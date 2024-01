THAILANDIA. A Phuket si rifugiano i magnati russi

A Phuket si sta modificando radicalmente il mercato immobiliare con il boom delle vendite di residenze private e condomini: ”Il cambiamento più importante è che questi mercati, guidati da Russia, Cina, India ed Europa, acquistano sempre più non per investimenti, ma per scopi di trasferimento mentre le famiglie cercano una vita migliore”, secondo l’analisi Phuket Report, di C9 Hotelworks.

Nel rapporto, ripreso da Nikkei, si afferma che i russi sono stati di gran lunga i maggiori acquirenti di case nella prima metà del 2023, spendendo 875 milioni di baht su 240 unità, superando di gran lunga gli acquirenti francesi, americani, cinesi e britannici.

Si stima che 27.000 russi si siano stabiliti a Phuket negli ultimi 12-18 mesi. Il prezzo base per i condomini a Phuket è compreso tra 100.000 e 140.000 baht al metro quadrato, mentre una per una villa in un centro residenziale si pagano da 220.000 a 300.000 baht.

“La rapida crescita dell’isola dopo la pandemia è sorprendente”, ha affermato il Phuket Report, “indicando numeri da record entro la fine dell’anno”. Da inizio anno gli arrivi aeroportuali nazionali e internazionali hanno superato i 6,24 milioni a novembre, con un aumento dell’88% rispetto al 2022. All’interno di questo, gli arrivi internazionali sono aumentati di quasi il 140%.

Il fiorente settore immobiliare della zona è stato valutato a 27,5 miliardi di baht in vendite e inventario alla fine di giugno. Tra le attrazioni ci sono nove ospedali, tra cui un ospedale privato internazionale di Bumrungrad in arrivo; 13 scuole internazionali, con almeno altre sei previste; otto centri commerciali al dettaglio; quattro porti turistici; e sei campi da golf.

Secondo Cbre, una società di consulenza immobiliare internazionale, la costa centro-occidentale di Phuket ha guidato il lancio di condomini con Bang Tao Beach e Layan Beach in primo piano. Recentemente è stato riferito che i condomini di Phuket “hanno dimostrato prestazioni eccezionali nella prima metà del 2023, ottenendo il volume di vendite più alto degli ultimi dieci anni (…) Consolidando ulteriormente questa tendenza, a partire dal terzo trimestre del 2023, il valore delle transazioni di CBRE a Phuket è aumentato del 113% rispetto all’intero anno 2022″.

Phuket, la cosiddetta Perla d’Oriente, è per molti versi il gioiello della corona turistica della Thailandia con 26 spiagge sabbiose, mare limpido, fondali naturali spettacolari e l’aria più pulita della regione. L’isola è in piena espansione.

Nel frattempo, secondo l’Autorità per il Turismo della Thailandia, il numero complessivo di visitatori della Thailandia è aumentato lo scorso anno superando i 28 milioni. Il picco pre-COVID-19 del 2019 era poco meno di 40 milioni. Con circa un quinto della sua economia legata al turismo, il paese è stato gravemente colpito dalla pandemia, ma Phuket ha sofferto molto di più, dato che metà del suo prodotto provinciale lordo dipendeva dall’ospitalità.

Alla gente del posto però va male: più di 100.000 persone hanno lasciato l’isola. A testimonianza della continua scarsità di manodopera, Phuket ha registrato uno dei tassi di disoccupazione più bassi del paese: circa lo 0,45% nel primo trimestre del 2023 su una popolazione di circa 420.000 abitanti, secondo i dati ufficiali.

Il pericolo di una dipendenza eccessiva dal turismo è confermato. Come ha affermato il governatore Sophon, l’enfasi si è spostata sull’incoraggiare i ricchi outsider ad acquistare seconde case, trasferirsi completamente o ritirarsi permanentemente sull’isola.

Le scuole internazionali sono essenziali per rendere l’isola vivibile per le giovani famiglie. Dopo la liberalizzazione dell’istruzione all’inizio degli anni ’90, il primo grande franchising della Thailandia è stato il Dulwich International College di Phuket, oggi British International School.

Lo United World College Thailand è arrivato più tardi, offrendo “un’istruzione continua IB olistica, trasformativa e rigorosa dalla scuola materna al grado 12, compresi sia gli studenti diurni che quelli interni”, secondo il suo sito web.

La Camera di commercio di Phuket afferma che il problema di gran lunga più grande è il traffico. Soffoca le città ed è difficile da ridurre lungo le strade costiere ripide e tortuose.

Ci sono anche problemi di gestione delle fognature e la necessità di convogliare l’acqua dalla terraferma, insieme a progetti in corso o pianificati per l’espansione dell’aeroporto, il trasporto pubblico di veicoli elettrici, un sistema di metropolitana leggera e un’autostrada a pedaggio per collegare il vecchio ponte Sarasin con l’aeroporto esistente, chiassosi Patong Beach e la città di Phuket. L’elenco è scoraggiante.

Pochi giorni dopo essere entrato in carica, il 22 agosto, il primo ministro Srettha Thavisin ha visitato Phuket con i membri del comitato di politica turistica del suo partito Pheu Thai per vedere cosa si potrebbe fare per promuovere l’isola più grande della Thailandia – e la seconda provincia più piccola.

La crescita nazionale è crollata ad appena il 2% durante la grave incertezza politica del secondo trimestre del 2023. “Dobbiamo dimenticare la politica ma pensare agli interessi del paese”, ha detto Srettha ai giornalisti, sottolineando che Pheu Thai non ha un solo membro del parlamento che rappresenta Phuket.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/