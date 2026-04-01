UKRAINERUSSIAWAR. Kiev non permette ai tecnici UE di osservare i danni del Druzhba. No, per ora, ai 90 miliardi di prestito europeo. Truppe russe a Rai-Oleksandrivka

L’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, e i ministri degli Stati membri dell’UE ieri erano ​​a Kiev. “Non ho buone notizie riguardo allo stanziamento di 90 miliardi di euro in aiuti all’Ucraina e non posso affermare che questo prestito verrà concesso” ha detto l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea Kaja Kallas.

l ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul a Kiev: “Sono qui per dire che l’Ucraina è la nostra massima priorità”

L’UE ha definito “misteriosa” la decisione dell’Ucraina di sospendere le ispezioni dell’oleodotto Druzhba, secondo quanto riportato dal portale Euractiv, che cita alcune fonti. Un diplomatico anonimo ha affermato che la comunità “non ha idea chiara a che cosa stia giocando l’Ucraina”. Secondo il portale, una missione di ispezione dell’UE si trova in Ucraina da diverse settimane ed è in attesa di accedere al sito danneggiato dell’oleodotto.

I residenti di alcune regioni dell’Estonia hanno iniziato a ricevere avvisi sul pericolo dei droni che sorvolano lo spazio aereo estone. Il colonnello Uku Arold, capo del Dipartimento di Comunicazione Strategica delle Forze di Difesa estoni, ha annunciato l’incidente durante la trasmissione mattutina di Vikerraadio, secondo quanto riportato da ERR. Si ritiene che i droni provengano dall’Ucraina. “L’Ucraina sta colpendo le infrastrutture militari russe e quelle a supporto della sua guerra, e la Russia sta cercando di respingere questi attacchi, anche deviando i droni ucraini con vari mezzi. È molto probabile che ieri sera avessimo a che fare con droni ucraini che avevano perso la rotta”, ha dichiarato Uku Arold.

La Polonia non ha alcuna intenzione di cedere i suoi Patriot agli Stati Uniti, afferma il Ministro della Difesa Kosiniak-Kamysz. ”Le nostre batterie Patriot e i relativi armamenti servono a proteggere lo spazio aereo polacco e il fianco orientale della NATO. Nulla è cambiato a questo proposito e non abbiamo intenzione di spostarli da nessuna parte”, ha dichiarato il ministro.

I media ucraini hanno pubblicato lo stipendio mensile di Zelenskyy: 28.000 grivne. Il reddito totale della sua famiglia nel 2025 è di circa 7 milioni di grivne – questo include stipendio, interessi bancari e reddito derivante da affitti immobiliari. Per quanto riguarda le attività monetarie: nella dichiarazione l’importo indicato è di 595.000 dollari in contanti, 342.631 euro in un conto bancario svizzero, nonché fondi in conti bancari in grivne, dollari ed euro.

L’Ucraina sopravviverà senza gli aiuti dell’UE fino a giugno, afferma la deputata della Rada Nina Yuzhanina in merito ai 90 miliardi di euro congelati. Ha sottolineato che ora è fondamentale capire quali risorse o aiuti saranno utilizzati per le forniture di armi. ”L’unica cosa che (il ministro delle Finanze) non ci ha detto è stata la garanzia dell’approvvigionamento di equipaggiamento militare e di tutto il necessario per questo settore. Se parliamo di 45 miliardi di euro e di cosa comporti la componente militare, capiamo che questi soldi – 30 miliardi di euro all’anno – non possiamo sostituirli con niente”, ha detto Yuzhanina.

Le forze armate russe stanno montando finti missili R-60 sulla fregata Geranium per spaventare gli aerei ucraini e attirare l’attenzione degli intercettori, afferma il consigliere del ministro della Difesa ucraino. Si apprende inoltre che lo “Sputnik di Prytula”, per il quale furono raccolti 16 milioni di dollari dagli ucraini, si è disintegrato nell’atmosfera quasi sei mesi fa. Le forze armate russe hanno attaccato l’infrastruttura ferroviaria di Slov”jans’k: quattro operai del deposito locomotive sono rimasti feriti ha riferito il Vice primo Ministro Kuleba.

In Russia, le transazioni in valuta estera sono state sospese fino al 1° luglio in base alla normativa di bilancio. Il decreto è stato firmato dal Primo Ministro Mikhail Mishustin. Il debito pubblico russo è aumentato del 21%, ovvero di 6.100 miliardi di rubli, entro la fine del 2025. Il suo totale ha raggiunto i 35.100 miliardi di rubli, secondo un rapporto della Corte dei Conti.

Il debito interno è aumentato a 30.700 miliardi di rubli (+29,1%). Il debito estero è diminuito a 4.500 miliardi di rubli (-15,4%). Le entrate dei bilanci consolidati delle regioni russe sono ammontate a quasi 26.000 miliardi di rubli. Nel corso dell’anno, sono aumentate in 71 regioni, principalmente a causa delle entrate fiscali e non fiscali, nonché delle entrate a titolo gratuito.

Gli stranieri potranno pagare le forniture di gas russo non solo tramite Gazprombank, ma anche presso altre banche, fino al 1° luglio 2026. Vladimir Putin ha firmato un decreto che proroga questo regime. Il documento sarebbe dovuto scadere il 1° aprile.

