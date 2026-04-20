INDIA. Forti accordi commerciali con Seul in energia, minerali, cantieristica e micro chip

India e Corea del Sud hanno dichiarato lunedì che rafforzeranno i loro legami economici ampliando la cooperazione nei settori dell’energia, dei minerali critici, della cantieristica navale, dei semiconduttori e dell’acciaio, con l’obiettivo di raddoppiare gli scambi commerciali a 50 miliardi di dollari entro il 2030.

Nuova Delhi e Seul hanno inoltre concordato di riprendere e intensificare i negoziati per dare nuovo slancio all’accordo commerciale del 2010, poiché l’India desidera un maggiore equilibrio commerciale e la Corea del Sud un maggiore accesso al mercato dell’economia principale a più rapida crescita al mondo, riporta Reuters.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung è in India per una visita di tre giorni, la prima visita di Stato presidenziale sudcoreana nel Paese in otto anni. “Abbiamo deciso di potenziare il quadro di cooperazione economica tra i due Paesi per creare un nuovo motore di crescita condivisa”, ha dichiarato Lee dopo i colloqui con il primo Ministro indiano Narendra Modi.

I due Paesi hanno istituito per la prima volta un comitato di cooperazione economica a livello ministeriale, ha affermato Lee, aggiungendo che rafforzeranno la cooperazione in settori quali le centrali nucleari, le energie pulite, il commercio e gli investimenti.

Con la guerra in Iran che sta mettendo a dura prova le forniture energetiche globali, India e Corea del Sud continueranno a cooperare per garantire un approvvigionamento stabile di risorse energetiche e materie prime chiave come la nafta, ha aggiunto Lee.

Modi ha affermato che la visita di Lee è stata estremamente significativa e che i due Paesi hanno preso decisioni importanti per incrementare gli scambi commerciali bilaterali a 50 miliardi di dollari entro il 2030, rispetto agli attuali 27 miliardi circa: “Oggi stiamo gettando le basi per il successo del prossimo decennio”, ha dichiarato Modi, ricordando i forti legami di civiltà tra i due Paesi che risalgono a diversi secoli fa.

Il ministro del Commercio indiano Piyush Goyal ha dichiarato di aver avuto colloqui con il suo omologo sudcoreano, Yeo Han-koo, durante i quali sono state discusse le modalità per riprendere e rinnovare l’accordo commerciale e sono state esplorate le opportunità per approfondire la cooperazione nei settori dell’industria, delle energie rinnovabili e del commercio digitale.

Lee ha partecipato il 20 aprile a un forum economico congiunto, con 250 partecipanti sudcoreani, tra cui i leader di aziende di fama internazionale come Samsung Electronics, Hyundai Motor e LG Group, riporta Yonhap.

Le due parti prevedono inoltre di firmare, a margine del forum, un totale di 20 memorandum d’intesa con il settore privato, che riguarderanno aree quali la cantieristica navale, la tecnologia digitale e l’energia, ha aggiunto Yonhap.

Separatamente, la sudcoreana POSCO Holdings, ha dichiarato in un documento depositato presso le autorità di regolamentazione che la sua unità siderurgica prevede di costruire un impianto siderurgico integrato in joint venture con l’indiana JSW nello stato di Odisha.

L’investimento di POSCO fino alla fine del 2031 dovrebbe ammontare a circa 1,09 miliardi di dollari, secondo quanto riportato nel documento.

L’accordo di joint venture per la realizzazione di un impianto siderurgico con una capacità produttiva di 6 milioni di tonnellate all’anno in Odisha è stato annunciato la scorsa settimana.

Secondo i dati della Korea International Trade Association, la Corea del Sud ha registrato un surplus commerciale di 12,8 miliardi di dollari lo scorso anno, con esportazioni per 19,2 miliardi di dollari e importazioni per 6,4 miliardi di dollari.

Lee visiterà il Vietnam dopo l’India.

Lucia Giannini

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