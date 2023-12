STATI UNITI. Missili a Guam: prima risposta alle future mosse della Cina

L’esercito americano prevede di schierare missili terrestri a raggio intermedio nell’Indo-Pacifico nel 2024, creando il suo primo arsenale nella regione dalla fine della Guerra Fredda per rafforzare la deterrenza contro la Cina.

Stando a Nikkei, le opzioni prese in considerazione includono le versioni terrestri dello Standard Missile-6 (SM-6) e del missile da crociera Tomahawk. Si ritiene che la portata dei missili sia compresa tra 500 e 2.700 chilometri.

Lo spiegamento è il primo dalla scadenza del Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio, o Trattato INF, nel 2019. Il patto, firmato con l’Unione Sovietica nel 1987, vietava ai paesi di sviluppare e possedere missili terrestri con gittata da 500 km. a 5.500 km.

La Cina ha continuato ad espandere il proprio arsenale di missili a medio e medio raggio mentre gli Stati Uniti erano vincolati dal Trattato INF. Si stima che Pechino possieda attualmente 1.500 missili con una gittata compresa tra 1.000 e 5.500 km, secondo il rapporto annuale del Pentagono sulla potenza militare cinese.

L’esercito americano invierà le unità missilistiche a raggio intermedio principalmente nel territorio americano di Guam, cercando un ulteriore dispiegamento presso gli alleati asiatici in una contingenza.

Rispondere a una crisi nello Stretto di Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale richiederà missili in grado di raggiungere obiettivi in quei corsi d’acqua critici o nella Cina continentale. Ciò significa uno spiegamento esteso vicino alla prima catena di isole, che si estende dalle isole giapponesi di Okinawa a Taiwan e alle Filippine.

Guam è diventata un luogo strategicamente critico per le operazioni militari statunitensi nel Pacifico occidentale e si trova a 4.000 km dalla Cina continentale. Le unità missilistiche a raggio intermedio potrebbero essere schierate rapidamente dall’isola agli alleati asiatici in risposta alle emergenze.

Per ora, il Giappone e le Filippine sono riluttanti ad ospitare nuove capacità americane per paura di diventare un obiettivo immediato dell’esercito cinese in caso di crisi.

Washington intende promuovere il dispiegamento di missili a terra per fungere da deterrente contro l’azione militare della Cina. Le unità missilistiche mobili e agili hanno maggiori probabilità di evitare il rilevamento e gli attacchi nemici rispetto alle navi o agli aerei. Inoltre non richiedono piste o porti, consentendo una maggiore flessibilità.

Lucia Giannini

