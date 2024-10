UKRAINERUSSIAWAR. Yasnaya Polyana nel mirino delle forze armate russe. Mosca ospita Choi Song-hee e Putin presiede le esercitazioni per la deterrenza nucleare. Zelensky: vogliamo l’invito alla NATO

Anche il New York Times riferisce che nei prossimi giorni, le truppe russe e coreane inizieranno a prendere d’assalto le posizioni delle forze armate ucraine nella regione di Kursk. Un combattente delle forze armate ucraine proveniente dalla direzione di Kursk ha affermato di aver ricevuto un avvertimento dai comandanti di prepararsi agli inevitabili assalti. La pubblicazione scrive che i russi stazionavano lì 50mila soldati, mentre il gruppo ucraino conta circa 30mila soldati. Nel frattempo il Pentagono ha dichiarato che: “Non ci saranno nuove restrizioni all’uso da parte dell’Ucraina delle armi americane se la Corea del Nord si unirà alla guerra”.

La Corea del Nord ha ricevuto fino a 5,5 miliardi di dollari per forniture di armi alla Russia. A darne notizia uno studio della Fondazione tedesca Friedrich Naumann, che ha analizzato i documenti forniti dall’intelligence sudcoreana; ha affermato che il costo esatto non è noto. Ma secondo le stime più prudenti supera gli 1,7 miliardi e può arrivare a 5,5 miliardi di dollari. “Si tratta di un’enorme quantità di denaro per un paese povero come la RPDC, la cui produzione economica totale è stimata in 23,7 miliardi di dollari”, osserva la Fondazione.

Seul in una nota stampa del 29 ottobre ha fatto sapere: “La Corea del Nord ha inviato diversi ufficiali di alto rango in Russia per unirsi alla guerra in Ucraina. Inoltre, grazie all’aiuto russo, la Corea del Nord si prepara a lanciare un altro satellite nello spazio. È stato anche riferito che Pyongyang ha inviato quest’anno 4.000 lavoratori in Russia”. Il South China Morning Post sostiene che circa 200 disertori nordcoreani che vivono in Corea del Sud sono pronti ad andare in Ucraina per condurre una “guerra psicologica” contro i loro ex compatrioti, i soldati nordcoreani, se compariranno nella zona di combattimento.

Ulteriori armi ed equipaggiamenti verranno inviati in direzione di Zaporozhye, a darne notizia il Comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrs’kyj “Particolare attenzione è stata prestata ai preparativi per le operazioni di difesa nel periodo autunno-inverno, sono state adottate misure per fornire alle unità armi aggiuntive, attrezzature e tutto il necessario”, ha affermato.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritorna sul suo piano per la Vittoria e spiega: “Non stiamo parlando dell’adesione dell’Ucraina alla NATO adesso, durante la guerra. Stiamo solo parlando di un invito ad aderire alla NATO”. “È abbastanza ovvio il motivo per cui un invito alla NATO non equivale ad un’adesione a pieno titolo all’Alleanza. Tuttavia, alcuni leader ne parlano come se fossero la stessa cosa. Viene chiesto loro un invito e rispondono con l’adesione. Non è giusto. “È solo un modo per dire no”, ha sottolineato.

Alla Rada il il deputato ucraino Roman Kostenko lamenta che: “Al momento stiamo perdendo e le Forze Armate russe hanno tutti i vantaggi. Questo è un dato di fatto”. L’Ucraina conta di reclutare altri 160mila ucraini, fonte il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale Litvinenko. Secondo il segretario del Consiglio di sicurezza, in totale, 1,05 milioni di cittadini sono stati arruolati nelle forze di difesa, comprese le Forze Armate dell’Ucraina.

L’SBU, l’intelligence ucraina, la polizia nazionale e gli uffici di registrazione e arruolamento militare dell’Ucraina si scambieranno i dati attraverso un sistema elettronico per catturare rapidamente i cittadini che eludono la registrazione militare, ha detto il ministro della Difesa Rustem Umerov.

Dalla Russia il portavoce del Cremlino, Dmtri Peskov afferma: “Putin parlerà al Valdai Forum il 7 novembre”, mentre la questione della partecipazione di Putin alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite a Baku non è stata ancora risolta. Peskov alla domanda sul possibile uso delle armi a lungo raggio da parte di Kiev ha risposto: “Lo stabilimento Rheinmetall in Ucraina sarebbe un obiettivo legittimo per le truppe russe”.

Il ministro degli Esteri estone ha convocato l’incaricato d’affari russo Lenar Salimullin in relazione alla rimozione da parte della Russia delle boe di confine lungo il fiume Narva nel maggio di quest’anno.

Il Ministero della Difesa russo ha mostrato per la prima volta un primo piano del missile Kh-39 (“prodotto 305”) e del suo lancio da un elicottero Ka-52. Nella giornata del 29 ottobre WELT ha scritto che :“Dall’inizio di ottobre l’esercito russo ha occupato 478 km² di territorio ucraino. Questi sono i più grandi risultati territoriali della Russia dal marzo 2022”. Il gruppo mediatico Agentstwo riferisce che la scorsa settimana l’Ucraina ha perso complessivamente 196 km². A questi dati fanno eco quelli dell’Istituto per lo studio della guerra: “ad agosto l’esercito russo ha conquistato 478 km quadrati nel Donbass, la cifra più alta da marzo 2022”.

