ISRAELHAMASWAR. I membri della Sumud trasferiti a Ketziot prima del rimpatrio. Imboscate di Hamas nella Striscia. Bombardamenti israeliani

Channel 13: ““Israele” inizia a espellere i membri della Flottiglia Sumud tramite voli verso i loro paesi in Europa, dopo averli sottoposti a un interrogatorio iniziale al porto di Ashdod. Nella notte del 3 ottobre la polizia ha ancora interrogato decine di attivisti della flotta diretta a Gaza e li ha trasferiti nella prigione di Ketziot nel Negev. Il Comitato Internazionale per Rompere l’Assedio di Gaza ha fatto sapere che alcuni detenuti della Flotta hanno annunciato uno sciopero della fame a tempo indeterminato sin dal momento del loro arresto.

Le autorità per i prigionieri e i prigionieri liberati in una nota per la stampa hanno affermato che: “tutti i detenuti del convoglio della Flotta, stimati in 430, saranno presentati al tribunale entro 96 ore per completare le procedure di espulsione”.

Alle 09:30 del 3 ottobre L’ultima nave della Flottiglia che tentava di rompere il blocco navale della Striscia di Gaza è stata intercettata dalla marina israeliana. La Marinette aveva problemi meccanici ed era in ritardo rispetto al gruppo principale di 41 navi, tutte intercettate e catturate dalla marina israeliana.

Manifestazioni in tutto il mondo a sostegno della Flotta Sumud. ”Non hanno commesso alcun crimine”: il presidente messicano Sheinbaum chiede a Israele di rilasciare e rimpatriare immediatamente i messicani della Global Sumud Flotilla. Il Ministro degli Esteri belga Maxime Prévost ha annunciato di aver convocato l’ambasciatrice israeliana a Bruxelles, Edith Abu Rosenzweig, in risposta all'”arresto inaccettabile” degli attivisti della Flotta di Gaza.

Il ministro Ben Gvir ha visitato la prigione di Ketziot: ”Come vi avevo promesso… gli attivisti della flotta che sostengono il terrorismo sono in una prigione di sicurezza e godono delle stesse condizioni di trattamento dei sabotatori… il minimo indispensabile” Il Ministro ha anche visitato le barche ferme al porto.

Il Portavoce dell’UNRWA: ha riferito che solo “il 9% dei bisogni della popolazione entra nella Striscia di Gaza. La descrizione da parte del governo israeliano di trattare circa 250.000 persone assediate a Gaza City e nel nord di Gaza come “terroristi o sostenitori del terrorismo” è un’affermazione che suggerisce che stia pianificando massacri su larga scala. Israele uccide circa 100 palestinesi al giorno nella Striscia di Gaza e ne ferisce altri 300”.

Secondo la testata Al Arabiya: “Gli Stati Uniti hanno trasferito circa 250 milioni di dollari all’esercito libanese in tempi rapidi prima della chiusura delle attività governative del 30 settembre”.

In merito alla tregua con Hamas, Tom Harb, membro del Partito Repubblicano e vicino all’amministrazione Trump: “L’amministrazione Trump non accetterà alcuna richiesta di emendamento da parte di Hamas al piano del presidente americano per porre fine alla guerra a Gaza. E questo porta ad essere negativi sul raggiungimento di un accordo, visto che Hamas ha già fatto sapere che il suo sì sarà vincolato a degli emendamenti agli accordi”.

Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Hassan Shoukry: “Hamas non avrà alcun ruolo nel futuro di Gaza”. E ancora: “Il piano di Trump su Gaza necessita di ulteriori discussioni su come attuarlo, soprattutto per quanto riguarda gli accordi di governance e sicurezza”. Il capo del Servizio di informazione statale egiziano, Diaa Rashwan: “Esistono divisioni all’interno di Hamas e ci sono diverse fazioni al suo interno, e questa è una realtà”.

