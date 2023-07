INDIA. Il G20 delle Finanze vuole ristrutturare riformare il Debito Internazionale

I ministri delle Finanze del G20 si incontreranno in India la prossima settimana per discutere dell’aumento dei prestiti alle nazioni in via di sviluppo da parte delle istituzioni multilaterali, della riforma dell’architettura del debito internazionale e della regolamentazione delle criptovalute, hanno detto i funzionari indiani.

I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei Paesi del Gruppo dei 20 (G20) discuteranno anche di un accordo multilaterale sulla tassazione dei conglomerati con operazioni transfrontaliere, mentre la guerra russa in Ucraina è destinata a tornare d’attualità. L’incontro del 17-18 luglio a Gandhinagar, capitale dello Stato occidentale del Gujarat, sarà il terzo incontro dei capi delle finanze sotto la presidenza indiana del G20 e definirà il tono del vertice dei leader che si terrà a settembre a Nuova Delhi, riporta Reuters.

Alla riunione parteciperanno probabilmente i più alti funzionari del Tesoro dei Paesi membri del G20, tra cui il Segretario del Tesoro statunitense Janet Yellen, nonché il neo-presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva. Secondo due funzionari indiani, che non hanno voluto essere nominati, dovrebbero partecipare anche alti funzionari del Tesoro di Russia e Cina.

L’India cercherà di mantenere l’attenzione dei Paesi membri sulla discussione del debito e di altre questioni economiche, senza spingere per un consenso sulla guerra in Ucraina, ha detto un funzionario indiano, che non ha voluto essere identificato.

Durante la riunione di due giorni, il gruppo discuterà probabilmente di un aumento “sostanziale” dei prestiti annuali ai Paesi in via di sviluppo da parte delle istituzioni multilaterali, come raccomandato da un gruppo di esperti indipendenti costituito a marzo.

Il gruppo indipendente, guidato dagli economisti Lawrence Summers e N.K. Singh, è stato incaricato dal G20 di proporre riforme alle banche multilaterali di sviluppo, con particolare attenzione all’aumento dei finanziamenti per gli obiettivi di sviluppo sostenibile e per il cambiamento climatico, tra gli altri.

Il gruppo continuerà a lavorare per risolvere le divergenze nell’aiutare i Paesi a basso reddito a gestire i loro oneri del debito e a liberare fondi per il finanziamento del clima.

Paesi come lo Zambia e il Ghana attendono che i grandi creditori facciano progressi nella riduzione del debito nell’ambito del cosiddetto “Quadro comune”, guidato dal G20.

I creditori globali, le nazioni debitrici e le istituzioni finanziarie internazionali hanno concordato in aprile di dare impulso al Quadro comune, una piattaforma che dovrebbe accelerare e semplificare il processo di rimessa in piedi dei Paesi sovraccarichi.

Sebbene lo Zambia, in default da quasi tre anni, abbia raggiunto un accordo il mese scorso per ristrutturare 6,3 miliardi di dollari di debito nei confronti di governi esteri, tra cui la Cina, rimangono ancora molte sfide da affrontare.

I ministri delle Finanze e i capi del Tesoro cercheranno anche di trovare un accordo sui principi di gestione delle criptovalute nelle rispettive aree geografiche.

Il primo volume di un rapporto e una “nota di orientamento” per sviluppare un quadro coordinato a livello globale per la regolamentazione e la supervisione degli asset criptovalutari saranno discussi a Gandhinagar, ha detto il segretario agli Affari economici indiano Ajay Seth il 12 luglio.

In occasione della prima riunione dei capi delle finanze, tenutasi a febbraio, il FMI ha approvato la posizione del governo indiano secondo cui gli asset crittografici necessitano di una regolamentazione globale e coordinata, pur dando agli Stati la possibilità di vietare tali asset.

Il G20 dovrebbe anche discutere le principali differenze nella tassazione delle grandi società multinazionali secondo un quadro proposto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Mercoledì scorso l’OCSE ha deciso di rinviare di un anno, al 2025, l’imposizione fiscale sulle grandi società multinazionali fino a quando non sarà stato definito un quadro comune.

Anna Lotti