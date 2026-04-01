GUERRA. Trump minaccia gli alleati: “Andate a cercarvi da soli il vostro petrolio” 

Martedì il presidente Donald Trump ha espresso la sua frustrazione nei confronti degli alleati che si sono dimostrati restii a sostenere lo sforzo bellico statunitense, dicendo loro di “andare a procurarsi il petrolio da soli”, mentre il conflitto con l’Iran e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz hanno fatto schizzare il prezzo medio della benzina negli Stati Uniti oltre i 4 dollari al gallone.

Il post sui social media è arrivato dopo che gli attacchi statunitensi hanno colpito Isfahan, città che ospita uno dei principali siti nucleari iraniani, provocando un’enorme palla di fuoco nel cielo, e dopo che Teheran ha attaccato una petroliera kuwaitiana a pieno carico nel Golfo Persico, riporta Korea Times.

Trump, che ha oscillato tra l’insistere sui progressi nei colloqui diplomatici con l’Iran e il minacciare di estendere la guerra, aveva precedentemente condiviso le immagini dell’attacco a Isfahan. La città ospita uno dei tre siti di arricchimento nucleare attaccati dagli Stati Uniti durante la precedente guerra, lo scorso giugno, e si ritiene che gran parte dell’uranio arricchito iraniano sia probabilmente stoccato lì.

Il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz, la via navigabile che esce dal Golfo Persico e attraverso la quale transita un quinto del petrolio mondiale in tempo di pace, ha fatto impennare i prezzi globali del petrolio, così come gli attacchi di Teheran alle infrastrutture energetiche regionali. Ciò ha scosso i mercati azionari di tutto il mondo e ha fatto aumentare il costo di molti beni di prima necessità.

Martedì, il prezzo spot del petrolio Brent, il riferimento internazionale, si aggirava intorno ai 107 dollari al barile, con un aumento di oltre il 45% dall’inizio della guerra, il 28 febbraio.

Trump ha puntato il dito contro gli alleati degli Stati Uniti, come il Regno Unito e la Francia, che si sono rifiutati di entrare in una guerra senza una chiara strategia finale e senza essere stati consultati: «Dovrete imparare a difendervi da soli, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi, proprio come voi non siete stati lì per noi. L’Iran è stato, in sostanza, decimato. La parte difficile è fatta. Andate a procurarvi il petrolio da soli!» ha scritto Trump.

Ha poi puntato il dito contro la Francia per non aver permesso agli aerei di sorvolare il territorio francese durante il trasporto di rifornimenti militari a Israele, affermando che Parigi è stata «MOLTO INUTILIZZABILE» e che «Gli Stati Uniti NON DIMENTICHERANNO!!!»

La Francia, infatti, ha permesso all’USAF di utilizzare solo la base di Istres, nel sud del Paese, perché aveva la garanzia che gli aerei atterrati lì non sarebbero stati coinvolti in attacchi.

La Spagna, che si è affermata come la più accesa critica della guerra in Europa, ha dichiarato lunedì di aver chiuso il proprio spazio aereo agli aerei statunitensi coinvolti nel conflitto.

L’Italia ha recentemente negato l’autorizzazione all’utilizzo della base aerea di Sigonella, in Sicilia, da parte di mezzi militari statunitensi per un’operazione legata all’offensiva. Il diniego, risalente ad alcuni giorni fa, riguardava velivoli americani, compresi bombardieri, che avrebbero dovuto atterrare nella base prima di proseguire verso il Medio Oriente. Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha scritto su X che l’Italia continua a consentire agli Stati Uniti di utilizzare le proprie basi, aggiungendo che non vi è stato alcun raffreddamento delle relazioni tra i due Paesi.

Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un’ondata di attacchi contro l’Iran nelle prime ore del mattino del 31 marzo. Il video condiviso da Trump sembra mostrare un massiccio attacco a Isfahan, in Iran, e i satelliti della NASA per il monitoraggio degli incendi suggeriscono che le esplosioni siano avvenute in una regione montuosa alla periferia meridionale della città. L’Iran non ha confermato l’attacco.

Un’immagine satellitare scattata a giugno 2025 suggerisce che Teheran abbia trasferito un camion carico di uranio altamente arricchito in un impianto nucleare a circa 20 chilometri dal luogo degli attacchi di martedì. Il camion, che l’immagine mostra mentre entra in una galleria carico di 18 container blu, trasportasse probabilmente la maggior parte o la totalità delle scorte iraniane di uranio arricchito fino al 60%. Si tratta di un piccolo passo tecnico rispetto ai livelli necessari per la produzione di armi.

Trump ha avvertito questa settimana che, se non si raggiungerà un cessate il fuoco “a breve” e se lo Stretto non verrà riaperto, gli Stati Uniti amplieranno la loro offensiva, attaccando anche il centro di esportazione petrolifera dell’isola di Kharg e possibilmente gli impianti di desalinizzazione.

Antonio Albanese

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