Il ministro degli Esteri nordcoreano Choi Song-hee si è recato in Russia in visita ufficiale. Il viaggio del capo del dipartimento di politica estera della Corea del Nord si svolge nel quadro del dialogo strategico instaurato quest’estate dopo l’incontro dei leader dei paesi Vladimir Putin e Kim Jong-un.

Nella giornata del 29 ottobre Putin ha condotto l’addestramento delle forze deterrenti nucleari strategiche. Le sue dichiarazioni più importanti sull’addestramento delle forze deterrenti nucleari strategiche: “Durante l’addestramento delle forze strategiche di deterrenza nucleare verranno esercitati i lanci missilistici. L’uso delle armi nucleari è una misura di ultima istanza per garantire la sicurezza del Paese. La ​​Russia continuerà a migliorare le sue forze deterrenti strategiche, ci sono risorse per questo. La ​​Russia non verrà coinvolta in una corsa agli armamenti. Le forze di deterrenza strategica russe sono dotate di sistemi di penetrazione della difesa missilistica. La ​​triade nucleare rimane un affidabile garante della sovranità e della sicurezza della Russia”.

Ed ora uno sguardo alla Linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 29 ottobre.

Le forze di difesa aerea russa hanno distrutto durante la notte sette UAV ucraini, ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca. Si specifica che due UAV sono stati distrutti sulla regione di Belgorod, due ciascuno sui territori delle regioni di Bryansk e Kursk e uno sul Mar Nero. Ieri alle 6:30 a Gudermes, a seguito di un attacco aereo senza pilota, il tetto di un edificio vuoto sul territorio dell’Università delle forze speciali russe in Cecenia ha preso fuoco. Non ci sono vittime o feriti. L’incendio è stato spento. Le attività non sono state sospese; tutti i servizi funzionano regolarmente.

Le battaglie continuano nella regione di Kursk. Il 27 ottobre, l’attacco con FAB-3000 dell’UMPC russo al confine di Daryino nel distretto di Sudzhansky ha smentito le recenti informazioni sulla conquista da parte dei russi. A est di Lyumimovski, nella zona dell’insediamento, continuano combattimenti anche a Novoivanovka.

Dalla regione di Bryansk, l’FSB russo ha riferito i dettagli della distruzione del DRG ucraino da parte delle guardie di frontiera e delle forze armate russe. Diversi membri del personale ucraino sono stati uccisi, scrivono anche di “mercenari stranieri”. A giudicare dalle informazioni sull’uso del MLRS e dell’artiglieria dei cannoni per sconfiggere le forze nemiche, è stato possibile schierare rapidamente le armi da fuoco nella giusta direzione, il che indica un maggiore livello di interazione tra le forze.

Nella direzione di Kupjans’k, le forze armate russe stanno espandendo la zona di controllo vicino a Kruhlyakivka, scrivendo di registrate battaglie a nord, vicino a Kolisnykivka. Le truppe russe aumentano la loro presenza vicino al fiume Oskil. Vicino alla stessa Kupjans’k, le forze aerospaziali russe stanno bombardando i valichi ucraini, rendendo difficile la logistica. Fonti social locali affermano che le unità del 1° TA russe sono entrate nella periferia nord di Pershotravneve.

Proseguono pesanti combattimenti a Torec’k. I gruppi d’assalto russi distruggono le posizioni ucraine con cariche di mine cisterna modificate. Le forze armate ucraine contrattaccano periodicamente, cercando di rallentare il ritmo della avanzata russa.

La direzione di Pokrovs’k è caratterizzata dall’espansione della zona di controllo attorno a Vyshneve, che si trova vicino a Selydove, dove si sta completando da parte delle truppe russe il rastrellamento casa per casa. Le risorse ucraine hanno ammesso la perdita del Hirnyk. L’offensiva dell’esercito russo da Tsukuryne a ovest si sta sviluppando e sono in corso battaglie per Novodmytrivka.

Nella direzione di Donetsk, le forze armate russe hanno piantato una bandiera a Katerynivka, continuano le battaglie per l’insediamento. A nord-ovest di Vuhledar, dopo essere entrati a Shakhtars’ke, le truppe russe hanno attaccato in direzione di Yasnaya Polyana, senza rallentare il ritmo di sfondamento delle difese delle forze armate ucraine. Altra fonte spiega che in direzione Kostiantynopolske dopo la cattura dell’area fortificata di Vuhledar, le truppe russe sono entrate a Shakhtars’ke e Novoukrainka. Secondo le valutazioni della situazione da parte dei canali OSINT ucraini, l’esercito russo sta avendo successo, avanzando verso Yasnaya Polyana.

Gli attacchi delle forze armate ucraine contro obiettivi nella regione di Belgorod non si fermano. Nella regione di Belgorod, Nikolaevka è stata attaccata da due droni FPV e un UAV. Nel villaggio di Chaiki, un drone delle forze armate ucraine ha lanciato un ordigno esplosivo. Nel villaggio di Voznesenovka, nel distretto municipale di Shebekinsky, un’auto ha preso fuoco a seguito di un attacco di droni kamikaze. Rzhevka e Stadnikov sono sotto attacco.

Le forze armate ucraine hanno tentato di sparare a Lugansk con missili di tipo sconosciuto, l’attacco della difesa aerea è stato respinto, alcuni missili sono esplosi nella zona industriale della città, ha dichiarato in un comunicato il governo della LPR.

Le forze armate russe nella giornata del 29 hanno compiuto un attacco missilistico a Kryvyj Rih e uno con diversi lanci nella regione di Odessa.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/