Sono emersi dettagli sull’attaccante di Manchester: si tratta di Jihad al-Shami, un cittadino britannico di 35 anni di origine siriana. Due uomini sulla trentina e una donna sulla sessantina sono stati arrestati con l’accusa di coinvolgimento nell’attacco terroristico. A Londra continuano le manifestazioni a sostegno del popolo di Gaza. Un tribunale tedesco ha prorogato l’arresto di tre attivisti di Hamas, detenuti ieri a Berlino con l’accusa di aver pianificato attacchi terroristici contro obiettivi israeliani ed ebraici.

Secondo il governo di Israele: “ Gli attacchi terroristici in patria e all’estero vengono condotti sotto la direzione di Hamas”. I media filo palestinesi riportano che il Ministro degli Affari Strategici israeliano, Ron Dermer, si è dimesso.

Il leader di Hezbollah Ghaleb Abu Zainab ha riferito che sono pronte le conclusioni sull’indagine per la morte di Nasrallah. “Il partito ha condotto indagini e valutazioni approfondite e complete in merito al tentato assassinio di Nasrallah, e la questione è giunta alle sue conclusioni e si prevede che verrà resa pubblica”. Infine Hezbollah ha respinto gli appelli al disarmo dopo la devastante guerra con Israele. Il governo libanese ha deciso di interrompere le attività della ONG Risalat di Hezbollah per l’attività del proiettore di pietre a Raouche.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15: 30 del 3 di ottobre. Terremoti in Iran: un quarto terremoto è stato registrato in Iran vicino alla città di Natanz, un’area particolarmente sensibile a causa dei suoi impianti nucleari. L’Iran ha iniziato a ricevere caccia russi MiG-29 come soluzione provvisoria per compensare i ritardi nell’attesissima acquisizione del Su-35, secondo quanto riportato da fonti ufficiali e da un nuovo filmato che mostra l’aereo in pattugliamento su Teheran.

Generale Rahim Safavi, consigliere militare dell’Ayatollah Khamenei ha ribadito ancora una volta: “Abbiamo ucciso almeno 16 piloti israeliani nei nostri attacchi missilistici, piloti di F-35 e F-16”, riferendosi alla guerra dei 12 giorni. L’Iran ha sviluppato una nave madre drone in grado di trasportare 12 droni e volare fino a una distanza di 4000 chilometri

Leader di “Ansar Allah”, Abdul-Malik al-Houthi:” i regimi arabi e islamici non devono fare pressione sulla resistenza palestinese affinché cerchi di attuare il piano di Trump; perché questo è considerato un tradimento e un servizio al nemico israeliano, nonché una mobilitazione diretta a suo vantaggio, poiché questo piano confisca i diritti e le risorse costanti dei palestinesi, e i regimi devono schierarsi al fianco delle fazioni palestinesi e non diventare uno strumento di pressione”. Abdul-Malik al-Houthi: “Continuiamo le nostre operazioni militari a sostegno di Gaza e della sua resistenza”. E ancora Mohammed Al-Bukhaiti, Membro dell’Ufficio Politico di “Ansar Allah”: “L’entrata in vigore della decisione di vietare l’esportazione di petrolio americano, all’interno del teatro delle nostre operazioni militari, non è una violazione dell’accordo di cessate il fuoco tra Yemen e America, ma piuttosto una giusta reazione al divieto americano imposto all’ingresso di carburante in Yemen. Non permetteremo all’America di imporre unilateralmente l’equazione tra aggressione e blocco economico, e risponderemo all’aggressione con aggressione e al blocco con il blocco”.

Anadolu informa che l’intelligence turca arresta un agente del Mossad israeliano a Istanbul.

Fonti siriane hanno riferito che c’è stato: “Un raid aereo delle forze armate statunitensi sulla strada Harim-Barisha, nella campagna settentrionale di Idlib”. L’Aeronautica Militare israeliana ha smentito attacco alla periferia di Damasco.

L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso tre membri di Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 48 ore. Secondo fonti libanesi, l’esercito israeliano ha attaccato la collina di Ali al-Taher durante la notte. Segnalati incendi o esplosioni secondarie. Il tre di ottobre coloni hanno anche appiccato un incendio nella città di Shhour. Lanciato un razzo di segnalazione durante il giorno nella valle di Khiyam per bruciarla.

