MALI. Le donne maliane tra conflitto, tradizione e geopolitica

La condizione delle donne del Mali è lo specchio più fedele della fragilità dello Stato. Qui, i diritti femminili non sono solo una questione sociale, ma un indicatore geopolitico della tenuta di un intero Paese attraversato da instabilità, povertà e lotte di potere.

Dal colpo di Stato del 2012 che ha innescato la frattura del nord e l’avanzata dei gruppi jihadisti, il Mali non ha mai ritrovato un equilibrio duraturo. La sequenza di giunte militari che si sono susseguite fino all’attuale transizione ha minato la fiducia nelle istituzioni civili, spingendo il Paese in un limbo politico in cui la priorità della sicurezza ha spesso oscurato ogni tentativo di emancipazione sociale.

Nelle aree con una forte presenza jihadista, soprattutto nelle regioni di Kayes, Gao, Timbuctù e Kidal, i diritti delle donne sono stati tra i primi a essere soppressi. Le norme imposte Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslim (JNIM) e allo Stato Islamico hanno ridotto drasticamente la libertà di movimento, l’accesso all’istruzione e la possibilità di lavorare. La legge della sharia viene interpretata in chiave coercitiva, e le trasgressioni sono punite con la violenza o la stigmatizzazione pubblica.

Ma anche al di fuori delle zone di conflitto diretto, la condizione femminile resta critica. Nelle aree rurali del sud, dove lo Stato è formalmente presente ma privo di capacità amministrativa, dominano ancora le consuetudini patriarcali. Il matrimonio precoce e la mutilazione genitale femminile sono pratiche diffuse, tollerate dalle autorità locali e giustificate da tradizioni ancestrali.

La questione femminile nel Mali non può essere letta soltanto in chiave sociale o culturale, ma è parte integrante dell’equilibrio geopolitico del Paese. Le donne rappresentano più della metà della popolazione, ma la loro esclusione sistematica dalla vita politica e decisionale indebolisce la coesione interna e priva lo Stato di un potenziale motore di sviluppo. In un contesto in cui la competizione tra attori locali, milizie e potenze straniere definisce le dinamiche del potere, i diritti delle donne diventano una variabile strategica.

La militarizzazione crescente del Mali, con l’ingresso delle forze dell’Africa Corps e il ritiro della missione ONU “MINUSMA”, ha accentuato la chiusura dello spazio civico. Le ONG internazionali faticano a operare, e le associazioni femminili locali sono spesso considerate sospette o accusate di collaborare con l’estero. Ciò ha ridotto la capacità della società civile di promuovere diritti e formazione, proprio mentre la violenza di genere aumenta nei territori contesi.

Nonostante il contesto avverso, emergono alcune figure simboliche. Tra queste vi è Adam Dicko, attivista e direttrice dell’ONG AJCAD Mali, che denuncia la marginalizzazione delle donne e la deriva autoritaria del regime. La sua rappresenta una forma di resistenza culturale e politica che supera i confini nazionali e si collega alle reti femminili panafricane. E ancora, Djingarey Ibrahim Maiga che nella comunità di Kati si impegna ad aumentare la partecipazione e la visibilità delle donne nella politica locale e a promuovere i diritti umani. Djingarey è anche l’ideatrice del Forum Femminista Maliano. E Fatimata Touré, direttrice del Greffa (Gruppo di Ricerca, Studio e Formazione Donne-Azione). A queste figure si affiancano organizzazioni di donne giuriste in Mali che promuovono i diritti legali delle donne, come per esempio l’Associazione delle donne giuriste del Mali (AFJM).

A livello regionale, il Mali riflette una tendenza comune a molti Stati del Sahel, dove il deterioramento della sicurezza va di pari passo con la regressione dei diritti civili. Le stesse dinamiche si osservano in Niger e Burkina Faso, dove le giunte militari al potere presentano il ritorno all’ordine come condizione necessaria per la stabilità, ma di fatto limitano l’attivismo e il pluralismo politico, soprattutto quello femminile.

Sul piano internazionale, la questione dei diritti delle donne è spesso strumentalizzata. I donatori occidentali la utilizzano come leva di pressione politica, mentre le autorità maliane accusano l’Occidente di imporre modelli estranei alla cultura locale. In questa polarizzazione, la voce delle donne maliane si perde tra propaganda e paternalismo geopolitico, mentre le esigenze reali restano disattese.

Un elemento chiave della crisi dei diritti femminili è l’assenza di un sistema giudiziario funzionante. Nelle zone rurali, le controversie familiari vengono risolte dai capi villaggio che applicano norme consuetudinarie in netto contrasto con la Costituzione e con le convenzioni internazionali ratificate dal Mali. Il risultato è un doppio regime giuridico.

La geopolitica del Mali quindi si costruisce anche sulle donne. Il controllo sul loro ruolo sociale diventa uno strumento di legittimazione per gruppi religiosi, clan e governi. La subordinazione femminile non è solo un retaggio del passato, ma una forma di potere politico contemporaneo, utile a consolidare autorità in contesti frammentati e ad alimentare l’idea di un ordine tradizionale contrapposto all’ingerenza straniera.

Non mancano tuttavia segnali di resistenza. In molte comunità rurali, gruppi di donne si organizzano in cooperative agricole e microreti economiche, garantendosi un minimo di autonomia.

Nel futuro del Mali, la questione dei diritti femminili sarà inevitabilmente una questione geopolitica. Non basteranno riforme legali o conferenze internazionali, servirà una ridefinizione del potere che includa le donne come protagoniste politiche, non come vittime da proteggere.

Beatrice Domenica Penali

