a Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale.

La richiesta di maggiori finanziamenti, velocità e capacità arriva mentre la Repubblica popolare cinese investe in missili aria-aria in grado di colpire ben oltre il raggio visivo, nonché in missili intercontinentali armati convenzionalmente e in un numero maggiore di testate nucleari come parte del programma Le crescenti capacità dell’Esercito popolare di liberazione, riporta Scmp.

Il sistema di difesa di Guam “è certamente la massima priorità (…) Ho articolato il requisito… che è una capacità di difesa aerea e missilistica integrata a 360 gradi per Guam che proteggerebbe i nostri cittadini e le forze di cui abbiamo bisogno, e che includa minacce balistiche, ipersoniche e missilistiche da crociera”, ha testimoniato l’ammiraglio John Aquilino, comandante del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti, davanti al Comitato per i servizi armati della Camera.

Il Pentagono chiede al Congresso circa 400 milioni di dollari per aiutare a difendere il territorio americano, che probabilmente giocherebbe un ruolo chiave in un’eventuale invasione di Taiwan. Guam si trova a circa 3.000 km dalla provincia cinese del Fujian.

Inoltre, l’esercito americano ha affermato di aver bisogno di 7,2 miliardi di dollari per aggiornare le fatiscenti infrastrutture di Guam e salvaguardarla dal riscaldamento globale, mentre l’aeronautica americana vorrebbe 22 miliardi di dollari per scopi simili.

“La capacità di sostenere Guam è essenziale”, ha affermato l’Ammiraglio.

La Cina negli ultimi tre anni ha aggiunto più di 400 aerei da combattimento, 20 grandi navi da guerra e ha più che raddoppiato il suo inventario di missili balistici e da crociera.

Il conflitto nella regione “non è né imminente né inevitabile” e il Pentagono “sta facendo più che mai per mantenerlo tale con l’aiuto degli alleati e dei partner statunitensi”, ha affermato Ely Ratner, assistente segretario alla difesa americano per gli affari di sicurezza dell’Indo-Pacifico.

Nonostante la crescente richiesta di risorse e manodopera del Pentagono alimentata dalla guerra in Ucraina e dalla lotta per contrastare le vessazioni degli Houthi nei confronti delle navi in Medio Oriente, gli Stati Uniti rimarranno impegnati nell’Indo-Pacifico e nel contrastare Pechino, ha detto il Pentagono.

Luigi Medici