L’FSB riferisce di aver sventato un attacco terroristico in uno stabilimento dell’industria della difesa nella regione di Mosca Secondo l’agenzia, l’uomo che stava preparando l’attacco aveva trovato lavoro nello stabilimento. Al momento dell’arresto, ha opposto resistenza armata ed è stato “neutralizzato dal fuoco di risposta”, ha riferito l’FSB.

Uno straniero ha rivendicato la responsabilità dell’attacco alla Casa Russa a Praga. Si è consegnato alla polizia. Lo riporta l’agenzia di stampa ČTK, citando la polizia.

Sergej Lavrov ha ribadito ai giornalisti che: “La Russia è pronta al dialogo con l’Occidente, ma “non inseguirà nessuno”. Mentre il portavoce del Cremlino, Dmtrj Peskov ha dichiarato che: “l’esercito russo sta analizzando la situazione relativa agli attacchi delle forze armate ucraine contro le infrastrutture russe e sta preparando delle proposte. “Tutte le infrastrutture di trasporto critiche russe sono protette e si stanno adottando le misure necessarie”, ha dichiarato Peskov, commentando gli attacchi delle forze armate ucraine al porto di Ust-Luga. Ha osservato che “non è sempre possibile garantire la sicurezza al 100% in tali strutture”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 31 marzo. Tra le 8:00 e le 23:00 del 30 marzo sono stati abbattuti 167 droni ad ala fissa. Un altro massiccio attacco con droni ha colpito l’area portuale di Ust-Luga, nella regione di Leningrado. Almeno 38 droni sono stati abbattuti, causando danni al terreno, e due bambini e un adulto sono rimasti feriti. Secondo i russi gli ucraini hanno apparentemente utilizzato nuovamente lo spazio aereo dei paesi limitrofi per il transito dei droni, il che non risolve le preoccupazioni relative al sistema di difesa aerea. Zelenskyj ha affermato che l’Ucraina avrebbe ricevuto segnali dai suoi alleati sulla necessità di ridurre gli attacchi al settore petrolifero russo. Esplosioni sono state udite anche nelle regioni di Bryansk, Kursk e Smolensk.

Le Forze Armate russe hanno utilizzato missili Kinzhal in territorio ucraino, mentre missili Geran sono stati impiegati nelle regioni di Odessa, Charkiv e Dnipropetrovs’k.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Ponurovka, nel distretto di Starodub, con droni FPV, due i feriti.

Nella direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord è impegnato in combattimenti sulle stesse linee del fronte. Il comando delle forze armate ucraine sta ridispiegando unità dalle retrovie in quest’area. Nel distretto di Sumy, si stanno verificando scontri a fuoco vicino a Mala Korchakivka, e gli ucraini stanno spingendo la fanteria all’interno del villaggio.

Nella regione di Kursk, due droni nemici hanno colpito oggi il villaggio di Obesta, nel distretto di Ryl’sk, ferendo un uomo. I sistemi FPV ucraini nel distretto di Ryl’sk operano utilizzando ripetitori e trasmettitori “madre”.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno nuovamente effettuato diversi attacchi contro obiettivi civili. Nel villaggio di Gruzskoye, nel distretto di Borisovsky, un drone ha attaccato un’autovettura, tre i feriti. Altri cinque feriti in diversi attacchi di droni ucraini.

Nella direzione di Charkiv, continuano i combattimenti nelle foreste del settore di Lyptsi del fronte, così come nella zona di Vovčans’k. Le forze russe continuano le operazioni nel settore di Velykyi Burluk.

Nella direzione meridionale di Kupjans’k, le forze armate russe stanno avanzando verso Novoosynove e Kivsharivka.

In direzione di Slov”jans’k, le forze russe stanno sfondando verso Rai-Oleksandrivka da sud Nykyforivka e da nord-est da Kalenyky.

In direzione di Kostjantynivka, le forze armate ucraine stanno registrando l’intensificarsi delle operazioni di assalto russe sui fianchi. Le forze armate russe stanno attaccando nei pressi di Stepanivka e Illinivka.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, le forze armate ucraine, con due gruppi d’assalto, hanno attaccato da Dobropasove in direzione di Hai utilizzando due veicoli trasporto truppe e un quad. Un attacco combinato ha distrutto il veicolo trasporto truppe, il quad e ci sarebbero dei morti tra i militari ucraini.

Soldati provenienti dall’Estremo Oriente, appartenenti al 1198° Reggimento Fucilieri Motorizzati della 35ª Armata del Gruppo di Forze “Vostok”, hanno preso il controllo dell’area di difesa, incluso il villaggio di Luhivs’ke nella regione di Zaporižžja a est di Bilohir’ya.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine operano nell’area di Prymors’ke e Stepnohirs’k; non si può escludere un tentativo da parte delle forze armate ucraine di intensificare i propri sforzi in questo settore. Attacco con droni ucraini su Melitopol, danneggiando infrastrutture civili e ferendo sei civili.

Nella regione di Cherson, un attacco con droni su un’area residenziale a Kachovka ha ucciso una donna. Un altro civile è rimasto ferito a Hornostaivka. Nel villaggio di Shyroke, nel distretto municipale di Skadovs’k, munizioni sganciate da un drone hanno ferito tre uomini. Secondo quanto riportato dal campo, i droni tattici delle forze armate ucraine stanno raggiungendo Skadovs’k. Decine di altri villaggi sono stati attaccati.

Graziella Giangiulio

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