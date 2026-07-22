REGNO UNITO. Anche i russi festeggiano Burnham

In una dimostrazione calcolata di presenza militare vicino al Regno Unito, la Marina russa ha celebrato il primo giorno di mandato di Andy Burnham conducendo un’esercitazione a fuoco vivo nel Canale della Manica, sotto stretta sorveglianza della Royal Navy.

La fregata della Flotta del Baltico RFS Neustrashimy ha effettuato l’esercitazione lunedì 20 luglio a circa 40 miglia nautiche a sud di Plymouth, scortata dalla HMS Tyne. L’esercitazione si è svolta in acque internazionali, ma all’interno di una delle rotte marittime commerciali più trafficate al mondo, riporta MercoPress.

La BBC riporta che la fregata russa ha avvertito il pattugliatore HMS Tyne prima di iniziare la sequenza di tiro. L’esercitazione sarebbe durata circa 30 minuti. Un portavoce del Ministero della Difesa ha confermato: “La Royal Navy ha monitorato l’esercitazione per tutta la sua durata, continua a seguire attentamente l’attività della nave ed è pronta a proteggere la sicurezza nazionale del Regno Unito”.

Sebbene i transiti navali russi attraverso il Canale della Manica siano regolarmente scortati da navi della Royal Navy, le esercitazioni a fuoco vivo in prossimità del Regno Unito sono rare. Condurre un’esercitazione nelle acque congestionate del Canale della Manica serve a ricordare che Mosca rimane disposta a utilizzare l’attività militare in prossimità del territorio NATO come segnale strategico, anche se pienamente nel rispetto del diritto internazionale.

Non vi sono indicazioni ufficiali che l’esercitazione sia direttamente collegata al cambio di governo, ma la tempistica è significativa. Si è svolta proprio mentre il nuovo Primo Ministro, Andy Burnham, si insediava a Downing Street e Wes Streeting assumeva la carica di Ministro della Difesa, ereditando un ministero sottoposto a crescenti pressioni da parte di una Russia assertiva, al continuo sostegno all’Ucraina e alle crescenti richieste di rafforzamento delle Forze Armate.

Secondo il sito navyoutlook.com, la RFS Neustrashimy, da 3.500 tonnellate, entrata in servizio nel 1993, è armata con un cannone principale da 100 mm, missili antinave, siluri e sistemi d’arma a corto raggio. Si ritiene che sia stata recentemente dotata del sistema di disturbo elettronico anti-drone PEROED-M. È stata avvistata mentre transitava nello Stretto di Danimarca il 3 luglio, dopo aver lasciato il Mar Baltico, e sembra aver assunto la missione di pattugliamento del Canale della Manica per conto della Russia, in seguito alla partenza della fregata RFS Admiral Grigorovich, che ha trascorso circa tre mesi operando nel Canale della Manica prima di tornare a Baltiysk, a Kaliningrad, la scorsa settimana.

La RFS Neustrashimy ha ricevuto rifornimenti dall’officina galleggiante PM-82 nel Mare del Nord, in acque internazionali al largo di Clacton, l’11 luglio.

Durante l’esercitazione, sono stati avvistati aerei Typhoon della RAF e una petroliera Voyager di supporto operare sul Canale della Manica nelle vicinanze della fregata russa. È stato inoltre segnalato che un aereo da pattugliamento marittimo francese stava monitorando il vascello russo.

Anna Lotti

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