MAR CINESE MERIDIONALE. Privilegiare le comunità o basarsi sulla convenienza geopolitica nel caso Batanes? 

Recentemente, alcuni studiosi cinesi hanno sostenuto che le Batanes fossero una naturale estensione di Taiwan e quindi fossero parte delle rivendicazioni territoriali della Cina. Anche se questa tesi non fa ancora parte della politica ufficiale cinese, ha comunque mostrato con quanta facilità le relazioni tra comunità indigene possano essere reinterpretate attraverso la lente della rivalità strategica contemporanea.

Da poco tempo si è svolto un viaggio storico nel mare Lanyu-Batanes, che mirava a ricongiungere il popolo Tao di Lanyu, Isola delle Orchidee, a Taiwan con il popolo Ivatan di Batanes nelle Filippine attraverso una tradizionale traversata del Canale di Bashi, riporta AT.

Le comunità Lanyu e Batanes si consideravano graditi vicini, piuttosto che stranieri separati da un confine internazionale. Per molti partecipanti, la traversata poteva segnare l’inizio di una rinnovata relazione, piuttosto che essere un evento puntuale. Da lì a poco, però la tensione geopolitica si è mostrata in tutta la sua potenza.

Poche settimane dopo il viaggio, tale relazione divenne oggetto di un’inaspettata disputa territoriale. In un simposio in Cina, diversi studiosi sostennero che Batanes fosse una naturale estensione di Taiwan e che, poiché Pechino rivendica Taiwan, dovesse anch’essa essere soggetta alla sovranità cinese.

Il loro ragionamento si basava in parte sui legami culturali e linguistici tra il popolo Tao di Lanyu e il popolo Ivatan di Batanes. Gli studiosi non sembrarono citare il viaggio come prova, e la loro posizione non è stata formalmente adottata dal governo cinese.

Le Filippine hanno immediatamente respinto l’argomentazione. I ​​popoli Tao e Ivatan possono riconoscere una storia comune pur non appartenendo allo stesso Stato.

La controversia ha sollevato una questione più immediata per le Filippine: proteggere la cooperazione culturale ed educativa a livello locale tra Batanes e Lanyu o permettere che la prudenza politica limiti un rapporto che le comunità stanno cercando di ricostruire.

Dato che Batanes sta attirando una maggiore attenzione strategica, i futuri eventi in calendario saranno più complessi da organizzare. Poiché il Ministero degli Affari Esteri mantiene la politica filippina di “una sola Cina” e le attività che coinvolgono Taiwan possono essere oggetto di esame critico quando sono coinvolte istituzioni governative, una certa cautela è ragionevole. Le Filippine riconoscono la Repubblica Popolare Cinese e non mantengono relazioni diplomatiche formali con Taiwan.

D’altronde i contatti culturali non sono una minaccia diplomatica. Le Filippine mantengono da decenni relazioni non ufficiali con Taiwan attraverso l’Ufficio Economico e Culturale di Manila, con scambi culturali ed educativi a livello locale che continuano senza problemi non modificando la posizione ufficiale del Paese.

Per gli abitanti di Batanes, Lanyu è solo un’isola vicina la cui comunità indigena condivide parte della loro storia marittima.

Questa relazione si inserisce ora in un contesto sempre più strategico. Batanes si trova tra il nord di Luzon e Taiwan, vicino allo Stretto di Luzon e lungo la Prima Catena di Isole. Con l’aumento delle tensioni intorno a Taiwan, la provincia ha attirato maggiore attenzione da parte dei pianificatori della difesa filippini e alleati.

Esercitazioni militari e nuove infrastrutture hanno reso questa attenzione più evidente.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/