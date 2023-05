INDIA. Frecciate indopakistane al vertice SCO di Goa

Il ministro indiano degli Affari Esteri S. Jaishankar ha dichiarato venerdì scorso a una riunione dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che i canali per finanziare il terrorismo «devono essere sequestrati e bloccati senza distinzioni», in una frecciata sottilmente velata al Pakistan.

Più in generale, Jaishankar ha avvertito che molteplici crisi globali hanno minato la fiducia nelle istituzioni globali, riporta Nikkei.

«Crediamo fermamente che non ci possa essere alcuna giustificazione per il terrorismo e che debba essere fermato in tutte le sue forme e manifestazioni, compreso il terrorismo transfrontaliero», ha detto Jaishankar nel suo discorso di apertura alla riunione dei ministri degli Esteri della Sco nello stato dell’India occidentale di Goa. «Non è necessario ricordare ai membri che la lotta al terrorismo è uno dei mandati originari della Sco».

Non c’erano dubbi sul fatto che i commenti di Jaishankar fossero rivolti al Pakistan, che è anche un membro della Sco ed era rappresentato all’incontro dal ministro degli Esteri Bilawal Bhutto Zardari. L’India spesso incolpa Islamabad per aver sponsorizzato il terrorismo transfrontaliero in Kashmir, a lungo al centro delle tensioni tra i vicini dotati di armi nucleari.

La Sco guidata dalla Cina, ospitata quest’anno per la prima volta dall’India, include alcuni scomodi compagni. Oltre al Pakistan, anche Nuova Delhi è in contrasto con Pechino lungo il confine himalayano, dove le loro forze si sono impegnate in micidiali combattimenti corpo a corpo nel 2020.

Dopo l’incontro con il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, Jaishankar ha twittato che i due hanno avuto una discussione dettagliata sulla relazione bilaterale. «L’attenzione rimane sulla risoluzione delle questioni in sospeso e sulla garanzia di pace e tranquillità nelle zone di confine», ha scritto.

Il 5 maggio, Xinhua, citando Qin ha ribadito la volontà della Cina di approfondire il coordinamento e la collaborazione con l’India su questioni internazionali e regionali.

La riunione della Sco a Goa ha fatto seguito a una riunione simile dei capi della difesa del gruppo alla fine del mese di aprile. Anche lì l’India ha colpito il Pakistan senza fare nomi, mentre discuteva con la Cina sul confine. Ma questa volta era presente fisicamente Bhutto Zardari: Islamabad aveva partecipato online alla precedente riunione dei ministri della Difesa.

Il viaggio di Bhutto Zardari ha segnato la prima visita ministeriale degli esteri in India dal Pakistan dal 2011. L’ultima volta che un rappresentante di alto livello di Islamabad ha visitato l’India è stato nel 2014, quando l’allora primo Ministro pakistano Nawaz Sharif ha partecipato alla cerimonia di giuramento del leader indiano Narendra Modi.

Nonostante le cordialità, Jaishankar e Bhutto Zardari non avrebbero dovuto tenere colloqui bilaterali.

Da parte sua, Bhutto Zardari ha detto alle sue controparti della Sco che la sua presenza a Goa è stata l’indicazione più potente dell’importanza che il Pakistan attribuisce al blocco. Per quanto riguarda il terrorismo, ha detto: “Non lasciamoci prendere dall’arma del terrorismo per ottenere punti diplomatici. Io e il mio paese siamo fermamente impegnati a far parte degli sforzi regionali e globali per sradicare questa minaccia”, ha aggiunto.

Entrambi, insieme al russo Sergey Lavrov, hanno invitato i talebani dell’Afghanistan a garantire un governo rappresentativo e a preservare i diritti delle donne e delle minoranze.

La SCO è stata fondata a Shanghai nel 2001 da Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan. Nel 2017, India e Pakistan sono stati inseriti come membri a pieno titolo nella prima espansione dell’organizzazione.

Jaishankar ha affermato che l’India attribuisce “grande importanza” allo sviluppo di una cooperazione multiforme nella Sco. Il ministro indiano ha anche indirettamente fatto riferimento alla guerra in Ucraina. “A seguito della pandemia di Covid-19 e degli sconvolgimenti geopolitici, il mondo si trova oggi ad affrontare una moltitudine di sfide (…) Questi eventi hanno interrotto le catene di approvvigionamento globali, portando a un grave impatto sulla fornitura di energia, cibo e fertilizzanti e con effetti a cascata sulle nazioni in via di sviluppo (…) Queste crisi, ha affermato, hanno anche messo in luce un deficit di credibilità e fiducia nella capacità delle istituzioni globali di gestire le sfide in modo tempestivo ed efficiente”.

Ma ha poi detto che le stesse sfide rappresentano un’opportunità per i membri della Sco di collaborare: «Con oltre il 40% della popolazione mondiale all’interno della Sco, le nostre decisioni collettive avranno sicuramente un impatto globale».

Luigi Medici