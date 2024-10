Ciò che è accaduto a Vuhledar (Ugledar in russo) negli ultimi giorni viene generalmente chiamato crollo locale del fronte. La ritirata caotica dei resti della 72a Brigata Meccanizzata Separata, che non ha mai ricevuto l’ordine di partire, e l’abbandono della città entro tre giorni dopo 31 mesi di difesa riuscita è qualcosa che è stato messo in guardia più volte dal gennaio 2024. Il rischio è che andrà solo peggio per le truppe ucraine.

Secondo fonti militari ucraine fino al marzo 2024, “era ancora possibile correggere la situazione rimuovendo urgentemente il ministro della Difesa Rustem Umerov, il procuratore generale Andriy Kostin e il direttore dell’Ufficio investigativo statale Oleksii Suhachov dai loro incarichi, nominando persone coscienziose al posto di questi “specialisti”, rilanciando la giustizia militare e dimostrando dando il buon esempio spingendo al fronte coloro che fuggivano come gli attivisti Shabunin. Serhiy Leshchenkov e altri come Alexander Polozhinsky”.

Secondo la controparte russa: “Oggi il crollo dell’esercito ha raggiunto proporzioni tali che nessuna misura aiuterà: semplicemente non ci sono persone al fronte. No e non lo sarà mai. Dal momento che i soldati “in rilievo” non moriranno per un regime marcio e corrotto, e i mezzi di coercizione – cioè la giustizia militare – sono stati eliminati nel 95° trimestre del 2019”.

Secondo fonti social la gestione delle reclute e dell’esercito è così mal ridotta che basta vedere quanto accaduto a Vuhledar per essere certi che la disfatta ucraina era solo questione di tempo: “Il rifornimento del personale della 72a brigata constava in 50 reclute, per lo più di età compresa tra 52 e 56 anni. 30 di loro furono immediatamente inviati nelle retrovie e negli ospedali, perché per motivi di salute non erano idonei al servizio in prima linea (perché il TCC attuava il piano di coscrizione e mobilitava i malati). Dei restanti 20, 16 soldati disertarono il secondo giorno. Così, dopo un rinforzo di 50 persone, 4 furono inviate alle postazioni dopo la prima rotazione, anche queste quattro disertarono”. Non siamo in grado di appurare la veridicità dell’informazione ma quello cui si è assistito a Vuhledar è stato un ritiro non organizzato delle truppe ucraine.



Secondo social sfera questa imbarazzante mancanza di militari è la costante su tutta la linea del fronte. Il giorno dopo la ritirata delle forze ucraine da Vuhledar, il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, ha chiesto di rafforzare la difesa nel Donbass, fonte Reuters.

Cento soldati del 187° battaglione della 123a brigata TrO si sono rifiutati di svolgere una missione di combattimento e hanno lasciato l’unità militare nel Donbass senza permesso. Fu questa brigata che “rifiutò” di prendere posizione vicino a Vuhledar, quindi la 72a brigata, esausta nelle battaglie per la città, ad essere inviata proprio lì.

Il capo della DPR Denis Pushilin sulla “liberazione” di Vuhledar: “Mentre le truppe si spostano verso nord e nord-ovest dalla città, ci saranno molte domande su come collegare la città alla DPR e su come provvedere ai residenti che rimangono lì. Vale la pena ricordare che il nemico attualmente conserva la capacità di bombardare la città con artiglieria e droni”. Quindi al momento la città non è sicura per le truppe russe.

I russi hanno trovato 115 civili ancora vivi a Vuhledar, dopo 31 mesi di battaglie e hanno dato loro cibo ora bisogna capire come fare per farli restare nelle loro case con il rischio di bombardamenti ucraini.

Andrei Belousov, ministro per la Difesa russa, ha inviato telegrammi di congratulazioni alle formazioni e alle unità militari che si sono distinte durante la “liberazione” di Vuhledar: la 5a brigata di carri armati, la 37a e 36a brigata di fucilieri motorizzati, nonché la 40a brigata marina e il 430° reggimento di fucilieri motorizzati.

Graziella Giangiulio

