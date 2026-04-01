ORO. Pur salendo il prezzo, il metallo prezioso perde valore

L’oro è salito martedì, ma si avviava a registrare il suo maggiore calo mensile in quasi vent’anni, a causa del calo delle aspettative di un taglio dei tassi, dell’aumento dei costi energetici e del rafforzamento del dollaro dovuto alla guerra con l’Iran, fattori che hanno pesato sulla domanda.

L’oro spot è salito dell’1,1% a 4.559,46 dollari l’oncia alle 10:05 GMT, raggiungendo il livello più alto dal 20 marzo. I future sull’oro statunitensi con scadenza aprile hanno guadagnato lo 0,7%, attestandosi a 4.588 dollari, riporta Reuters.

L’oro ha perso oltre il 13% questo mese, avviandosi verso il suo calo più marcato da ottobre 2008. Tuttavia, è in rialzo di oltre il 5% nel trimestre, avendo raggiunto il massimo storico di 5.594,82 dollari il 29 gennaio.

Martedì mattina, l’Iran ha attaccato e incendiato una petroliera a pieno carico al largo di Dubai, dopo che Trump aveva avvertito che gli Stati Uniti avrebbero distrutto gli impianti energetici e i pozzi petroliferi iraniani se non avessero aperto lo Stretto di Hormuz.

Il dollaro si avvia a registrare il suo maggiore guadagno mensile da luglio, rendendo l’oro più costoso. La guerra in Medio Oriente, che dura da un mese, ha già fatto impennare i prezzi del petrolio, aumentando il rischio di una recessione globale.

L’oro, bene rifugio per eccellenza contro l’inflazione e i rischi geopolitici, ha perso oltre il 14% dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, il 28 febbraio, a causa delle crescenti aspettative di una politica monetaria restrittiva che hanno pesato sul metallo prezioso.

Secondo il FedWatch Tool del CME Group, gli operatori del mercato monetario hanno quasi completamente escluso la possibilità di un taglio dei tassi di interesse statunitensi quest’anno, rispetto ai circa due tagli previsti prima della guerra.

Goldman Sachs, tuttavia, continua a prevedere che il prezzo dell’oro raggiungerà i 5.400 dollari l’oncia troy entro la fine del 2026, in quanto si aspetta due tagli dei tassi di interesse statunitensi quest’anno.

Nel frattempo, l’argento spot è salito del 4,2% a 72,90 dollari l’oncia, il platino spot ha guadagnato lo 0,9% a 1.916,70 dollari e il palladio è aumentato del 2,8% a 1.445,71 dollari. Tutti e tre i metalli hanno perso circa il 20% ciascuno dall’inizio di marzo.

Luigi Medici

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