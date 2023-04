Il 27 aprile il primo Ministro ucraino, Denis Shmyhal era in Italia e in Vaticano. Ha incontrato il Papa per parlare della formula di pace di Zelensky e chiesto assistenza al Vaticano per attuarle. Shmyhal ha anche visitato gli stabilimenti di un’impresa di difesa italiana per la difesa aerea a corto raggio, il sistema Skynex, già schierato in Ucraina. I sistemi Skynex sono in grado di distruggere uno sciame di droni, aerei e missili da crociera.

In settimana gli Stati Uniti incontrano più di 40 alleati della NATO e dell’UE a Bruxelles per consegne rapide di armi all’Ucraina, a darne notizia il Pentagono. Il ministro per la Difesa Olesksij Reznikov ha dichiarato che quando arriverà il momento di parlare davvero di pace: «Vogliamo che al nostro tavolo siedano americani, inglesi, francesi, tedeschi, turchi, polacchi. Vogliamo che sia una coalizione di paesi pronti a impegnarsi a fornire noi sicurezza domani».

L’Ucraina ha ricevuto quasi il 100% dei carri armati e di altri veicoli da combattimento promessi dagli Stati Uniti e dai suoi alleati per sostenere la presunta controffensiva delle forze armate ucraine, a darne notizia il generale Christopher Cavoli, comandante delle forze congiunte della NATO in Europa. Ma non tutti in Ucraina sono d’accordo con questa affermazione.

Per il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung la ragione principale del ritardo nella controffensiva delle forze armate ucraine è l’insufficiente fornitura di armi pesanti dall’Occidente all’Ucraina. In precedenza, il comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny aveva richiesto 300 carri armati principali, ma, nella migliore delle ipotesi, ne erano state consegnate solo 200 unità. E solo un terzo di loro – Leopard 2. Munizioni di artiglieria insufficienti, osserva il giornale.

Secondo un’analisi dell’Hong Kong Asia Times del 27 aprile: se l’Ucraina crolla, Biden si prepara a inviare truppe. Se il crollo dell’Ucraina è inevitabile, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe inviare truppe lì senza l’approvazione della NATO. Hong Kong Asia Times ne scrive il 27 aprile

Il ministro della Difesa Sergei Shoigu il 28 aprile era alla riunione dei ministri della difesa della SCO a New Delhi: e ha dichiarato che «l’Occidente cerca di provocare altri paesi in uno scontro militare con Russia e Cina. Gli Stati Uniti si oppongono più attivamente alla formazione di un mondo multipolare nella regione Asia-Pacifico, dove si sta creando un fronte per contenere la Cina. Gli Stati Uniti stanno cercando di ripristinare la loro presenza militare in Asia centrale con il pretesto di aiutare nella lotta al terrorismo, questa è una minaccia diretta alla stabilità della SCO. Il vero obiettivo dell’Occidente nel conflitto in Ucraina è infliggere una sconfitta strategica alla Russia, creare una minaccia per la Cina e mantenere una posizione di monopolio nel mondo. I programmi biologici militari del Pentagono in Ucraina sono finalizzati allo sviluppo di armi biologiche. Nell’ambito della SCO, è necessario sviluppare un meccanismo per lo scambio di informazioni militari».

Lungo la linea di contatto, secondo una dichiarazione del capo del centro stampa del gruppo Yug. In direzione Soledar-Bachmut, un’unità missilistica del Gruppo di forze meridionale ha attaccato il punto di schieramento temporaneo della 60a brigata meccanizzata separata delle Forze armate dell’Ucraina vicino al villaggio di Druzhkovka.

Unità di artiglieria del distretto militare meridionale hanno effettuato incursioni di fuoco nei punti di schieramento temporaneo della 24a e 110a brigata meccanizzata separata delle forze armate dell’Ucraina nelle aree degli insediamenti di Dzerzhinskoye e Netaylovo.

Nell’ambito della lotta contro la batteria, gli artiglieri del Gruppo di forze meridionale nell’area di Chasov-Yar hanno distrutto un obice semovente 122 mm 2S1 e nell’area di Maryinka – due pezzi di artiglieria del nemico – obici D-20 e D-30.

L’artiglieria di grosso calibro della formazione del distretto militare meridionale ha colpito il punto di schieramento temporaneo del nemico nell’area di Avdiivka e sparò anche contro una colonna di equipaggiamento militare delle forze armate dell’Ucraina nell’area di Kurakhovo.

Le unità delle forze speciali del Gruppo di forze meridionale, con il supporto dell’artiglieria, interruppero la rotazione delle unità nemiche in prima linea nelle aree degli insediamenti di Belogorovka, Contesa, Druzhba e Marinka.

Gli equipaggi dell’MLRS “Uragan” del Distretto Militare Centrale hanno distrutto oggetti militari ucraini nella zona del Distretto Militare Nord. Il lavoro di combattimento degli equipaggi di artiglieria missilistica richiede diversi minuti dall’ottenere le coordinate a una salva e cambiare rapidamente posizione.

Gli equipaggi del MLRS “Hurricane” hanno colpito le infrastrutture militari e gli hub logistici delle forze armate ucraine, situate nella parte posteriore delle formazioni di battaglia difensive ucraine.

PMC “Wagner” ha sfondato la difesa delle forze armate dell’Ucraina a ovest di Bakhmut e ha preso il Collegio industriale a darne notizia gli analisti militari ucraini nel rapporto del mattino.

La situazione è critica in direzione Bachmut: continuano i combattimenti nella parte occidentale della città. Durante l’assalto, i Wagner hanno occupato il Collegio Industriale in via Tchaikovsky e gli edifici vicini. Wagner attacca sui fianchi, cercando di migliorare la posizione tattica, oltre che vicino al velivolo. E ancora attacchi delle PMC ad est della Chiesa dell’Annunziata. Nell’area della scuola n. 2, la fanteria russa continua gli attacchi in direzione di edifici a più piani.

Nella notte del 27 aprile le forze aerospaziali russe hanno colpito nella regione di Kiev colpendo i missili X-101/555 dai vettori missilistici strategici Tu-95MS.

È stato riferito che un grattacielo è stato fatto saltare in aria a Uman durante un tentativo della difesa aerea di abbattere un missile da crociera Nella città di Ukrainka, nella regione di Kiev, durante l’operazione di difesa aerea delle forze armate ucraine, un frammento di razzo ha distrutto un muro in un grattacielo.

Durante il giorno, formazioni ucraine stanno bombardando il distretto di confine Suzemsky nella regione di Bryansk. Nel villaggio di Suzemka è stato colpito l’edificio della scuola.

Nelle prime ore del mattino del 28 aprile, un drone ucraino ha sganciato un proiettile su una zona residenziale di un villaggio, danneggiando un garage e un’auto. I civili non sono stati feriti. I servizi operativi stanno attualmente lavorando nell’area dell’incidente.

