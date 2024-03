COREA DEL NORD. Kim Jong Un cancella il dissenso che vuole la Riunificazione

La Corea del Nord sta correndo letteralmente per cancellare il concetto di “riunificazione nazionale” dalla sua propaganda. Ma il regime di Kim Jong Un ha ordinato alle organizzazioni a livello nazionale di mettere a tacere qualsiasi dissenso verso l’allontanamento del regime dalle narrazioni che enfatizzano la Corea del Sud come partner per la riunificazione.

Le autorità nordcoreane hanno recentemente ordinato alle agenzie del partito e ai gruppi sindacali, come la Lega giovanile patriottica socialista, l’Unione delle donne socialiste coreane, la Confederazione coreana dei sindacati e l’Unione dei lavoratori agricoli coreani, di controllare cosa i loro iscritti dicono sulla politica del partito nei confronti della Corea del Sud nelle loro conferenze, seminari e discussioni, riporta Daily NK.

Nello specifico, le autorità nordcoreane hanno ordinato ai funzionari delle agenzie e dei gruppi di mettere a tacere il dissenso durante conferenze o altri incontri. Le autorità hanno inoltre incaricato i funzionari di rafforzare il loro sistema di monitoraggio e segnalazione, ordinando loro di monitorare da vicino le persone che commentano la politica del partito o fanno dichiarazioni politiche e di riportare i loro nomi lungo la catena di comando.

In particolare, le autorità nordcoreane hanno affermato nell’ordine che stanno emergendo “fenomeni reazionari”, con persone che interpretano arbitrariamente politiche volte a cancellare il concetto di riunificazione nazionale. Hanno incaricato i funzionari di segnalare casi di persone che fanno speculazioni sulla politica o la interpretano in modo politico inutilmente.

In un discorso politico alla 10a sessione della 14a Assemblea popolare suprema di gennaio, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha chiesto di “eliminare completamente il concetto originale che contraddice la realtà secondo cui la Repubblica di Corea è il partner per la riconciliazione e la riunificazione e i connazionali”.

Nel frattempo, il governo sta cercando di mettere a tacere la gente comune che esprime dissenso sull’allontanamento dal sostegno alla pacifica riunificazione nazionale. Non è chiaro ancora però quale punizione riceverà chi dissente.

Le autorità che ordinano alle persone di non fare commenti politici sulle politiche o sulle decisioni dei partiti, e con i funzionari che denunciano chiunque lo faccia, “per il momento le persone non saranno in grado di dire nulla relativo alla ‘riunificazione’”.

Lucia Giannini

