Il leader di Hong Kong ha confermato la sua intenzione di inasprire le leggi sulla sicurezza nazionale per basarsi sulla legislazione imposta dalla Cina nel 2020, affermando che la città «non poteva permettersi di aspettare».

Alcuni uomini d’affari, diplomatici e accademici stanno osservando da vicino gli sviluppi, affermando che la prospettiva di nuove leggi contro lo spionaggio, i segreti di stato e l’influenza straniera, note come Articolo 23, potrebbero avere un profondo impatto sul centro finanziario globale.

L’”opposizione” ha denunciato la legislazione del 2020 come una repressione del dissenso nell’ex colonia britannica. I governi cinese e di Hong Kong affermano che era necessario ripristinare la stabilità dopo le proteste a favore della democrazia, a volte violente, che avevano spazzato il territorio un anno prima.

L’”amministratore” di Hong Kong, John Lee ha detto che il governo tenterà di approvare le leggi “il più presto possibile”, ma non ha fornito un calendario preciso per la loro approvazione da parte del parlamento della città.

«Perché adesso? Non possiamo aspettare. L’ho detto molto chiaramente. Non possiamo permetterci di aspettare. Sono 26 anni che aspettiamo. Non dovremmo aspettare oltre», ha detto Lee, «Mentre noi, la società nel suo insieme, sembriamo calmi e molto sicuri, dobbiamo ancora stare attenti a potenziali sabotaggi, correnti sotterranee che cercano di creare problemi», ha detto, aggiungendo che alcuni agenti stranieri potrebbero essere ancora attivi a Hong Kong. Lee ha detto che le libertà della città saranno salvaguardate e le leggi rispetteranno gli standard internazionali.

Un primo documento è stato inviato il 30 gennaio al Consiglio legislativo e la consultazione si concluderà il 28 febbraio. Il documento sottolinea la necessità di leggi nuove e aggiornate che coprano il furto di segreti di stato, lo spionaggio, il tradimento, la sedizione e il sabotaggio, compreso l’uso di computer e sistemi elettronici per condurre azioni che mettono in pericolo la sicurezza nazionale.

Il documento cita leggi simili in Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Singapore.

Un precedente tentativo del governo di approvare l’articolo 23 fu accantonato dopo che circa 500.000 persone avevano organizzato una protesta pacifica nel 2003, costringendo alle dimissioni l’allora ministro della Sicurezza.

Tra le proposte c’è il controllo più stretto delle organizzazioni politiche straniere e taiwanesi legate alla città è sostenuto anche nelle proposte per un nuovo reato di “interferenza esterna”: ”Forze esterne” hanno utilizzato la città “come testa di ponte per attività anti-cinesi… e hanno propagato l’ideologia anti-cinese attraverso un approccio morbido per demonizzare i governi cinese e di Hong Kong”.

Mentre i funzionari governativi cinesi e di Hong Kong hanno affermato che la legge del 2020 è vitale per ripristinare la stabilità, il nuovo pacchetto è richiesto da tempo dalla mini-costituzione di Hong Kong, nota come Legge Fondamentale.

Quel documento guida il rapporto della città con il suo sovrano cinese dopo il 1997, e l’articolo 23 stabilisce che la città «deve emanare leggi proprie per vietare atti e attività che mettono in pericolo la sicurezza nazionale».

Alcuni studiosi di diritto affermano che la nuova legislazione locale potrebbe inasprire la legge del 2020, a volte formulata in modo vago, e le vecchie leggi dell’era coloniale considerate impraticabili.

Lee ha ripetutamente affermato di credere che le nuove leggi creeranno una città più stabile e sicura e, in ultima analisi, serviranno gli interessi degli individui, delle imprese e delle organizzazioni private.

«La nostra legislazione, ovviamente, è soggetta al controllo sia della gente di Hong Kong… che internazionale», ha detto.

«Siamo fiduciosi, siamo orgogliosi e teniamo duro perché i principi che adottiamo sono conformi allo standard internazionale.»

Ma l’organizzazione di tali proteste è ormai una cosa del passato, uno sfogo tradizionale opinione frenata dall’applicazione e dalle disposizioni della legislazione 2020.