Secondo i media israeliani ci sarebbe stato un tentativo di investimento vicino alla Strada 443: un uomo armato ha cercato di investire i soldati a un posto di blocco sulla Strada 443. Segnalato un incidente di infiltrazione della barriera nella Striscia di Gaza: il militante ha cercato di ritirarsi dopo l’infiltrazione ed è stato ucciso.

22 morti da fuoco israeliano dall’alba di oggi, di cui 16 a Gaza City. Le Brigate Al-Quds hanno rivendicato un attacco contro l’esercito israeliano che ha evacuato i feriti in elicottero per l’ospedale Beilinson in arrivo da Gaza. Colpi di mortaio (calibro 60) un raduno di soldati e veicoli israeliani nel quartiere di Tel al-Hawa, a sud di Gaza City. Sempre le al Quds hanno preso il controllo di un drone israeliano mentre svolgeva missioni di intelligence nel quartiere di Tel al-Hawa, a sud di Gaza City.

“Siamo ancora sul Monte Al-Rumat, e dietro di noi c’è la voce del Messaggero, non andartene”. Messaggi dei combattenti della resistenza delle Brigate Al-Qassam durante il raid contro le forze di occupazione alla scuola “Suore del Rosario”, nel quartiere di Tel Al-Hawa, a sud di Gaza City. L’ultimo bilancio: 7 morti e diversi feriti a causa del bombardamento delle tende degli sfollati da parte israeliana nella zona portuale a ovest di Gaza City.

Nella versione dell’IDF si legge: “Terroristi armati di lanciamissili RPG si avvicinano alle truppe israeliane e vengono successivamente eliminati: truppe della Brigata Kfir operano a Gaza City. Le truppe della Brigata Kfir, al comando della 36a Divisione, hanno operato a Gaza City negli ultimi giorni. Durante la sorveglianza della zona, due terroristi armati di lanciamissili RPG e altre armi sono stati identificati mentre avanzavano verso le truppe israeliane; dopo essere stati rapidamente individuati, i terroristi sono stati successivamente eliminati con un attacco mirato. Le truppe israeliane sotto il Comando Sud continueranno a operare contro le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza per proteggere i civili israeliani”.

Piattaforme dei coloni: “Un solitario oppositore è riuscito a prendere d’assalto un posto di blocco dell’esercito a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, si è scontrato con i soldati e ne ha feriti tre prima di essere ucciso”. “Times of Israel” sull’esercito israeliano: “un ufficiale e due soldati sono rimasti gravemente feriti durante gli scontri di oggi nella Striscia di Gaza centrale”.

Un convoglio israeliano bombarda una tenda di sfollati nel campo di Al-Tahlia, a sud-ovest di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Quattro morti e diversi feriti a causa di un aereo da ricognizione che ha preso di mira una tenda che ospitava sfollati nell’area di desalinizzazione a sud-ovest della città di Deir al-Balah.

Medici Senza Frontiere riporta che: “Uno dei nostri operatori è stato ucciso in un attacco dell’esercito a Deir al-Balah, e altri quattro sono rimasti feriti nell’attacco; indossavano giubbotti identificativi. Omar Hayek è il quattordicesimo membro dello staff di Medici Senza Frontiere ucciso a Gaza durante la guerra”.

Corrispondente di Al Mayadeen a Gaza: “Israele sta lanciando incursioni molto intense nel centro della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale”. Follow-up: Dopo che una forza di sicurezza affiliata alla Sicurezza della Resistenza si è scontrata con agenti accusati di aver eliminato membri della Resistenza a Khan Yunis, gli aerei israeliani hanno bombardato i veicoli delle forze di sicurezza e sul posto si sono verificati diversi martiri.

Le forze di Israele lanciano razzi dopo aver sentito degli spari vicino alla torre militare nei pressi della piana di Beir Quza, alla periferia della città di Beita, a sud di Nablus.

Ministero della Salute palestinese: “Un giovane è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dall’IDF vicino alla città di Beit Ur, a ovest di Ramallah”.

