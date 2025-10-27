YEMEN. Al centro degli interessi di Arabia Saudita, Turchia e Russia

In settimana si è registrato il tentativo di assassinio contro il generale di brigata Adnan Razeeq al-Qamishi in Yemen. Il generale di brigata Adnan Razeeq al-Qamishi, comandante della 5ª Brigata della Guardia Presidenziale affiliata a Tareq Saleh, è ​​sopravvissuto a un tentativo di assassinio il 22 ottobre. L’attacco ha causato la morte di due dei suoi compagni e il ferimento di altri tre, tra cui lo stesso Razeeq.

Fonti locali divergono sulla modalità dell’attacco. Alcuni riferiscono che una bomba sia stata piazzata lungo il percorso del convoglio di Razeeq, mentre altri, citando testimonianze oculari, sostengono che l’attacco sia stato effettuato utilizzando un esplosivo sganciato da un quadricottero presumibilmente gestito da Ansar Allah.

Nonostante le accuse dei media dell’opposizione che incolpano Ansar Allah, le prove suggeriscono che l’attacco potrebbe essere stato orchestrato da milizie armate del partito Islah (noto come partito della Resistenza Popolare). Nell’ultimo mese, i militanti di Islah si sono impegnati in aspri scontri con le forze di Tareq Saleh nella provincia di Taiz, inclusi ripetuti tentativi di eliminare i suoi affiliati in aree come al-Turba.

Questi militanti, che sarebbero equipaggiati con droni armati grazie ai legami con la Turchia, hanno condotto attacchi mortali simili su altri fronti yemeniti. Anche se va ricordato al Islah ha risposto sempre alle richieste dell’Arabia Saudita.

A essere interessati alla questione yemenita anche i russi. Il 23 ottobre, Aidarus al-Zoubaidi, capo del Consiglio di Transizione Meridionale (STC) e membro del Consiglio Presidenziale dello Yemen, ha incontrato il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il Vice Primo Ministro Alexander Novak durante la sua visita ufficiale a Mosca.

Nei suoi post sui social media, al-Zoubaidi non ha fatto alcun riferimento al suo ruolo formale all’interno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. Ha invece sottolineato i legami storici tra la Russia e il popolo dello Yemen meridionale, sottolineando che gli incontri si sono concentrati su interessi comuni e sulla potenziale cooperazione in ambito politico ed economico. Ha evidenziato le promettenti opportunità di investimento dello Yemen in settori come l’energia, l’estrazione mineraria, l’agricoltura e la pesca.

Questa visita è ampiamente interpretata come parte del più ampio programma separatista di al-Zoubaidi. Mentre Rashad al-Alimi, presidente del Consiglio di leadership presidenziale sostenuto dall’Arabia Saudita, aveva precedentemente visitato la Russia e incontrato il presidente Putin, le fazioni del sud ritengono che rafforzare i legami con Mosca potrebbe contribuire a promuovere il loro obiettivo di ristabilire uno Yemen del Sud indipendente.

Maddalena Ingrao

