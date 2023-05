BRICS. A giugno il Meeting della svolta geopolitica

Il Sudafrica ospiterà quello che potrebbe rivelarsi uno storico incontro dei Brics il prossimo agosto, dove i principali mercati emergenti inviteranno nuovi membri a unirsi a un club allargato “Brics +” che può sfidare l’egemonia consolidata dei principali paesi sviluppati che hanno governato il mondo dalla rivoluzione industriale di trecento anni fa.

I Brics sono già collettivamente più grandi del mondo sviluppato e hanno rappresentato il 31,5% del prodotto interno lordo mondiale nel 2023 contro il 30,7% del G7. L’aggiunta di nuovi membri non farà che aumentare l’influenza del corpo.

Il tasso di crescita medio composto della quota del Pil, riporta BneIntelliNews, dei Brics nel Pil mondiale dal 1982 al 2022 è aumentato del 2,75% all’anno, mentre quello del G7 è diminuito del -1,26% all’anno.

Anche se i Brics rappresentano il 42% della popolazione mondiale, i suoi membri hanno meno del 15% dei diritti di voto nella Banca mondiale e nel Fmi, secondo l’Institute for Security Studies di Pretoria. Diciannove paesi hanno mostrato interesse ad aderire al gruppo di nazioni Brics in vista del suo vertice annuale in Sudafrica.

Durante l’incontro Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa discuteranno, tra le altre cose, dell’ampliamento dei propri membri.

Tredici paesi hanno chiesto formalmente di aderire e altri sei lo hanno chiesto in modo informale. La Cina, in quanto seconda economia mondiale, ha proposto l’espansione del gruppo quando era presidente dei Brics l’anno scorso.

La Russia ha condotto negoziati regolari con i suoi partner del gruppo Brics sulla possibile espansione, ha dichiarato il 27 aprile la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, a seguito della decisione di elaborare principi guida, standard, criteri e procedure appropriati stabiliti al quattordicesimo vertice Brics a Pechino.

Il Brasile vuole un’espansione e una basata sulle nomine dei membri esistenti. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha già proposto il nome dell’Argentina per bilanciare quello che il Brasile vede come un possibile pregiudizio asiatico emergente, riferisce Bloomberg. L’India è contraria al sistema di nomina e preferirebbe un sistema più simile all’adesione all’Ue in cui i candidati devono soddisfare criteri rigorosi prima di essere ammessi.

Fin dall’inizio i leader dei Brics hanno avviato il processo di integrazione dei paesi intorno a loro in una libera confederazione commerciale e di investimento, sebbene per la maggior parte dell’ultimo decennio il commercio con l’Occidente sia stato molto più importante per i Brics rispetto al commercio “interno”.

Ad aprile scorso, il Cremlino ha rilasciato un nuovo concetto di politica estera che evita la cooperazione e la sostituisce con il perseguimento dell’interesse nazionale della Russia di fronte all'”aggressione” occidentale come chiave delle relazioni internazionali. In particolare, il concetto vede legami più stretti tra il Medio Oriente, l’Asia centrale, la Cina e l’Asean in termini di infrastrutture, energia e commercio come un obiettivo eurasiatico chiave anche se la Russia tenta di costruire un’alleanza non allineata.

Oggi quello che è stato un club di fatto sta cambiando e sta tentando di stabilire qualcosa con un peso politico maggiore e più coordinato. La guerra in Ucraina ha polarizzato il mondo; molti paesi continuano ad avere profondi legami economici, politici e militari con la Russia e non sono interessati a ferire questi interessi per quello che vedono come un problema europeo che non li riguarda. La conseguenza involontaria è stata che molti mercati emergenti si sono rivolti ai Brics come contrappeso alla pressione esercitata dagli Stati Uniti su di loro.

L’allargamento proposto ha sollevato preoccupazioni tra gli attuali membri, che temono che la loro influenza possa essere indebolita, soprattutto se vengono ammessi gli stretti alleati della Cina. Il Pil della Cina è più del doppio di tutti e quattro gli altri membri Brics messi insieme.

Più di una dozzina di paesi hanno presentato domanda di adesione e sembra che alcuni di loro saranno accettati in base alla loro geografia.

Le relazioni tra il Medio Oriente e gli Stati Uniti si sono deteriorate rapidamente da quando la rivoluzione dello scisto ha visto gli Stati Uniti passare da importatori netti di petrolio a esportatori netti. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono entrambi ex stretti alleati degli Stati Uniti, ma hanno entrambi visto le relazioni con Washington inasprirsi e ora sperano di avvicinarsi agli altri principali mercati emergenti. In qualità di paesi leader in Medio Oriente, la loro adesione porterebbe nell’alleanza una nuova e importante geografia dei mercati emergenti, che controlla le forniture vitali di petrolio mondiale insieme alla Russia. Anche l’Iran, altro alleato russo, ha presentato domanda di adesione, così come il Bahrein.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva spera di rafforzare l’influenza del Sud America e ha proposto che anche l’Argentina ne diventi membro, mentre Nicaragua e Venezuela sono entrambi vicini alla Russia.

Tra gli altri candidati ci sono l’Algeria, l’Egitto, la Turchia e l’Indonesia, tutti clienti delle merci russe. Algeria, Argentina e Iran hanno già presentato formalmente richieste di adesione ai Brics, mentre Arabia Saudita, Turchia ed Egitto hanno segnalato il loro interesse, ma non hanno ancora presentato una richiesta formale.

I membri Brics parleranno anche di pagamenti per abbandonare il dollaro e commerciare in valute nazionali. Sia la Russia che la Cina hanno già in gran parte spostato l’uso dello yuan per concludere accordi commerciali internazionali e la quota del dollaro nelle riserve sovrane è già notevolmente diminuita. Un folto gruppo di mercati emergenti che coordini un cambiamento dal dollaro potrebbe accelerare tale processo, oltre a contribuire a rendere le loro economie a prova di sanzione dalla pressione occidentale.

Per far funzionare un sistema di pagamento multilaterale sarà necessaria una banca multilaterale per garantire i pagamenti. Ma questa è già stata istituita, la New Development Bank, la Brics Bank, guidata dalla brasiliana Dilma Roussef.

Antonio Albanese