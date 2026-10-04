INDIA. F35 e Su30 si addestrano insieme

Quattro caccia stealth F-35A Lightning II dell’USAF sono in India, per partecipare all’esercitazione multinazionale Tarang Shakti 26, organizzata dall’Aeronautica Militare indiana presso la base aerea di Jodhpur. Uno degli aspetti peculiari dell’addestramento è l’integrazione dei velivoli statunitensi con quelli dell’Aeronautica Militare indiana, tra cui i Sukhoi Su-30MKI di fabbricazione russa e i Rafale di fabbricazione francese.

Gli F-35A appartengono al 13° Fighter Squadron della base aerea di Misawa, in Giappone, e sono schierati insieme a un KC-135R Stratotanker, assegnato al 909° Air Refueling Squadron della base aerea di Kadena, riporta ZM.

L’esercitazione è iniziata il 26 settembre presso la base aerea di Jodhpur con la cerimonia di apertura di Tarang Shakti 26.

Organizzata dall’Aeronautica Militare Indiana, l’esercitazione si concentra sullo sviluppo di operazioni aeree congiunte e sul rafforzamento della cooperazione tra le forze partecipanti. Durante la giornata di apertura, i comandanti dei vari contingenti hanno ricevuto le insegne ufficiali dell’esercitazione e hanno partecipato a un’attività di team building progettata per favorire l’interazione tra il personale militare delle diverse delegazioni prima dell’inizio dell’addestramento congiunto.

Insieme agli Stati Uniti e all’India, Tarang Shakti 26 riunisce contingenti provenienti da Australia, Bangladesh, Francia, Germania, Grecia, Sri Lanka ed Emirati Arabi Uniti. Inoltre, più di 30 paesi partecipano come osservatori, ampliando le opportunità di scambio di conoscenze e monitorando lo sviluppo delle operazioni aeree multinazionali. Per i piloti statunitensi, operare al fianco di altre forze aeree offre l’opportunità di confrontarsi con diverse tattiche, prospettive e metodi di impiego, nonché di acquisire esperienza nella collaborazione con partner internazionali.

La presenza francese è particolarmente significativa perché i Rafale F4 schierati in India fanno parte della Missione Pégase 26, la settima edizione del programma di proiezione aerea a lungo raggio dell’Aeronautica e dello Spazio francesi. Avviata l’8 settembre, la missione copre oltre 40.000 chilometri tra l’Artico, l’Indo-Pacifico e il Vicino e Medio Oriente, con la partecipazione di quattro Rafale F4, tre aerei cisterna A330 MRTT Phénix e due aerei A400M Atlas, insieme a circa 300 persone. Nell’ambito del suo itinerario, il distaccamento francese è giunto in India per partecipare all’Operazione Tarang Shakti.

Durante l’esercitazione Tarang Shakti 26, gli F-35A statunitensi saranno integrati con i Sukhoi Su-30MKI e i Rafale dell’Aeronautica Militare Indiana, insieme ad altri velivoli forniti dalle nazioni partecipanti. L’esercitazione, che si svolge a Jodhpur fino al 12 ottobre, mira a rafforzare la capacità delle forze aeree di operare congiuntamente attraverso l’addestramento congiunto e lo scambio di procedure.

Per gli Stati Uniti, il dispiegamento rappresenta anche un’opportunità per addestrarsi con le forze internazionali nell’Indo-Pacifico e per approfondire la comprensione reciproca delle operazioni aeree multinazionali.

Anna Lotti

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