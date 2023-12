GERMANIA. La Luftwaffe va nell’Indo-Pacifico

La Luftwaffe ha annunciato che sta pianificando un lungo tour di esercitazioni nella regione dell’Indo-Pacifico per il 2024. Al tour parteciperanno anche Spagna e Francia, al fine di avere una maggiore presenza europea nella regione, in quanto suoi partner tradizionali nel Future Air Combat System, Fcas.

Il contingente da combattimento europeo sarà composto da aerei appartenenti a ciascuno di questi paesi, per dare l’immagine dall’interoperabilità, riporta Zona Militar.

Nel caso della Germania parteciperanno alle esercitazioni 8 Eurofighter, 12 Tornado, quattro A400M e 4 A330. Da parte spagnola 3 A330 e 4 Eurofighter, mentre la Francia contribuirà mettendo a disposizione 6 Rafale. Lo riporta il comunicato ufficiale della Luftwaffe.

Il tour sottolinea l’impegno tedesco, spagnolo e francese per la presenza di una regione nota per la sua importanza economica nella quale la Cina espande costantemente la sua influenza. In questo senso è estremamente importante che anche i paesi europei si impegnino ad agire non solo a favore dei loro interessi ma anche di quelli degli Stati Uniti.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha detto: «Riconosciamo che gli interessi statunitensi nella regione riguardano almeno i nostri, o sono addirittura uguali ai nostri (…) e qualsiasi impegno tedesco dall’altra parte del mondo impedirà gli Stati Uniti dal dover essere coinvolti lì, liberando le forze americane da rimanere concentrate sull’Europa».

Le esercitazioni verranno svolte per diverse settimane nel corso dell’anno 2024, stimato tra giugno e agosto. In base a quanto riportato dall’aeronautica tedesca; il tour sarà molto più ampio rispetto allo schieramento tedesco effettuato nella stessa regione nel 2022.

Questo viaggio partirà attraversando il Nord Atlantico fino all’Alaska come prima tappa. E in questa occasione, la missione del giro di esercitazioni in Germania, Spagna e Francia è quella di svolgere un lavoro di collaborazione, tra le nazioni che sono membri della Fcas, e che condividono non solo interessi comuni ma anche valori.

L’idea è addirittura che anche il Regno Unito e l’Italia si impegnino per dimostrare congiuntamente l’aiuto europeo nella regione.

Oltre ad un primo scalo in Alaska, il tour prevederà diverse tappe. Dopo l’Alaska, il Giappone poiché l’aeronautica tedesca vuole effettuare “voli locali” con equipaggi provenienti dal Giappone.

Proseguendo, la tappa successiva sarà alle Hawaii dove parte del contingente avrà intenzione di partecipare alle esercitazioni Rimpac, ma l’idea è anche che la Luftwaffe incontri una fregata della Deutsche Marine.

Successivamente in programma alla fine di luglio, l’esercitazione Pitch Black, che si svolgerà in Australia. Poi ci sarà un’altra tappa non ancora pianificata e, infine, questo tour di esercitazioni si concluderà in India, dove il contingente europeo cercherà di partecipare ad attività di “volo locale” o di far parte dell’esercitazione internazionale Tarang Shakti.

Tommaso Dal Passo

