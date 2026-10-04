LOGISTICA. Gli Houthi controllano Bab el Mandeb. Conseguenze lungo la rotta africana

A settembre 2026 gli Houthi hanno fatto un salto di qualità nel Mar Rosso. Dopo aver dichiarato a luglio il blocco navale totale all’Arabia Saudita, hanno conquistato il porto strategico di Mocha, l’isola di Mayyun (Perim) e gli arcipelaghi Zuqar e Hanish, circa 160 km a nord del Bab el-Mandeb.

Queste aree erano prima delle forze governative yemenite. Mayyun è cruciale: divide in due il canale navigabile che gestisce circa il 12% del commercio globale, riporta The Conversation. Il Bab el-Mandeb è largo solo 32 km tra Penisola Arabica e Corno d’Africa e collega Mar Rosso a Golfo di Aden e Oceano Indiano. Il lato africano non è occupato dagli Houthi, ma l’avanzata avvicina di molto la minaccia.

Oggi un gruppo armato non statale sostenuto dall’Iran può potenzialmente schierare missili, mine e motoscafi veloci lungo un tratto esteso della costa est del Mar Rosso. Nello stesso momento l’Iran mantiene la capacità di bloccare lo Stretto di Hormuz. Si profila il rischio di distruzione simultanea di due choke point, senza alcuna rotta sicura per le navi nel Mar Rosso.

Per tutta l’Africa, l’attuale situazione impatta su costi di shipping e assicurazioni, ricavi portuali, prezzi di energia e cibo, e sicurezza marittima. L’Egitto è il più esposto finanziariamente: nel 2024 il calo del traffico per gli attacchi Houthi gli era già costato 7 miliardi di dollari di mancati introiti da Canale di Suez. Nell’anno fiscale 2025-26 il ricavo è risalito a 4,67 miliardi (+23%), ma una nuova deviazione delle rotte cancellerebbe il recupero.

Oltre 3.700 persone in fuga dal conflitto nello Yemen occidentale sono sbarcate sulle coste nord di Gibuti; gli sfollati totali da inizio settembre 2026 sono quasi 142.000. Gibuti è vitale per l’Etiopia, che essendo senza sbocco al mare fa transitare il 95% del suo commercio da lì. L’Eritrea, per posizione, diventa appetibile per Arabia Saudita ed Egitto che vogliono contenere influenza Iran-Houthi sul lato africano.

In Somalia e Sudan, la crisi Houthi si somma a conflitti esistenti. Nella prima, Houthi e al-Shabaab si scambiano armi, tecnologia per droni e addestramento in cambio di facilitazioni alla pirateria; con il risultato che nel 2026 gli incidenti di pirateria al largo della Somalia sono al massimo di 10 anni, mentre la missione dell’Unione Africana cerca di contenere al-Shabaab. Mogadiscio ha approvato a settembre 2026 una legge anti-pirateria.

In Sudan, il sostegno iraniano è arrivato alle Forze Armate Sudanesi in guerra con le Rapid Support Forces appoggiate dagli Emirati. Dalla metà del 2024 gli Houthi avrebbero aiutato l’Iran a fornire armi all’esercito sudanese, vicenda che ha portato a sanzioni del Tesoro USA.

Oggi, la costa africana del Mar Rosso non è solo esposta, ha iniziato a servire gli Houthi. A gennaio 2024 l’Etiopia ha firmato un memorandum con il Somaliland per accesso al mare e base navale in cambio di riconoscimento, scatenando l’opposizione di Somalia, Eritrea ed Egitto che hanno creato un meccanismo di sicurezza congiunto. A luglio 2026 l’Arabia Saudita ha ospitato 14 paesi (Egitto, Gibuti, Sudan, Somalia tra gli altri) fondando la Multinational Maritime Defence Alliance — fuori UAE ed Etiopia.

Si delinea quindi un altro asse: UAE, Israele ed Etiopia, rafforzato dal riconoscimento di Israele al Somaliland a dicembre 2025, contro Somalia, Turchia, Egitto e Arabia Saudita. Intanto l’Iran cerca un punto d’appoggio nel corridoio del Mar Rosso, anche in Sudan, mentre l’Eritrea usa la costa per controbilanciare l’Etiopia.

Per uscire dall’impasse, occorrerebbe diversificare porti e rotte interne e soprattutto capacità marittima regionale. Ad agosto 2026 i firmatari del Codice di Condotta di Gibuti e dell’Emendamento di Jeddah hanno deciso una task force anti-pirateria, ma serviranno navi, intelligence, personale e quadri legali. La costa africana controlla choke point, quindi ha leva diplomatica. La sfida è usarla senza diventare proxy di uno scontro mediorientale più ampio.

Luigi Medici

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