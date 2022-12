NIGERIA. Buhari denuncia la presenza di uomini armi direttamente dal conflitto russo-ucraino

Il Presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha dichiarato che il conflitto tra Russia e Ucraina e l’insurrezione del Sahel hanno causato una proliferazione di armi nei Paesi del bacino del Lago Ciad. Lo ha rivelato in occasione del 16° Vertice dei Capi di Stato e di Governo della Commissione del Bacino del Lago Ciad (LCBC), tenutosi presso la Sala Conferenze della Villa Presidenziale, ad Abuja.

Buhari a affermato che le armi utilizzate in Ucraina e in Russia «stanno iniziando a filtrare nella regione» e che le armi utilizzate nella guerra in Libia «continuano a trovare la loro strada». Ciò rappresenta una grave minaccia per la sicurezza dei Paesi della regione: Camerun, Ciad, Niger e Nigeria, riporta Bbc.

«Questo movimento illegale di armi nella regione ha aumentato la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro, che continua a minacciare la nostra pace e sicurezza collettiva nella regione. C’è quindi l’urgente necessità di accelerare le azioni di collaborazione da parte delle nostre agenzie di controllo delle frontiere e degli altri servizi di sicurezza per fermare la circolazione di tutte le armi illegali nella regione», ha detto il previdente nigeriano.

Buhari, che è anche presidente del vertice, ha affermato che armi e combattenti stanno già entrando nella regione dalla Russia e dall’Ucraina, aggiungendo che ciò ha aumentato la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro nel Paese, riporta Vanguard.

Secondo lui, ciò richiede un risveglio della sicurezza dei confini dei Paesi della regione. «Purtroppo, la situazione nel Sahel e l’imperversare della guerra in Ucraina sono le principali fonti di armi e combattenti che rafforzano i ranghi dei terroristi nella regione (…) Sono lieto di informare i miei cari fratelli che, in linea con quella decisione, la Mnjtf ha da allora condotto con successo tre importanti operazioni: Ops’Yancin Tafki (I&II) e Ops Lake Sanity I, mentre la quarta, Ops Lake Sanity II, è in fase di pianificazione. La prossima fase dell’operazione terrà conto delle lezioni apprese dalle precedenti esercitazioni e consoliderà efficacemente i risultati ottenuti dalle precedenti operazioni. Sono lieto di notare che durante l’esecuzione dell’Ops Lake Sanity I, i terroristi che si stavano raggruppando nelle isole del Lago Ciad sono stati efficacemente decimati», ha detto l’ex generale presiedete della Nigeria.

Buhari ha affermato che i Paesi della regione devono migliorare la sicurezza delle frontiere per fermare il traffico di armi, sottolineando che la regione si trova ad affrontare una situazione di sicurezza complessa e dinamica. Secondo Buhari, questa è «sempre più influenzata dall’impatto del cambiamento climatico e da altre variabili, tra cui, purtroppo, alcuni fattori esterni».

Ha inoltre osservato che, più che la soluzione militare, i governi della regione devono integrare gli sforzi in corso con la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile, che, a suo dire, renderebbero la vita più favorevole alla popolazione e ripristinerebbero la loro fiducia nello Stato: «Sebbene la minaccia terroristica sia stata significativamente ridimensionata nella regione, è da notare che le azioni militari da sole non possono vincere efficacemente la guerra contro il terrorismo. È assolutamente necessario integrare le operazioni militari con progetti di sviluppo sostenibile che migliorino le condizioni di vita delle popolazioni colpite nella regione (…) La presenza del governo deve essere percepita positivamente nell’area per ripristinare la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di proteggerli e di fornire infrastrutture di base per tutti».

«È alla luce di quanto sopra che l’attuazione della Strategia regionale per la stabilizzazione, il recupero e la resilienza delle aree della regione colpite da Boko Haram deve essere ulteriormente sostenuta senza alcun ritardo», ha detto.

Il vertice – a cui hanno partecipato i presidenti di Benin, Ciad, Niger, Repubblica Centrafricana e i rappresentanti di Camerun e Libia – ha approvato ulteriori operazioni congiunte dell’esercito contro i militanti di Boko Haram e del gruppo Stato Islamico attivi nella regione.

Luigi Medici