UNIONE EUROPEA. Ampi spiragli per l’adesione di Albania, Montenegro, Moldavia e Ucraina

La Commissione europea ha dichiarato martedì che l’UE potrebbe accogliere nuovi membri già nel 2030, elogiando Montenegro, Albania, Ucraina e Moldavia per i progressi compiuti nelle riforme necessarie per entrare a far parte dell’Unione.

La Commissione ha inoltre criticato la Serbia per aver rallentato il suo processo di riforma. Ha accusato la Georgia di “grave arretramento democratico” e ha affermato che l’ex repubblica sovietica è ora considerata un paese candidato “solo di nome”.

“Allargare l’Unione è nel nostro interesse”, ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Kaja Kallas, presentando la relazione annuale della Commissione sugli sforzi dei potenziali membri per entrare a far parte dell’Unione.

“Aderire all’Unione europea rimane un processo equo, arduo e basato sul merito. Ma ora, l’adesione di nuovi paesi entro il 2030 è un obiettivo realistico”, ha affermato Kallas. In precedenza, la Commissaria UE per l’Allargamento, Marta Kos, ha affermato che il Montenegro, una nazione balcanica di circa 600.000 abitanti, è il paese candidato più avanzato nel suo percorso verso l’adesione.

Kos, che supervisiona il lavoro dell’esecutivo UE con i possibili futuri membri, ha anche elogiato l’Albania per quelli che ha definito i suoi “progressi senza precedenti”, mentre la Moldavia, che confina con l’Ucraina, ha anch’essa proceduto con “velocità accelerata” nonostante le pressioni.

Anche l’Ucraina ha portato avanti la sua candidatura all’UE, nonostante le sfide dell’invasione russa e il blocco da parte dell’Ungheria dei progressi formali nei negoziati di adesione.

“L’Ucraina ha dimostrato il suo impegno nel suo percorso verso l’UE, portando avanti riforme chiave”, ha affermato Kos. “Sarà essenziale mantenere questo slancio e prevenire qualsiasi rischio di regressione, in particolare per quanto riguarda la lotta alla corruzione”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha accolto con favore il rapporto, affermando su X: “Ci aspettiamo che l’azione decisa dell’UE superi tutti gli ostacoli artificiali per un’Europa forte e unita”.

Zelenskiy ha poi affermato di volere che l’Ucraina aderisca all’UE prima del 2030, ma ciò è molto improbabile data la portata delle riforme che i paesi candidati devono attuare, nonché la riluttanza degli attuali stati membri ad ammettere la nazione di quasi 40 milioni di persone.

Nella sua relazione annuale, la Commissione europea ha affermato che l’Ucraina dovrebbe compiere ulteriori progressi in materia di stato di diritto.

I funzionari dell’UE hanno precedentemente espresso preoccupazione per le misure adottate a luglio per stabilire un maggiore controllo da parte del procuratore generale ucraino, nominato politicamente, sull’ufficio anticorruzione del paese e su un’unità di procura specializzata.

Le rare proteste in tempo di guerra hanno spinto la leadership ucraina a cambiare rapidamente rotta, ma l’episodio ha attirato l’attenzione dei partner dell’Ucraina. “Le recenti tendenze negative, tra cui la pressione sulle agenzie specializzate nella lotta alla corruzione e sulla società civile, devono essere decisamente invertite”, ha affermato la Commissione.

La Commissione ha riservato le sue critiche più forti alla Georgia, un tempo la nazione più filo-occidentale dell’ex Unione Sovietica, accusandone il governo di minare lo stato di diritto e di imporre “gravi restrizioni ai diritti fondamentali”. “Alla luce del continuo arretramento della Georgia sui principi fondamentali a partire dalla relazione dello scorso anno, la Commissione considera la Georgia un paese candidato solo di nome”, ha affermato Kos.

Il partito al governo, Georgian Dream, accusato di una deriva autoritaria e di una politica estera più filo-russa, ha congelato i negoziati di adesione all’UE e ha accusato Bruxelles di aver tramato una rivoluzione in Georgia, cosa che l’UE nega fermamente.

La scorsa settimana, il presidente del parlamento georgiano, membro di spicco del partito al governo, ha dichiarato che stava cercando di mettere al bando i tre maggiori partiti di opposizione del paese perché rappresentano una minaccia per “l’ordine costituzionale”.

